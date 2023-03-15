УКР
Намісник Лаври Павло та "братія" записали звернення до президента: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВIДЕО

Ченці та архієреї УПЦ (МП), що мають покинути територію Києво-Печерської лаври, записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з представників "братії" Лаври, розказав, що передбачив майбутню перемогу Володимира Зеленського, про що розказав його другу Михайлу.

"Михаил ответил, что Владимир в радости. Сказал, если меня выберут, я даже покрещусь. Я всем это рассказал, и все молились, чтобы Зеленский стал президентом", - запевняє монах.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).

Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".

+78
Нічого московського в Україні бути не може. НІКОЛИ
15.03.2023 14:57 Відповісти
+69
КВН закінчився, гнати сектантів МП без томосу на москву.
Цінних кадрів, як Пашу, можна, навіть, обміняти по курсу Медведчука.
15.03.2023 14:58 Відповісти
+42
Чемодан- вокзал- Рассея!

Давай, дасвиданья!
15.03.2023 14:59 Відповісти
Це вам що, московія, до народу України звертайтеся. Хоча марно, вам кдбшникам буцигарня, а не Лавра світить.
15.03.2023 15:29 Відповісти
.


до чого тут цi казки, гнидо? та ще й кацапським суржиком...


збирай манатки та звiльняй святу Лавру для справжньої Української церкви!
15.03.2023 15:31 Відповісти
Шануймося українці!

" кацапським суржиком..."?????????

Звертаю увагу вельмишановного :
не кацапським суржиком а на " язікє із сРахи"............
16.03.2023 10:00 Відповісти
Я за Руську церкву,бо ми Русь,але проти моск. попів.До речі,Біблія каже,що владу на Землі дає сатана.Ошибся й тут.https://youtu.be/wz8b_ucx_XU
15.03.2023 15:32 Відповісти
Ьляяя!! На кого це гівно розраховане?? Вони дісно вважають Зєлю тупішим за інфузорію туфельку. І якшо Зєля на це поведеться - то так воно і є .
15.03.2023 15:33 Відповісти
А якщо не поведеться, то не так воно є )?
16.03.2023 01:34 Відповісти
Давайте будемо неупереджені. Якщо не поведеться, тоді підвищимо його розумові здібності до рівня безхребетних.
16.03.2023 10:14 Відповісти
Бог шельму мітить (шельма - шахрай, негідник).
Вигнання фсбістів в рясах з Києво-Печерської Лаври - це паші мерседесу кара Божа за те що святе місце перетворив на притон.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Євангелії від Івана (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Ів. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0#2:13 2:13-17 ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Ісус Христос прийшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалим на свято https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 Пасхи . Коли він зайшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC храм , то побачив великий безлад: там продавали волів, овець і голубів, а за столами сиділи міняйли грошей. Дзвін монет та мукання корів, бекання овець, гомін людей, суперечки за ціни, - все це нагадувало не храм, а базар. Побачивши це, Ісус зробив собі з мотузок бич і прогнав з храму усіх торговців та їхню худобу, поперекидав столи міняйлам та порозсипав їхні гроші. При цьому він сказав продавцям і міняйлам: «Заберіть усе це звідси й не перетворюйте дім Отця Мого на базар!».
15.03.2023 15:34 Відповісти
Було б смішно, якщо не було б так сумно, що вони досі тут. Іспит для Президента. 30.03 за приписом Лавра має бути повністью звільнена. Правоохоронці повинні це забеспечити як і те, щоб уся культурна спадщина була збережена.
15.03.2023 15:35 Відповісти
як раз вони всі зібралися, жбурнить в ніх щось щоб цих тварюк разнесло по вітру.Та відрозу всі пітання по масковському патріархату скінчаться.
15.03.2023 15:35 Відповісти
Гарно лизнув, проте, думаю, не спрацює.
15.03.2023 15:36 Відповісти
не спрацює не спрацює спрацює спрацює десь донеслося відлуння з ОПИ президента....
15.03.2023 20:22 Відповісти
Резидентура в полном составе.
15.03.2023 15:36 Відповісти
В этом же составе и в расход вывести! В лучших традициях их же школы!)
15.03.2023 16:01 Відповісти
Московити ПНХ
15.03.2023 15:38 Відповісти
Про таких чудово сказав Лесь Подерв'янський:

Грошi їм дорожче за храм святий.
Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви!
15.03.2023 15:41 Відповісти
Неплохо подлизнул. Так держать бородатый упырь.
15.03.2023 15:41 Відповісти
95й філіал московитського кварталу.
почекайте, вони ще ряси піднімуть і злабають на піаніне поганіну!
15.03.2023 15:42 Відповісти
ОПА на розтяжці. 😁 Тепер будуть прикидувати, чи здобудуть більше голосів, як зроблять мацковскіх попів безхатьками в Україні, чи навпаки - коли залишать у Лаврі. Паша ж обіцяє. 😁 Впору таємне соцопитування проводити. 😊 Хоча можу Зєлєнскому наперед сказати - у цієї братії один цар презідєнт - пуцин, і за нього вони і будуть голосувати агітувати. 😊
15.03.2023 15:43 Відповісти
Вони з йго рук харчуються і йому, х@йлу, служать!
15.03.2023 16:02 Відповісти
боюсь що ніяких майбутніх виборів вже не буде, протягнуть черговий закон де вибори відміняються на час військового стану, діюча влада лишається і т.д. А військовий стан можна продовжувати і після війни, хоча надій на її близьке закінчення наразі зовсім мало
16.03.2023 08:08 Відповісти
"мнє снілось что Хрістос воскрес
і жив как я і ти
ідьот несьот нєзрімий крєст
а на руках бінти" (С)
15.03.2023 15:45 Відповісти
Такі сильні,такі здорові,не на Війні,не волонтерами, стільки багато, блеють як вівці,коли забрали бабло, палаци Павла у Воронькові там не живуть переселенці, там розважається братія, а гинуть невинні люди, через мерзоту яку вони підтримають. НАЗАВЖДИ ГЕТЬ З України!!!!
15.03.2023 15:46 Відповісти
Тут майже на цілу штурмову роту набереться!
15.03.2023 15:54 Відповісти
Так, на штумову роту вагнерів!
15.03.2023 16:04 Відповісти
Та боронь Боже! Саме безпечніше завали розбирати та поля розміновувати! Думаю, що мінну справу вони вивчали...
16.03.2023 00:36 Відповісти
У нас що... безпілотники скінчилися....
15.03.2023 15:48 Відповісти
Слово "братія" треба писати, як - 3,14 ZDo братія !
15.03.2023 15:48 Відповісти
Навіть до презЕдентаУкраїни служителі сатани звертаються мовою фашистського агресора..навіть цього досить для розуміння на кого вони працюють.
15.03.2023 15:52 Відповісти
Попи дебіли і паства така сама.
15.03.2023 15:54 Відповісти
Все к гундяю на парашу.
15.03.2023 15:55 Відповісти
Ну так не ображає.. захижає він Лавру від агентів іноземної держави. Попи й досі це не зрозуміли?:
15.03.2023 15:56 Відповісти
Хітрожопий козел, це не допоможе
15.03.2023 15:57 Відповісти
Копняками та палицями гнать цю мерзоту.
15.03.2023 15:58 Відповісти
Тепер для ЗЕ делема виселити і втратити рейтинг чи пропетляти, а віруючих мп досить багато
15.03.2023 15:59 Відповісти
Переклад з КаДеБешної:
ми були на 100% впевнені що агенти "каломойша" і "пізденчук" забезпечать розповсюдження брехні та розрахували що наївний український виборець захочу поржати.
А тупі істоти які ходять до нашої секти 5го сектору КДБ, на випередив лизатимуть дупу агенту на призьвісько "1/4 Наполеона".
15.03.2023 16:04 Відповісти
Цілу бригаду ФСБшну🐷🪆 з батальйонами по усій Україні пригріли за 30 років !!!
А де ж їм тепер з челяддю харчеваться🤑🤯??? Так по домашньому💃🏻 було і мендальки на Пасху від щедрот привладним вручали, аж ось тобі, ФСЬО‼️🫣🫣😂
На болотах так щедро не подадуть👹👺…
Чемодан, кордон, зажопинськ, як комуняки депортацію людей робили з території України та Криму, то попи московські мовчали!!
15.03.2023 16:05 Відповісти
"Так нє хочу уходіть. Здесь так тєпло,уютно, по- домашнєму."
15.03.2023 16:07 Відповісти
Гнать сук гребанных иначе Украина никогда не будет свободна
15.03.2023 16:08 Відповісти
Они так ничего и не поняли. И никогда не поймут. В Украине к московской продажной гэбешной церкви отношение как к кремлевским прихвостням, и никакой Владимир ничем не поможет
15.03.2023 16:15 Відповісти
все розуміють..., робота(служба ) у них така- е при цьому ще велика частина ідіотів які топлять за цю філію...
15.03.2023 16:22 Відповісти
всі ті кацапоординці що на фото - це філія ФСБ/СВР...- арестувати як обмінний фонд...
15.03.2023 16:19 Відповісти
15.03.2023 16:24 Відповісти
gonit' kacaps'kyx satanistiv na parashu !!!!
15.03.2023 16:26 Відповісти
Свинособаки, вон из Украины!
15.03.2023 16:28 Відповісти
серйозна школа квартал 95 за плечима у цього кацапського чорта
15.03.2023 16:50 Відповісти
Церква називає себе українською, а розмовляють чомусь російською мовою. Агенти ФСБ ніколи раніше так не були близько до провалу
15.03.2023 17:03 Відповісти
Неразборчивость связей с москальким сатанатом - это грех и собственный выбор, никто кроме них самих в том не виноват!
15.03.2023 17:08 Відповісти
Так никто и не против лавры ! )))
Лавра была , есть и будет !!!!
Но без вас ДЕБИЛЫ !!! )))))
15.03.2023 17:08 Відповісти
Так в чому справа? Похрестіть і забирайте з собою в московію обєтосранную. Отримаєте достойну заміну путлєру, бо той відразу застрелиться, зрозумівши що Зеля зробить з рашкою.
15.03.2023 17:24 Відповісти
******,только у нас банда педофилов,********* и ********,московские попы ******,имеют право голоса
15.03.2023 17:37 Відповісти
Попадрилы фсб-шные, вон из Лавры!!
15.03.2023 17:44 Відповісти
Ну і навіщо Богові ці клоуни в рясах?! Бізнесовий театр обдираловки і не більше.
15.03.2023 17:53 Відповісти
Ахаха, зторгувались тепер мацковські попи будуть славити Зелю Люстрація по-Зеленському. Не має значення який ти кримінал і злочинець, від того моменту як ти сказав Слава Зеленському - тобі амністія..
15.03.2023 17:58 Відповісти
гарна трава у попів ,торкае ! ))) до речі,а де пруфи ? хай покаже листа чи відео ,де бог йому сказав що вован буде ************ ?
15.03.2023 18:05 Відповісти
Паша мерс заскиглив знову,
Бо не згоден на умову,
Йти із Лаври у трущоби
Тут все серцю до вподоби.
Йдуть до Лаври всі кияни,
До цих храмів здавна фани,
Несуть долари та гривні,
Та до мові всі наївні,
Бо ще"русский мир"тут творить
Про братерство їм говорить,
Тай за це ще гроші має,
Тут кацапів прославляє.
15.03.2023 18:17 Відповісти
Мультик про посіпак не нагадує...? Мерсику нах з України, чи мо на майбаху перейдеш? Люди не корміть цю шваль....
15.03.2023 18:54 Відповісти
Вызывайте санитарной. Пусть он специалистами рассказывает как беседует с богом и где они встречаются.
15.03.2023 19:09 Відповісти
Пензлювали б ви, "братія", до Мацкви--своєї історичної батьківщини. Та піаніста з собою не забудьте прихватити; він же справжній фанат Красної площаді.
15.03.2023 19:22 Відповісти
Якась "нестиковочка"...
Спочатку Господь йому "відкрив", що Зеленський буде президентом, а потім вони молились, щоб він став президентом... І тепер, раз вони молилися (про те, що вже було вирішено), то Зеленський не повинен ображати (кого?) Лавру! Сюди б трішки логіки хоч якоїсь...
15.03.2023 19:44 Відповісти
Відчувається професійне відчуття логіки.
16.03.2023 00:45 Відповісти
Он скільки поліцаїв, які служать ворогу під час війни, та ще й вимагають жити в найкращих наших апартаментах безкоштовно. То як це назвати? Жирні, московські попи на утримування бідних пенсіонерок, які отримують пенсію, що не вистачає на ліки, а потрібно платити комунальні послуги, а тут розвелося 11 тисяч таких притонів, які живуть за рахунок наших бідних бабусь. То коли влада закриє цю секту? А Паша знає, що в них має бути піст і брехати це також гріх?
15.03.2023 20:01 Відповісти
Павло не намісник Лаври. Він намісник монастиря рпц в Україні, який наразі розташований в Лаврі.
15.03.2023 20:11 Відповісти
І ще уточнення. Не треба цю секту сатаністів ототожнювати з Лаврою.
15.03.2023 20:30 Відповісти
Лол ***.. ****.... лесом ***...!)))
15.03.2023 20:28 Відповісти
поп,а українською мовою що не навчився говорити? Чи фсб не дозволяє?
15.03.2023 20:57 Відповісти
******, какой стыд. убогие, ****, убогие. интересно как ***** (а чё как по другому его называть? он гнида вообще должен сдохнуть!) отреагирует? он же **** также убогий, гнида
15.03.2023 21:44 Відповісти
геть из Лавры фсбные гниды!
15.03.2023 22:06 Відповісти
путiн казав, що теж хоче до Лаври.
15.03.2023 22:21 Відповісти
плохоя реклама Зеленскому, всем известно кто господь у РПЦ.
15.03.2023 22:23 Відповісти
всіх у повному складі поміняти на наших воїнів. і нікого не забути
15.03.2023 22:53 Відповісти
Я фігію, казка на рівні 1го класу від небритого москальського попа. Чуваки, ваша діяльність ворожа і народ України молився щоб вас чим швидше викинули з нашої країни і нарешті молитви почуті.
16.03.2023 00:14 Відповісти
Не братия а Братва
16.03.2023 00:23 Відповісти
"Цвет" московитського фсб, думаю нижче лейтенанта там немає...
16.03.2023 05:30 Відповісти
гнать сраной метлой всю вонючую братию... до ворот... а возле ворот всех до единого в тюрьму...
16.03.2023 06:58 Відповісти
А пики понаїли, в телекамеру не вміщуються, то, мабуть, від тривалого "посту з нагоди вторгнення орків". В телекамеру не вміщуються, але в тюремну гарно зайдуть, так і просяться туди.
16.03.2023 09:07 Відповісти
Якщо комусь цікава тема "як москалі собі 1/5 земної поверхні захапали", слідкуйте за виставою.
Перший акт під назвою "як красиво віджати чуже" ми пропустили.
Зараз на сцені розігрується другий під назвою "як всіма можливими способами захистити віджате".
В хід піде увесь арсенал маніпуляційно-дезінформаційних заходів.
Дивимось і вивчаємо. Знадобиться на майбутнє.
16.03.2023 09:21 Відповісти
Московские копрофилы-попы мають бути пизжені
16.03.2023 12:59 Відповісти
На разминирование их
16.03.2023 13:00 Відповісти
Боже! Яка гидота. скопище КДБ-шних лицемірів ліліПУТІНА !!!
Це лише"завдячуючи " нашій поліції./ більшість якої є симпатиками ФСБ/ був проведений. для годиться. формальний обшук Лаври... Якби там копнули по серйозному. думаю. що під святими мощами виколупали б і кулемети й гранатомети...
Туди систематично курсували із матушки--москвьі . суцільним потоком .човники із набехканими валізами.../лише зверху прикритими хрестиками.../
.
/ ---Як вам НЕ соромно .ГУНЯЄВСЬКА ПОТОЛОЧ...Хіба НЕ він освячував Русское воинство НА ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ??? ХІБА НЕ ВАШІ ПОПИКИ М/П--ВІДМОВЛЯЛИСЯ ВІДПРАВЛЯТИ СЛУЖБУ НАД УБІЄННИМИ НАШИМИ ВОЇНАМИ ?!?!?! /

ГЕТЬ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ СВЯТИНІ КРЕМЛІВСЬКІ МРАКОБІСИ !!!
18.03.2023 15:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 