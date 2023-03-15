Намісник Лаври Павло та "братія" записали звернення до президента: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВIДЕО

Ченці та архієреї УПЦ (МП), що мають покинути територію Києво-Печерської лаври, записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з представників "братії" Лаври, розказав, що передбачив майбутню перемогу Володимира Зеленського, про що розказав його другу Михайлу.

"Михаил ответил, что Владимир в радости. Сказал, если меня выберут, я даже покрещусь. Я всем это рассказал, и все молились, чтобы Зеленский стал президентом", - запевняє монах.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).

Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".

