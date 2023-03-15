ПВК "Вагнер" рекламують на Pornhub: "Не др#чи, а иди на работу". ВIДЕО
На популярному сайті Pornhub з’явилася реклама приватної військової компанії "Вагнер". Видно її лише з російських регіонів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський незалежний журнал "Холод".
"Мы самая ох#енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др#чи, а иди на работу в ЧВК Вагнера", - каже у рекламі жіночий голос. На відео при цьому жінка смакує цукеркою на паличці.
В кінці відео показано телефонний номер вербувальників. Раніше цей номер вказували в коментарях в російській соцмережі "ВКонтакте", в яких росіян запрошували до участі у війні проти України. Наприклад, номер було вказано під постом про військові комісаріати Якутії.
Я навіть безкоштовно їм новий слоган під це діло підгоню:
"Сосніть, як соснули в Україні ми!"
🤣🤣🤣
И звания такие оригинальные:
младший петух, петух, старший петух, любимый петух, петушара, гнойный петушара.....
- я научил его др.очить, мадемуазель
вони безконтрольно розмножилися, взяли зброю і пішли убивати кого наказав карлик.