ПВК "Вагнер" рекламують на Pornhub: "Не др#чи, а иди на работу". ВIДЕО

На популярному сайті Pornhub з’явилася реклама приватної військової компанії "Вагнер". Видно її лише з російських регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський незалежний журнал "Холод".

"Мы самая ох#енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др#чи, а иди на работу в ЧВК Вагнера", - каже у рекламі жіночий голос. На відео при цьому жінка смакує цукеркою на паличці.

В кінці відео показано телефонний номер вербувальників. Раніше цей номер вказували в коментарях в російській соцмережі "ВКонтакте", в яких росіян запрошували до участі у війні проти України. Наприклад, номер було вказано під постом про військові комісаріати Якутії.

Читайте: "Вагнерівці" вербують мешканців окупованого Мелітополя для відправки у Бахмут, - мер Федоров

Топ коментарі
+11
В пітушиний батальйон. 😆
15.03.2023 15:54 Відповісти
+9
Мы самая ох#енная частная армия в мире,которая ведет мясные батальйоны на убой)
15.03.2023 15:52 Відповісти
+9
Раша це комедія, новий сюжет кожень день
15.03.2023 15:56 Відповісти
А хіба порнхаб у кацапів не забанений?
15.03.2023 15:52 Відповісти
Нехай ліпше дрочуть чим воюють. Вангер = дрочиво Рогозін піде*ас.
15.03.2023 16:06 Відповісти
Мы самая ох#енная частная армия в мире,которая ведет мясные батальйоны на убой)
15.03.2023 15:52 Відповісти
Мы самая ох#енная частная армия в мире... Не дрочи, а запакуй себя в чёрный пакет.
15.03.2023 16:19 Відповісти
Це не армія. ТЕРОРИСТИ.
15.03.2023 16:35 Відповісти
I все це на фоні соски з чупачупсом. Символічно.
"Сосніть, як соснули в Україні ми!"
15.03.2023 17:06 Відповісти

🤣🤣🤣
15.03.2023 15:54 Відповісти
В пітушиний батальйон. 😆
15.03.2023 15:54 Відповісти
Ну там ж у відео написано - реальний сєкс с пєрвим парнєм...
15.03.2023 16:02 Відповісти
Так они правду пишет.
15.03.2023 16:45 Відповісти
Пітушина армія
15.03.2023 16:41 Відповісти
тіктокери-доднони вже давно вагнерівську пітушню нашашличівають і не переймаються...
15.03.2023 15:54 Відповісти
Запишіть ще пару відео разом з кадирівцями, для відповідного розділу)
15.03.2023 15:55 Відповісти
Не др...чи, а пойди подохни лучше... Логично. Ну и как, сколько куколдов набрали благодаря такой "рекламе"?
15.03.2023 15:55 Відповісти
Подрочиш в окопе, если успеешь конечно
15.03.2023 15:55 Відповісти
Раша це комедія, новий сюжет кожень день
15.03.2023 15:56 Відповісти
Хтось видивився цю рекламу ))
15.03.2023 15:58 Відповісти
там тебя и вздрючат...
15.03.2023 16:06 Відповісти
Хай краще дивляться порнхаб, циліше будуть та й задоволення отримають більше, ніж дивлячись на відірвану свою ногу.
15.03.2023 16:08 Відповісти
дрочуни всієї параші обєднуйтесь , ох а які шеврони у них будуть
15.03.2023 16:09 Відповісти
Только умолчали, что армия-то специфическая!
И звания такие оригинальные:
младший петух, петух, старший петух, любимый петух, петушара, гнойный петушара.....
15.03.2023 16:11 Відповісти
- поручик, а почему я не вижу на балУ своего младшего братишку вот уже несколько часов?
- я научил его др.очить, мадемуазель
15.03.2023 16:15 Відповісти
констатую повний провал кампанії продажу презервативів дебілам в росії.

вони безконтрольно розмножилися, взяли зброю і пішли убивати кого наказав карлик.
15.03.2023 16:15 Відповісти
Лучше смотри порнохаб, целее будешь, тупой москалик.
15.03.2023 16:25 Відповісти
Так себе замануха, вместо дрочить на диване пойти покормить червей и развесить кишки на деревьях
15.03.2023 16:31 Відповісти
Ну, или дрочилки лишиться вместе с ногами, или рук!)))
15.03.2023 16:42 Відповісти
Замість баби в рекламі має бути прягожин, що смокче ***.
15.03.2023 16:32 Відповісти
Гомодріли кацапські! Пєтухи
15.03.2023 16:33 Відповісти
Пригожин своїх пітушков збирає?
15.03.2023 16:35 Відповісти
онаністи приєднуйтесь в підари підвищуйте свій рівень... дно
15.03.2023 17:03 Відповісти
а че девушка рекламирует? коцабов такое не возбуждает, где мужик с иконой?Где бояра?
15.03.2023 17:20 Відповісти
"Запишись и кончишь в окопе"
15.03.2023 17:35 Відповісти
В эбанарий все стабильно.....
15.03.2023 18:50 Відповісти
Ну анонизм полезен для здоровья, а ваша работа очень вредна....
15.03.2023 19:11 Відповісти
Угу..А еще опасна и трудна.
16.03.2023 09:12 Відповісти
Петухи всех стран объединяйтесь.
15.03.2023 20:05 Відповісти
 
 