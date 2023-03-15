ПВК "Вагнер" рекламують на Pornhub: "Не др#чи, а иди на работу". ВIДЕО

На популярному сайті Pornhub з’явилася реклама приватної військової компанії "Вагнер". Видно її лише з російських регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський незалежний журнал "Холод".

"Мы самая ох#енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др#чи, а иди на работу в ЧВК Вагнера", - каже у рекламі жіночий голос. На відео при цьому жінка смакує цукеркою на паличці.

В кінці відео показано телефонний номер вербувальників. Раніше цей номер вказували в коментарях в російській соцмережі "ВКонтакте", в яких росіян запрошували до участі у війні проти України. Наприклад, номер було вказано під постом про військові комісаріати Якутії.

Читайте: "Вагнерівці" вербують мешканців окупованого Мелітополя для відправки у Бахмут, - мер Федоров