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Російські пропагандисти створюють фейкові акаунти українських військових, щоб посіяти зневіру. ВIДЕО

Росіяни беруть справжні фото та відео воїнів ЗСУ та публікують нібито від їхнього імені пости про "зраду".

Про це йдеться у матеріалі "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Один такий акаунт виявив користувач ТікТок Іван. Нібито від імені сержанта ЗСУ в акаунті оповідалося про військові будні. Сторінка мала понад 19 тис. підписників.

"Але по відео мені було зрозуміло, що несеться наратив, який шкодить нашій державі. У нього було: "все, ми виїжджаємо, Бахмут неможливо більше втримати" (це півтора місяця тому було), було схоже відео про Соледар, була теза про те, що Азов воює в другій лінії, а не на передовій, і Азову дають нову техніку, дають багато якісної зброї, що це за несправедливість", - розповідає Іван.

Також дивіться: Росіяни намагаються посіяти серед українців зневіру через проплачену рекламу в Facebook, - Центр нацспротиву. ФОТО

Російські пропагандисти створюють фейкові акаунти українських військових, щоб посіяти зневіру 01

Виявилося, що це - клон справжнього акаунту сержанта ЗСУ. Підробка містила справжні відео, зняті українськими воїнами. Але накладені на них були зовсім не ті повідомлення, які мав на увазі автор справжнього пабліку. Ці повідомлення вселяли розпач і недовіру.

Російські пропагандисти створюють фейкові акаунти українських військових, щоб посіяти зневіру 02

У справжньому акаунті сержанта ЗСУ відео були такі самі, але без розпачливих написів. Сержант підтвердив, що його відео використали російські пропагандисти.

Дивіться: Викрито 8 прокремлівських агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фальшивий акаунт заблокували, але невдовзі з’явився ще один такий самий, і закрити його поки не виходить.

Російські пропагандисти створюють фейкові акаунти українських військових, щоб посіяти зневіру 03

Крім акаунтів у TikTok, російські пропагандисти підробляють телеграм-канали. Приміром, існує фейковий канал 46 аеромобільної бригади - при тому, що бригада наголошує у всіх соцмережах, що не має стосунку до клонованої сторінки.

Російські пропагандисти створюють фейкові акаунти українських військових, щоб посіяти зневіру 04

Маскуючись під українців, російські пропагандисти використовують українську мову - і видає їх часто лише недолугий автоматичний переклад на зразок "бавовни" або ж фактологічні помилки.

Російські пропагандисти створюють фейкові акаунти українських військових, щоб посіяти зневіру 05

Крім очевидних фальшивок, у тому ж ТікТоку є багато акаунтів та стрімів, на яких люди видають себе за військовослужбовців: одягають камуфляж і міркують про те, що, наприклад, "воювати немає за кого", "воїнів ніхто насправді не цінує" або "чому не воюють багаті". Однак, немає жодної певності, що ці люди справді є військовими.

Також дивіться: Скабєєва розповіла про "голод" у Великій Британії: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВIДЕО

"Убезпечити від потрапляння в оману на емоціях може лише критичний підхід: перевіряти інформацію, сумніватися, не вступати в неверифіковані групи та не ділитися в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити", - підсумовують у матеріалі журналісти видання.

Автор: 

Facebook (727) пропаганда (2830) Twitter (291) соціальні мережі (1192) фейк (750) Instagram (181) ЗСУ (7717) TikTok (94)


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Топ коментарі
+19
і нажаль у нас є масса корисних ідіотів котрі на це ведуться
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16.03.2023 10:21 Відповісти
+15
Те ж саме робили і колись створюючи псевдобоївки УПА. Нічого не змінилось за 80 років.
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16.03.2023 10:21 Відповісти
+12
Рузьге!
У вас даже говно - и то говняно получается!
(ржет)
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16.03.2023 10:17 Відповісти
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Рузьге!
У вас даже говно - и то говняно получается!
(ржет)
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16.03.2023 10:17 Відповісти
Достатньо підписатись в ТГ на Николаевский Ванек і будете в темі і правдиву інфу матиме
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16.03.2023 10:19 Відповісти
і нажаль у нас є масса корисних ідіотів котрі на це ведуться
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16.03.2023 10:21 Відповісти
хто? зрадофіли та панікери
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16.03.2023 10:26 Відповісти
ідіоти котрі не вміють перевіряти інформацію, і що бачать в те відразу і вірять, а перевіряти треба як мінімум в деківлькох джерелах, і українські джерела які дають новини також, тому,що під українським джерелом можуть стирчати кацапські вуха
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16.03.2023 10:30 Відповісти
100 відсотків! На ютюбі один і той же чоловяга робить декілька каналів один за Україну інший канал проти і збирає у лохів гроші.
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16.03.2023 10:35 Відповісти
Те ж саме робили і колись створюючи псевдобоївки УПА. Нічого не змінилось за 80 років.
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16.03.2023 10:21 Відповісти
Не знаю чи є СБУ по боротьбі з такими акаунтами. На фейсі скільки фейків, відео логістики ЗСУ, чого коштує тільки загибель Да Вінчі, кожний ресурс лізе з чимось новим. А про літаки в небі, розумію, що Соколи,але ж з локацією. Люди не розуміють,що роблять заради лайків
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16.03.2023 10:22 Відповісти
на початку вторгнення ....ця хєрня можливо і пройшла..але не тепер
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16.03.2023 10:25 Відповісти
Ще кацапські тролі лажаються із словом "деревня". Якщо бачите не "село", а "деревня", то це чітко мокшанські тролі.
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16.03.2023 10:26 Відповісти
і такого повно навіть на цензорі, вчора купка таких верещала, що Бахмут треба здати, і що командування навмисно там вбиває діточок без підготовки
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16.03.2023 10:26 Відповісти
Діточок?...панятна...
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16.03.2023 10:53 Відповісти
Понравилось фото "Юрко" Луценко.) Честно не ожидал от Луценко такого. Остальные тихо (или не тихо) сидят в Киеве, или типа воюют, неведомо где и как.
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16.03.2023 10:29 Відповісти
Тоді поцілуй його у сраку
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16.03.2023 14:45 Відповісти
Напряму з якогось злощасного, розпіареного ольгіно, мабуть він там всім нравітса)
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17.03.2023 03:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2023 10:30 Відповісти
То, що кацапи брехливі потвори, відомо давно. Але в нас є такі особи, як цілий заступник міністра оборони пані маляр, яка вміє працювати з документами, чи вона розробляє плани наступу, чи враження цілей в тилу ворога? Впевнений, що вона як такі як вона до цього часу не можуть візрізнити танк від БМП. Чому такі диверсії виявляють блогери і прості громадяни?
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16.03.2023 10:30 Відповісти
І все ніби грамотно зроблено, на рівні, аж повірити можна. Та "диявол" сидить у дрібницях: то "Азов" - фашисти, то "дума".
Така вже доля росії: всі грандіозні прораховані кращими аналітиками плани розбиваються об ваньку-алкаша.
І наші не кращі: чого ти Julia, кацапів вчиш?! Щоб наступного разу все пройшло гладко?
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16.03.2023 10:34 Відповісти
Українським пропагандистам потрібно запросити до України режисерів усіх краін ЕС( до якої Україна мае вступити), щоб вони зняли публіцистичні фільми про війну ТА ПРО ВЕЛИКУ ІСТОРИЮ УКРАЇНИ ( по типу мировой класики РЕПОРТАЖ З ПЕТЛЕЙ НА ШІІ) . Ці фільми ввійдуть у світову історию , а раша заткнеться про націзм в Україні

А ТКАЧЕНКО У ВІДСТАВКУ
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16.03.2023 10:35 Відповісти
Чому раша так активно розкручує тему про націзм - ТОМУ ЩО СВІТ НЕ ЗНАЕ ПРАВДИВОЇ ІСТОРИИ УКРАЇНИ
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16.03.2023 10:36 Відповісти
а ще тому, що наш Президент замість того, щоб створити спеціальний підрозділ по своєчасному виявленню таких фейків, створив нові телеканати, такий наприклад, як "Дом" на російській мові і туди залив велику кількість бюджетних грошей. Виходить, що він з іншої сторони стврює свою, не державну, а свою інформаційну політику.
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16.03.2023 15:15 Відповісти
У чомусь ви праві. На жаль, це друга назва журналістики в Україні під гнітом кримінального олігархічного режиму.
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17.03.2023 03:18 Відповісти
ПОРА ХЛОПЧИКИ ЙТИ НАВЕРНО ДО ГОС ДУМИ.

це буде гасло української дрг, яка першою увійде в москву.
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16.03.2023 10:36 Відповісти
Ну це в них так , для розрядки ..
Кацапня вже давно підробляє акаунти навіть - відомих закордонних ЗМІ , про що неодноразово заявляли їхні представники . Зовні нізащо не відрізниш , все один в один як у акаунтах справжніх видань , але в тексти , які друкують ті видання , додають декілька своїх наративів , і все змінюється . Вся стаття набуває зовсім інших кольорів .
А наші ЗМІ ще радо й підхвачують ті фейки , і тиражують в Україні .
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16.03.2023 11:27 Відповісти
Геббельсівська пропаганда працювала саме так. Уявіть, як би тоді ще був Інтернет у міністра пропаганди.
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16.03.2023 11:46 Відповісти
Ага... И Лоханулись и с 25 "аэромобильной бригадой"... Которой никогда не существовало... )))
Есть повитряно-десантна... )))
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16.03.2023 12:34 Відповісти
Чому дивуватися? У нас 73% досі вірять в ІПСО про Голобородька...
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16.03.2023 12:40 Відповісти
Уже заметил. Так и подумал что очень похоже на вбросы.
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16.03.2023 12:49 Відповісти
 
 