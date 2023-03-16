Російські пропагандисти створюють фейкові акаунти українських військових, щоб посіяти зневіру. ВIДЕО

Росіяни беруть справжні фото та відео воїнів ЗСУ та публікують нібито від їхнього імені пости про "зраду".

Про це йдеться у матеріалі "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Один такий акаунт виявив користувач ТікТок Іван. Нібито від імені сержанта ЗСУ в акаунті оповідалося про військові будні. Сторінка мала понад 19 тис. підписників.

"Але по відео мені було зрозуміло, що несеться наратив, який шкодить нашій державі. У нього було: "все, ми виїжджаємо, Бахмут неможливо більше втримати" (це півтора місяця тому було), було схоже відео про Соледар, була теза про те, що Азов воює в другій лінії, а не на передовій, і Азову дають нову техніку, дають багато якісної зброї, що це за несправедливість", - розповідає Іван.

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Виявилося, що це - клон справжнього акаунту сержанта ЗСУ. Підробка містила справжні відео, зняті українськими воїнами. Але накладені на них були зовсім не ті повідомлення, які мав на увазі автор справжнього пабліку. Ці повідомлення вселяли розпач і недовіру.

У справжньому акаунті сержанта ЗСУ відео були такі самі, але без розпачливих написів. Сержант підтвердив, що його відео використали російські пропагандисти.

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Фальшивий акаунт заблокували, але невдовзі з’явився ще один такий самий, і закрити його поки не виходить.

Крім акаунтів у TikTok, російські пропагандисти підробляють телеграм-канали. Приміром, існує фейковий канал 46 аеромобільної бригади - при тому, що бригада наголошує у всіх соцмережах, що не має стосунку до клонованої сторінки.

Маскуючись під українців, російські пропагандисти використовують українську мову - і видає їх часто лише недолугий автоматичний переклад на зразок "бавовни" або ж фактологічні помилки.

Крім очевидних фальшивок, у тому ж ТікТоку є багато акаунтів та стрімів, на яких люди видають себе за військовослужбовців: одягають камуфляж і міркують про те, що, наприклад, "воювати немає за кого", "воїнів ніхто насправді не цінує" або "чому не воюють багаті". Однак, немає жодної певності, що ці люди справді є військовими.

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"Убезпечити від потрапляння в оману на емоціях може лише критичний підхід: перевіряти інформацію, сумніватися, не вступати в неверифіковані групи та не ділитися в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити", - підсумовують у матеріалі журналісти видання.