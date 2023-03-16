"Море. Битва за острів Зміїний": Документальний фільм про стратегічно важливу для безпеки у Чорному морі деокупацію. ВIДЕО

Фільм "Море. Битва за острів Зміїний" є другою роботою з документального циклу Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ Нептун.

"Це дуже важлива була операція для України, тому що без взяття, точніше повернення назад контролю над островом Зміїним було неможливе, я хочу ще раз підкреслити, абсолютно неможливе будь-яке проведення судноплавства з портів України. Якщо ви подивитеся хронологію, ви побачите, що тільки ми звільнили острів Зміїний, зовсім назабаром судноплавство знову поновилося. Тому без контролю цього острову росіяни просто економічно нас би знищили", - зазначив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

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У фільмі вперше було продемонстровано ексклюзивні кадри польоту, десантування з вертольотів і бойових дій на острові, які провели 8 травня 2022 року групи спецпризначення ГУР МО і "Альфа" СБУ. Про це розповіли офіцери безпосередні учасники цієї складної операції.

"Затоплення ракетного крейсера "Москва", знищення декількох десантних кораблів, катерів противника, загалом порушення логістики острова Зміїний, - все це у подальшому вплинуло на вивільнення цього острова від загарбників. Це стостується морського компонента. Що стостується повітряного компонента - це славнозвісні наші Байрактари морської авіації, які працювали з перших днів війни, починаючи з Херсонської області і вперше їх Україна застосовувала по бойовому по морським цілям," - розповів у фільмі командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Командир екіпажу вертольоту армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, Герой України Євген Соловйов зазначив: "Коли ми виконували політ до Зміїного, це було 37 км з найближчої точки, але це була відкрита водна поверхня. Вертоліт, за умови відсутності вітру, чути кілометрів за 8-10. Тобто нас буде завчасно почують і нас завчасно побачать. Нас побачать і почують на відстані більшій, раніше ніж ми зможемо виконати вогневе ураження по острову І це було найскладніше, тому що вісім ниших вертольотів як на долоні просто".

За словами командиру підрозділу спецпризначення ГУР МО з позивним "Шаман" противник не очікував висадки.

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"Було декілька спроб висадки і противник плюс-мінус розумів, що ми хочемо це зробити, але самої висадки і атаки - це для противника було прямо потрясінням, вони не те що цього не очікували, ми ще й там порядочно їх вбили. … Найскладнішим являється прийняття рішення. Я називаю "домовитися із самим собою". Якщо вже ти із собою домовився різними видами аргументів… На той період аргументів було мінімум. Всі розуміли, що це складна операція, але ніхто не міг дати задню, тому що не знайшлося того хто скаже ні. І все", - пригадує захисник.

Про відчайдушний спротив, який чинили російські окупанти на острові українським біцям, у фільмі розповів командир однієї зі штурмових груп спецпризначення ГУР МО із позивним "Скін": "Споруд було багато. Їм було де ховатися, вони дуже швидко рухалися, вони не сиділи на одному місці, вони постійно міняли позиції, вони готувалися до оборони. Це був їхній острів, на якому вони були не один раз. Я вам скажу, це достатньо епічна битва була…Островом оволодіти можна, якщо у вас є перевага у вогневій силі, що потім і показало. Так? Його просто стерли з лиця землі, вони ж потім нагнали туди купу людей, вертушок, всього решта - їх там просто помножили на нуль і все. І вони зробили жест доброї волі, скажімо так".

Всі вісім вертольотів, які вилітали на Зміїний, виконували вогневе урадення ракетами і висаджували групи спецпризначенців на острові повернулися на бази неушкодженими. Але біля берегів Одещини у гирлі Дунаю російським винищувачем СУ-30 було збито морський вертоліт Мі-14, в якому, зокрема, загинув заступник командувача ВМС ЗСУ полковник Ігор Бедзай.

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