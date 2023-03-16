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П’яний "защитник Донбасса" накинувся навкулачки на мешканця окупованого Донецька: "Ты посмотри, что творит скотина! Дайте ему п#зды конкретно!". ВIДЕО

В окупованому Донецьку п’яний "защитник Донбасса" намагався побити місцевого мешканця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бійки опублікований у соцмережах. Про причини конфлікту не повідомляється.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (18036) Донецьк (948) бійка (746) окупація (6762) русский мир (471)


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Топ коментарі
+55
А раньше Донецк процветал, и Барселона с Реалом приезжали, а сейчас вот это...
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16.03.2023 11:13 Відповісти
+32
Канкретна. Чисто даунбаське слово.
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16.03.2023 11:11 Відповісти
+24
Пєтушиниє бої...
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16.03.2023 11:14 Відповісти
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Канкретна. Чисто даунбаське слово.
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16.03.2023 11:11 Відповісти
"Патаму шо канкрєтний" - висів перед моїми вікнами банер з харею януковоща...
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16.03.2023 13:07 Відповісти
А ще є "чіста канкретна"
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16.03.2023 16:40 Відповісти
А раньше Донецк процветал, и Барселона с Реалом приезжали, а сейчас вот это...
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16.03.2023 11:13 Відповісти
якби вони хоч казки читали то знали б що їх очікує,про рибака та рибку наприклад)
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16.03.2023 11:37 Відповісти
казки зараз дітям не читають, а ті що діти дивляться то ще старі казки споко, а то що нове то часом таке лайніще. Взяти тих міньйонів на приклад: "злодейство це круто", такий посил, ну ще дядя з вусами в червоній сукенці, ігри комп"ютерні здебільшого тільки руйнування і смерть. Ігор яки би вчили творчості, розвивали би логіку такого мало, або вони слабо рекламуються. А потім такі ой Світ катиться к чорту, ну ясно, самі ж і катять його к чорту заради надприбутків.
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31.03.2023 15:06 Відповісти
Процвітав тому що юзівська влада віджимала бізнес по всій Україні і перереєстровувала його в Юзівці. І всі податки йшли туди. Ось так вони кармілі всю Україну.
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16.03.2023 11:44 Відповісти
можливо ви забули?
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16.03.2023 11:46 Відповісти
а ну їх в дупу, як їм не вистачало зрозуміти що нахлібники з євросоюзу, яких вони годували, то хиба родинка і менеджерський склад олігархічної імперії ахметова. І за безробіття і невиплату вчасно зарплати і за стан техніки безпеки на шахтах майже на такому ж рівні як у китайців і за екологію фігову це теж треба ахметову подякувати.
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31.03.2023 15:08 Відповісти
Так дамбасяне этого и хотели!
А, кстати, нет полного видео, чем закончились эти петушиные бои!)))
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16.03.2023 11:50 Відповісти
Пєтушиниє бої...
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16.03.2023 11:14 Відповісти
Иван Драга, Дамбас !

Здохлий якийсь окупает, міг би й сам отгрєсті 😂
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16.03.2023 11:35 Відповісти
"Перша кров" 😂
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16.03.2023 11:36 Відповісти
А вот і нє падерьотесь!
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16.03.2023 11:14 Відповісти
думбабве берег слонячих копытов
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16.03.2023 11:14 Відповісти
нічого дивного !!! що хотіли даунбасята тей отримали - тепер їжте не обляпайтеся !!!
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16.03.2023 11:14 Відповісти
Da eta zhe 100 % rjuskaia ljubov ....
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16.03.2023 11:15 Відповісти
чувак на измене бить ******, было несколько возможностей, правильно - ещё не время)))
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16.03.2023 11:16 Відповісти
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16.03.2023 11:18 Відповісти
na Rusi vladimirov nazyvali Volodymyr
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16.03.2023 11:21 Відповісти
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16.03.2023 11:23 Відповісти
*****. Хоч убийтеся там всі, путін введи вайска. Суки продажні.
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16.03.2023 11:19 Відповісти
ta hto tam klykav? kremlebot z 1000 ********, ta feikovi "jyteli Donbasa", po typu mal'chika v trusikah?
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16.03.2023 11:25 Відповісти
зато нікто нє запрєщяєт разгаварівать па-рускі.
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16.03.2023 11:20 Відповісти
Диалолг и так известен..

- Ты чё не в окопе, спортсмен? Россия за вас должна?
- У меня спина поломана..
- А у меня 12 переломов, 3,14дор ты бендеровский
- Поздравляю!

Далее махач
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16.03.2023 11:22 Відповісти
никогда не понимал эту игру в благородство. епнул по яйцай и запинал
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16.03.2023 11:22 Відповісти
djentel'menov uje davno netu
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16.03.2023 11:24 Відповісти
"Дайтє єму п..ди"! А кому "єму" з цих двох😁😁?
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16.03.2023 11:23 Відповісти
"В мірє животних"...
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16.03.2023 11:24 Відповісти
А шо не так? Защитник, с энтузиазмом отваливает 3.14зды даунбассеру. Всегда так было.
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16.03.2023 11:32 Відповісти
Як шо робити? Стати на коліна і кричати « путинвведиещеглубже!!!
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16.03.2023 11:34 Відповісти
За то их не топчут салдаты НАТА
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16.03.2023 11:38 Відповісти
https://vlasti.net/news/357333 Водій "Газелі" на окупованій території Луганської області зіткнувся з танком, обійшлося зламаними ногами.Про це повідомили місцеві Telegram-канали.Інцидент записав відеореєстратор «Газелі». Судячи з кадрів, коли водій цивільного авто пішов на обгін військової машини, механік танка різко вивернув ліворуч. Водій не встиг зреагувати та врізався у кілька тонн металу.Незважаючи на значні ушкодження «Газелі», життю водія нічого не загрожує - у нього лише зламані ноги.
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16.03.2023 11:41 Відповісти
Не розумію жителів Донбасу які пішли проти правил "понятій" ,пуйло кгбшний- значить мусор ...дружити з таким "западло" . Воровські понятія забороняють брати зброю в руки від держави ,а вагнерівцям можна ...Руйнуючи всі правила міжнародні і навіть воровські дають зрозуміти що жителі донбасу і кацапи просто відморозки і безпридельщики .
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16.03.2023 11:41 Відповісти
Донбастькі розваги...
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16.03.2023 11:42 Відповісти
ватное *********! даунбассец пояснял вжопучленцу, шо тот его не правильно защищает от биндеравцав )))
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16.03.2023 11:42 Відповісти
сруський витязь говорит иди сюда *** спасу, а тупой туземец убегает, еще и дерется мразь неблагодарная
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16.03.2023 11:42 Відповісти
мені сподобалось,що ці лугондонці між собою *********.
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16.03.2023 11:43 Відповісти
На "бандеровца" напал освободитель" хренов.
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16.03.2023 11:49 Відповісти
Бьет значит любит.
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16.03.2023 11:51 Відповісти
Что делать, что делать. Зовите путена
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16.03.2023 11:55 Відповісти
Не бачу руїн після 9-ти річного "дамбілі бамбас". ЗЕбільне жаліє терористів? там має бути те що стало з Бахмутом
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16.03.2023 12:04 Відповісти
Жабогадюкінг
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16.03.2023 12:05 Відповісти
Можливо домбабвійцю не сподобався іноземець із луганди.
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16.03.2023 12:22 Відповісти
Мочите друг друга дорогие товарищи будет вам счастье.
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16.03.2023 12:26 Відповісти
ну таке собі побивши мешканця вони там усі вже стали підарами, буквальному і переносному сенсі, не *** когось жаліти, вони не могли домовитись хто буде актівним а хто пасівним, залишились ті кто чекав на руский мір...
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16.03.2023 12:32 Відповісти
Новини з лепрозорію. Не "скрєпне" відео, всі "бамбаскіє пєтушкі" живі залишилися.
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16.03.2023 12:51 Відповісти
Донецк сейчас - грязная обгаженная деревня. И я считаю, что после деоккупации ничего не нужно восстанавливать - народу Даунбасса так же нравится жить, вот пусть в этом дерме и живет.

А тех, кто опять захочется пожить как на раше - возить туда на экскурсии.
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16.03.2023 12:55 Відповісти
Я думаю там нормальних не осталось.Остались свинособаки.Так,что сочуствия и т.д. у меня нет.Кто норм те все виехали.
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16.03.2023 13:18 Відповісти
А бравые шахтёры мимо проходят, сцыкуняки!
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16.03.2023 14:40 Відповісти
То ви не бачили обдовбаного сепара-солдата. Очi наглi, обширяний, та ще й з автоматом. Що таке напiвбактерiя з рожком пуль уявите собi, чи треба описати?

Так ось, це впевненicть, що це нестабiльна горила. Хоче - стрiльне, а не схоче - в ухо з кулака поцiлить точно, бо пiд наркотою вiн царь. Ну пригнiть на нього, гойда... Пригайте, чого ви? Вибивайте з рук автомат. Або чекайте що вiн доскаче до свого мотоцикла та знайде там пicтолет. Та не бiйтеся, летального випадку не буде бо вiн бухий та поцiлить вам в пузо, а це всього лише пiвроку лiкарнi. Власне, це все компьюьтерна симуляцiя, а у вас ще десять життiв та 150 HP ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ i це ж не хедшот. 💀
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03.04.2023 01:18 Відповісти
Епала жаба гадюку.
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16.03.2023 14:44 Відповісти
Ну, что-то никакого сочувствия нет к даунбасеру.. Он так хотел русского мира, что теперь отгребает от него. НОрмально, это ещё не финал, будет и продолжение
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21.03.2023 15:34 Відповісти
Бiльшiсть жителiв Донбасу настiльки бiднi, що не iздять за межи областi. Вони не можуть знати, що таке життя в Европi чи у росii. Як би вони змогли адекватно оцiнити, що таке "русский мир", якщо те що вони знали - кiно з росii, або байки вiд заробiтчан, що штукатурили Москву, та заробляли шаленi тодi 200 баксiв? Вoни хотiли щоб iх дiти розмовляти мовою батькiв. Були б вони португальцями, вони б були за португальский язик, а так на нещастя випало що i за кордоном та сама мова.

Ми лоханулися. Вибачте, будь ласка.
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03.04.2023 01:31 Відповісти
 
 