П’яний "защитник Донбасса" накинувся навкулачки на мешканця окупованого Донецька: "Ты посмотри, что творит скотина! Дайте ему п#зды конкретно!". ВIДЕО
В окупованому Донецьку п’яний "защитник Донбасса" намагався побити місцевого мешканця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бійки опублікований у соцмережах. Про причини конфлікту не повідомляється.
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Топ коментарі
+55 Ziu Zou
показати весь коментар16.03.2023 11:13 Відповісти Посилання
+32 5 копійок
показати весь коментар16.03.2023 11:11 Відповісти Посилання
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.03.2023 11:14 Відповісти Посилання
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А, кстати, нет полного видео, чем закончились эти петушиные бои!)))
Здохлий якийсь окупает, міг би й сам отгрєсті 😂
- Ты чё не в окопе, спортсмен? Россия за вас должна?
- У меня спина поломана..
- А у меня 12 переломов, 3,14дор ты бендеровский
- Поздравляю!
Далее махач
А тех, кто опять захочется пожить как на раше - возить туда на экскурсии.
Так ось, це впевненicть, що це нестабiльна горила. Хоче - стрiльне, а не схоче - в ухо з кулака поцiлить точно, бо пiд наркотою вiн царь. Ну пригнiть на нього, гойда... Пригайте, чого ви? Вибивайте з рук автомат. Або чекайте що вiн доскаче до свого мотоцикла та знайде там пicтолет. Та не бiйтеся, летального випадку не буде бо вiн бухий та поцiлить вам в пузо, а це всього лише пiвроку лiкарнi. Власне, це все компьюьтерна симуляцiя, а у вас ще десять життiв та 150 HP ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ i це ж не хедшот. 💀
Ми лоханулися. Вибачте, будь ласка.