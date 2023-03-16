Атака російського Су-27 на американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. ВIДЕО

Американці опублікували відеозапис, на якому зафіксовані атаки російського Су-27 на американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії російського пілота зафіксувала камера безпілотника MQ-9 Reaper. На записі видно, що росіяни двічі здійснювали небезпечний маневр. Після другого разу камера безпілотника перестала працювати.

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