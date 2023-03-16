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Атака російського Су-27 на американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. ВIДЕО

Американці опублікували відеозапис, на якому зафіксовані атаки російського Су-27 на американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії російського пілота зафіксувала камера безпілотника MQ-9 Reaper. На записі видно, що росіяни двічі здійснювали небезпечний маневр. Після другого разу камера безпілотника перестала працювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США продовжать польоти у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, незважаючи на інцидент із безпілотником, - Білий дім

Автор: 

безпілотник (4430) росія (66431) США (23607) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+40
А путинский сокол своими пропитыми мозгами не подумал что после войны американцы ему счет за беспилотник предъявят и тогда еще его внуки платить будут?
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16.03.2023 12:14 Відповісти
+37
Позоріще.
Просто як в обличчя насрали і розмазали.
Сподіваюсь, далі щось буде, а не як з ракетами/літаком в Румунії/Польщі.
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16.03.2023 12:15 Відповісти
+29
вот вам і доказательство, как агресивное НАТО нападает на мирние росийские самолети!!!
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16.03.2023 12:19 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Су-27 ударил беспилотник плашмя сверху и оплавил пластиковые детали раскалённой струёй.
Низ движков рассчитан на посадку без шасси - лопасти винта не могли там ничего повредить.
Но одна лопасть закручена на конце - это прямое касание.
Тепер начувайтесь.
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16.03.2023 13:26 Відповісти
Стурбометр показав 18 меркелей.
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16.03.2023 13:20 Відповісти
не гони, максимум 18 мМеркелей тут
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16.03.2023 16:47 Відповісти
Как перевести меркели в макроны ?
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16.03.2023 13:26 Відповісти
1 Трамп = 1000 Меркелей.
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16.03.2023 13:29 Відповісти
Умножаете меркели на ющениты, затем делите полученное на количество крафтовых шато той коммуны, где находится Макрон.
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16.03.2023 19:18 Відповісти
Макароны вне системная единица, не рекомендуется использовать
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16.03.2023 20:02 Відповісти
Надеюсь амеры окончательно проснутся.
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16.03.2023 13:29 Відповісти
в войне россии против америки подохло 160к кацапов и с другой стороны один беспилотник...
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16.03.2023 13:31 Відповісти
Что-то подсказывает, что одним бункером станет меньше.
Не выключили газ и забыли утюг
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16.03.2023 13:33 Відповісти
явно все умышленно сделал ***** мокшанский
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16.03.2023 13:49 Відповісти
розумію, якби виклали мокшанці

типу міні-перемога, показали кузькіну мать піндосам

а піндоси що від цього відео отримують? мазохізм нездоровий якийсь...
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16.03.2023 14:19 Відповісти
Тебя не спросили.
Обтекай.
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16.03.2023 14:26 Відповісти
США та РФ дали гарантії безпеки Україні за Будапештським меморандумом! Один гарант напав на Україну, а інший не може захистити навіть свій літальний апарат. Хто ще повірить в такі гарантії?
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16.03.2023 14:39 Відповісти
Ти спеціально зареєструвався щоб цю куйню написати? Маладес…
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17.03.2023 06:40 Відповісти
Ну видно, що "нєнамерено ", бл.
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16.03.2023 14:41 Відповісти
Американский президент Джо Байден хочет проигрыша России в конфликте с Украиной, но одновременно «боится» победы последней, считает Джон Болтон, экс-советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа.

Болтон обвинил Байдена в невозможности эффективного сдерживания Москвы. По его словам, угрозы эскалации со стороны России - это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот.

«Успешный шантаж Москвы подчеркивает неспособность Вашингтона сформулировать четкие цели [конфликта] и выработать стратегию для их достижения. Господин Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина действительно «выиграет», - пишет он в The Wall Street Journal.
сейчас противостояние Москвы и Киева зашло в «военный тупик», который выгоден России, пока среди западных партнеров Украины наблюдается «неразбериха» в том, какое оружие ей поставлять. Экс-советник отметил, что на данный момент политика Белого дома заключается в не «слишком эффективной» поддержке самозащиты Киева.

«Эта формула затяжного, безрезультатного [конфликта] игнорирует риски как для Америки, так и для Украины», - заключил Болтон.

https://www.rbc.ru/politics/16/03/2023/6412a0c
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16.03.2023 14:41 Відповісти
от же паразіт прєдатель, не то шо трампуня з барського плеча дозволив би ***** окупувати Україну
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16.03.2023 23:21 Відповісти
С барського плеча дозволив ***** окупувати Україну в 2014г Обама/Байден
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17.03.2023 12:02 Відповісти
Это прямое следствие непоставок нам современных истребителей для обеспечения хотя бы минимального паритета.
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16.03.2023 14:49 Відповісти
генерал Мілі ще не розібрався.чи це були навмисні дії американського безпілотника.
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16.03.2023 15:38 Відповісти
це були навмисні дії законів аеродинаміки на невинно літаючі об'єкти членів безпеки оон
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16.03.2023 18:17 Відповісти
Це є не що інше як атака!
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16.03.2023 18:14 Відповісти
Так, атака. Але не штатною зброєю Фланкера. Тому, формально, це грубе порушення правил безпеки польотів, а не боєзіткнення. Рашисти не наважились застосувати штатну зброю, яка була на борту Су-27 для атаки на Жнеця.

Від Пентагону повідомляли, що один з Фланкерів отримав пошкодження носової частини.
Цю частину відео мабуть не розсекретили. Поки що.
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16.03.2023 22:51 Відповісти
Вже пишуть шо знайшли та спустили робота. Десь на глубині 800 метрів.
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16.03.2023 18:25 Відповісти
По международным правилам заход спереди или сзади считается нападением, с последующим ответом на это по законам военного времени. Даже если против вас не применялось оружие.
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16.03.2023 20:32 Відповісти
заход по линии курса или ее пересечение.
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16.03.2023 20:33 Відповісти
то хіба не видно що навмисно загальмував щоб протаранити дрона,

а сша розповідає що випадково
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16.03.2023 21:44 Відповісти
ну, если предположить, что кацапы не тупые имбецилы с целью насрать где только можно и испортить все до чего дотянутся, а там где не дотянутся тоже какую подляну устроить,то можно подумать что целью было получить нахаляву передовой беспилотник и потом на него смотреть со слюнями.
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16.03.2023 22:19 Відповісти
ну і де обіцяне "обсикання"? не бачу ніякого "обсикання" зливу палива на цьому відео!
ніякого зливу палива не було, а тільки пряма атака, але по мережі вже працюють кремлеботи зі своїм "обсиканням" і навіть в сша вже всі знають, що їх "обісцяли" мосКАЛі.
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17.03.2023 00:20 Відповісти
Україні треба подарувати Зміїний острів Сполученим Штатам. Потім навколо окреслюється круг радіусом 12 міль - і то є прибережні води США. Ні літати, ні плавати, ні навідь наближуватися неможна. І все що залітає можна збивати.

Ще багато чого можна збивати. Чорним морем проходе російський трубопровід до Турції. Довгий-довгий. І крізь нейтральними водами де попід водою..
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17.03.2023 05:44 Відповісти
Зачем разбазаривать свои земли? Сдать в аренду на 50 лет.
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17.03.2023 11:18 Відповісти
разом з м.Севастополь і одноіменнною севастопольською бухтою ...
А ще краще домовитися, оголосити війну США і через 2 години підписати капітуляцію !!!
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17.03.2023 11:39 Відповісти
тада разом с Донбассом и Кубанью.
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17.03.2023 12:23 Відповісти
шоб Китай не рыпался (против Тайваня).
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17.03.2023 12:25 Відповісти
Так бурлаки погубили моего друга детства над Балтийском морем. Он летал на всяких летательных апаратах и пренадлежал любителей экстрималов ( каскадеров ) этот союз или кооператив ( не озеро) купил" АН-2 кукурузник" в Норвегий . Он отправился в Норвегию и пробовал как то перегнать в Литву. Но случилось неудачя , пролетая российский истребитель около Ан-2 включил форсаж и это кукурузни перевернулся в воздухе и пошол в низ ". топором" это было снято на пленку с проплываещго корабля
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17.03.2023 08:41 Відповісти
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