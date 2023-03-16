Тіла п’ятьох знищених окупантів, що намагалися штурмувати позицію ЗСУ: "Форма ще чистенька". ВIДЕО
Українські воїни ліквідували п’ятьох окупантів, що намагалися штурмувати позицію ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований результат бою, опублікував один із бійців.
"П#дари хотіли зайти на нашу позицію. Ось що з цього виходить. Три і далі ще два. Форма ще чистенька", - каже він на записі і фільмує тіла вбитих окупантів.
Топ коментарі
+20 Urs
показати весь коментар16.03.2023 12:30 Відповісти Посилання
+20 Старый зольдат
показати весь коментар16.03.2023 12:36 Відповісти Посилання
+20 Яр Холодний
показати весь коментар16.03.2023 13:27 Відповісти Посилання
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... позовешь в последний бой дядя вова мы с тобой...
- Та там уже й до «Безсмертної армії» дійшло! І - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!
Вжик, вжик, вжик, где там новенькие?
Кобзон ждет на новенького!
Пинжак - это главная хворма. Хвормы нету, и человека нету.
Жилётка. Тоже хитрая штука. Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету. Ну, не тот парад на лице.
Бруки должны как труба стоять. Не так поставите - физиономии уже нету.
Кароч, трупы - как огурчики!
Вони там на своїх відосіках все жаліються , що мовляв - ніхто їх нічому не вчить на полігонах , відправляють на передову необстріляних , як гарматне " м'ясо " , самих , без офіцерів і т.д. ,, і тому потрапивши на позиції , вони часто не розуміють що їм там робити , навіть - куди стріляти і де в яку сторону атакувати .
На жаль , трапляється таке і в нас .
Але цього разу у нащадків призвичаєних до рабства московитів щось пішло не так зі своїми уроками жорстокості ... ослаблена амуніція не відповідає амбіціям.
Україна не дозволила і не дозволить знову перетворити себе на москвитський концтабір.