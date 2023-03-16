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Тіла п’ятьох знищених окупантів, що намагалися штурмувати позицію ЗСУ: "Форма ще чистенька". ВIДЕО

Українські воїни ліквідували п’ятьох окупантів, що намагалися штурмувати позицію ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований результат бою, опублікував один із бійців.

"П#дари хотіли зайти на нашу позицію. Ось що з цього виходить. Три і далі ще два. Форма ще чистенька", - каже він на записі і фільмує тіла вбитих окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи влучили у ворожу вантажівку з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696)


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Топ коментарі
+20
https://twitter.com/i/status/1636299580907167745 нихуя каска не помогла
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16.03.2023 12:30 Відповісти
+20
Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького,
Вжик, вжик, вжик, где там новенькие?
Кобзон ждет на новенького!
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16.03.2023 12:36 Відповісти
+20
- Куме! Ви новину чули? В Росії збираються замість «Безсмертного полку» створювать «Безсмертну дивізію»

- Та там уже й до «Безсмертної армії» дійшло! І - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!

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16.03.2023 13:27 Відповісти
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https://twitter.com/i/status/1636299580907167745 нихуя каска не помогла
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16.03.2023 12:30 Відповісти
а который там дядя вова из песни?
... позовешь в последний бой дядя вова мы с тобой...
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16.03.2023 12:51 Відповісти
Копошится как опарыши на трупе. В том раскладе каска на голове ему всё равно бы не помогла.
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16.03.2023 12:54 Відповісти
А що то за "расклад" такий?! Окрім того, що якби не розпочали війну з 2014-го, та не забажали більшого під крики "Нам мало Криму", то й каска не була б потрібна, й живі були та СВОЇМИ справами займалися не залазячи у "чижий город" або "монастир" зі своїм уставом!!!
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16.03.2023 13:24 Відповісти
прийшли, щоб вмерти..., в рай закортіло..
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16.03.2023 12:32 Відповісти
Таких в рай не беруть
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16.03.2023 12:50 Відповісти
В Ад их тоже уже не берут. Сатана приказал чертям их не брать потому что у него приличное заведение.
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16.03.2023 12:56 Відповісти
- Куме! Ви новину чули? В Росії збираються замість «Безсмертного полку» створювать «Безсмертну дивізію»

- Та там уже й до «Безсмертної армії» дійшло! І - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!

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16.03.2023 13:27 Відповісти
пекло - це московія-рф!
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16.03.2023 15:09 Відповісти
та вони лохи - хлу повірили
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16.03.2023 15:07 Відповісти
Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького,
Вжик, вжик, вжик, где там новенькие?
Кобзон ждет на новенького!
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16.03.2023 12:36 Відповісти
Прилягли, відпочити... Вічним сном.
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16.03.2023 12:40 Відповісти
В Пекле вечного СНА не бывает. Падаль сгниёт, а вот вечная бессонница им в Пекле обеспечена.
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16.03.2023 18:49 Відповісти
Ну а як же.
Пинжак - это главная хворма. Хвормы нету, и человека нету.
Жилётка. Тоже хитрая штука. Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету. Ну, не тот парад на лице.
Бруки должны как труба стоять. Не так поставите - физиономии уже нету.
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16.03.2023 12:43 Відповісти
навіщо їх в пінжаках посилають? могли би зразу в мішках..
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16.03.2023 15:11 Відповісти
Щоб повиздихали ,ще на території ерефії , якщо йдуть вбивати українців мерзенні потвори .
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16.03.2023 12:44 Відповісти
Форма ще чистенька

Кароч, трупы - как огурчики!
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16.03.2023 12:45 Відповісти
И тратиться не надо - в этом и похоронят
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16.03.2023 13:11 Відповісти
Логічно цих потвор зрозуміти просто неможливо. Для чого іти вмирати в чужій країні!?
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16.03.2023 12:46 Відповісти
... якщо можна було спокійно спитися в себе вдома.
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16.03.2023 13:22 Відповісти
Форма новенька ,, мабуть - свіженькі мобіки ..
Вони там на своїх відосіках все жаліються , що мовляв - ніхто їх нічому не вчить на полігонах , відправляють на передову необстріляних , як гарматне " м'ясо " , самих , без офіцерів і т.д. ,, і тому потрапивши на позиції , вони часто не розуміють що їм там робити , навіть - куди стріляти і де в яку сторону атакувати .
На жаль , трапляється таке і в нас .
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16.03.2023 12:49 Відповісти
Добре лежать, по-дрмашньому
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16.03.2023 12:50 Відповісти
Гарненьке!
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16.03.2023 12:50 Відповісти
Вільні люди, особливо, маючи такий жахливий період перебування в неволі як українці, не хочуть помирати рабами, і тоді орда їх вбиває, як раніше виморила мільйони наших людей Голодоморами, а зараз знову суне, щоб покарати українців вбити за непокору та використати захоплені території у своїх потребах.
Але цього разу у нащадків призвичаєних до рабства московитів щось пішло не так зі своїми уроками жорстокості ... ослаблена амуніція не відповідає амбіціям.
Україна не дозволила і не дозволить знову перетворити себе на москвитський концтабір.
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16.03.2023 12:55 Відповісти
Зачем вы пришли? Уходите. Мы вас всех убьем.
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16.03.2023 13:08 Відповісти
Це точно...
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16.03.2023 13:21 Відповісти
Старшина у кацапів, мабуть, сильно засмутився : "Жаль! Такая новая форма прапала! Нада была им б/ушную выдать перед атакай!"
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16.03.2023 13:20 Відповісти
Хтось отримає лади. Повезло.
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16.03.2023 13:30 Відповісти
Повезе коли хоч пачку пельменів отримають, білі лади вже скінчилися.
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16.03.2023 13:36 Відповісти
зеленые свинособаки.....................................СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2023 13:32 Відповісти
Свежачок.
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16.03.2023 13:35 Відповісти
Файно! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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16.03.2023 13:36 Відповісти
Какие опрятные трупаки! 👍
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16.03.2023 14:07 Відповісти
А ще нашим хлопцям доведеться те лайно прикопувати щоб не смерділо. Приперлися песиголовці...
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16.03.2023 14:40 Відповісти
Да, была бы голова на плечах - были бы сейчас живы, сидели бы где-нибудь в тюрьме за отказ воевать и ели бы там на ужин макароны.. )
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16.03.2023 14:53 Відповісти
война войной, а фотоотчет для статистики по расписанию.
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16.03.2023 16:51 Відповісти
Душевно так лежать,по-домашньому....
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16.03.2023 19:18 Відповісти
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17.03.2023 00:46 Відповісти
 
 