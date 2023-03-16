Тіла п’ятьох знищених окупантів, що намагалися штурмувати позицію ЗСУ: "Форма ще чистенька". ВIДЕО

Українські воїни ліквідували п’ятьох окупантів, що намагалися штурмувати позицію ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований результат бою, опублікував один із бійців.

"П#дари хотіли зайти на нашу позицію. Ось що з цього виходить. Три і далі ще два. Форма ще чистенька", - каже він на записі і фільмує тіла вбитих окупантів.

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