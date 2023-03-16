"Думав, що це останній бій, але тримався до кінця": Воїн 205-го батальйону ТРО, кухар Мішленівських ресторанів Іван (Поляк) про оборону Бахмуту. ВIДЕО

Захисник Іван (Поляк), який боронить Україну в Бахмуті у складі 205-го батальйону ТРО, розповів як став на шлях захисту Батьківщини від окупантів.

Інтерв'ю з воїном опубліковано на YouTube-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

До повномасштабного вторгнення РФ він жив у Польщі та працював су-шефом, але 25 лютого приїхав на Батьківщину. Він працював поваром у Мішленівських ресторанах.

"Я з дитинства навчався у військовому ліцеї ім. Богуна 2 роки. Потім навчався у військовому інституті Тараса Шевченка, з 2005 по 2010 рік, а потім служив у 72-й бригаді при 55-й ОМБр, був офіцером з виховної роботи. Потім звільнився і після військової служби поїхав до Польщі", - каже Іван.

За його словами, він вже майже подав документи не постійне проживанні у Польщі, але приїхав боронити Україну.

"Востаннє 12 лютого, коли штурмували ворожі війська, то я був контужений, а двоє підлеглих - поранені. Було важко, бо вже не знав, що робити. Навіть думав, що це останній бій, але тримався до кінця", - пригадує Іван.

Дивіться: Воїни 59-ї бригади здійснили успішну атаку на позиції окупантів під Авдіївкою: У полон взято чотирьох військових РФ. ВIДЕО