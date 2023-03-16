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Новини Відео Війна
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"Думав, що це останній бій, але тримався до кінця": Воїн 205-го батальйону ТРО, кухар Мішленівських ресторанів Іван (Поляк) про оборону Бахмуту. ВIДЕО

Захисник Іван (Поляк), який боронить Україну в Бахмуті у складі 205-го батальйону ТРО, розповів як став на шлях захисту Батьківщини від окупантів.

Інтерв'ю з воїном опубліковано на YouTube-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

До повномасштабного вторгнення РФ він жив у Польщі та працював су-шефом, але 25 лютого приїхав на Батьківщину. Він працював поваром у Мішленівських ресторанах.

"Я з дитинства навчався у військовому ліцеї ім. Богуна 2 роки. Потім навчався у військовому інституті Тараса Шевченка, з 2005 по 2010 рік, а потім служив у 72-й бригаді при 55-й ОМБр, був офіцером з виховної роботи. Потім звільнився і після військової служби поїхав до Польщі", - каже Іван.

За його словами, він вже майже подав документи не постійне проживанні у Польщі, але приїхав боронити Україну.

"Востаннє 12 лютого, коли штурмували ворожі війська, то я був контужений, а двоє підлеглих - поранені. Було важко, бо вже не знав, що робити. Навіть думав, що це останній бій, але тримався до кінця", - пригадує Іван.

Дивіться: Воїни 59-ї бригади здійснили успішну атаку на позиції окупантів під Авдіївкою: У полон взято чотирьох військових РФ. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4832) Бутусов Юрій (3622) Бахмут (1563)


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Топ коментарі
+13
Їдь під Бахмут Там надивишся "Вживу"!
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16.03.2023 15:21 Відповісти
+9
А головне будеш мати можливість "наробити" їх щоб інши милувались!
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16.03.2023 15:30 Відповісти
+5
Дякую друже за службу! Бережи Боже тебе, та побратимів!
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16.03.2023 16:22 Відповісти
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Без видео дохлих русачкив скучно.
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16.03.2023 14:46 Відповісти
Їдь під Бахмут Там надивишся "Вживу"!
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16.03.2023 15:21 Відповісти
А головне будеш мати можливість "наробити" їх щоб інши милувались!
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16.03.2023 15:30 Відповісти
Пока ти будеш в диван пердеть))
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16.03.2023 20:10 Відповісти
Ти вже там?
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16.03.2023 20:09 Відповісти
Я за свій вік крові надивився - не дай бог комусь побачить Тепер - твоя черга
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16.03.2023 20:13 Відповісти
А я не надивився, досі воюю, очко.
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16.03.2023 23:29 Відповісти
Щас заплачу .... Як повірю .... Бо ті, хто кров бачили, ТАКІ коментарі не пишуть (якщо вони не психопати) З тих моїх "знайомих" , що кров бачили справжню - таку "ху*ню" не пишуть. Люди просто мовчать - бо стараються це забуть Так що "прижухни" і не корч з себе "героя"
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17.03.2023 00:00 Відповісти
А я не герой, я простой солдат, а не очко диванное, посилающее в бахмут как на куй.
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17.03.2023 00:43 Відповісти
Ти троляка копійчана, брехло кінчене, що до війнубачило лише в кіно.
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17.03.2023 06:33 Відповісти
Точно ти себя описал, питух.
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20.03.2023 06:02 Відповісти
То що ти "простий солдат" - я давно зрозумів Був-би "непростим" - так "дешево" на писав-би Ти справді не "очко диванне" - бо у тебе дивану немає І комп не твій а наданий в користування Бо ти скоріш всього - "подоляцький наймит"
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17.03.2023 07:04 Відповісти
Успокаивай себя что все такие же чмошники. Хорошо все таки что виезд запретили)))
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20.03.2023 06:04 Відповісти
"Чмошніка" шукай у дзеркалі - так зручніше" А я маю право на виїзд - бо не підлягаю мобілізації І за віком і за станом здоров"я Міг-би давно виїхать - якби хотів Це ти повинен "очкувать" - щоб не "забрили" Однак що тобі переживать - сидячи в Словенії? Там воювать можна - з ракією та гібаніцею!
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20.03.2023 08:48 Відповісти
Дякую друже за службу! Бережи Боже тебе, та побратимів!
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16.03.2023 16:22 Відповісти
А у коли котлеты даже совесть не проснётся.
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16.03.2023 16:52 Відповісти
Стидаюся запитати: як може прокинутися те, чого не існувало, не існує та існувати не буде?
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16.03.2023 20:20 Відповісти
Дякуємо за захист та Вашу мужність!!! Нехай щастить!!! Всього найкращого!!!✌️💪👏👏🍀🍀🍀🍀
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17.03.2023 07:05 Відповісти
 
 