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Путін розповів про нові напрямки російського експорту в ЄС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін розповів про продовольчу кризу в Європі і заявив, що європейці будуть вимушені купувати у Росії ріпу, що уникнути голоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розповівши про цей новий напрямок російського експорту в Європу, Путін зазначив, що урожаї ріпи в Росії значно більші, ніж у європейських країнах через кліматичні особливості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скабєєва розповіла про "голод" у Великій Британії: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2830) путін володимир (24222) експорт (4545) продовольство (337) Євросоюз (13779)


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Топ коментарі
+79
****...ь яке воно *****...те це ху...йло
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16.03.2023 14:49 Відповісти
+67
По всему ЕС стоят километровые очереди за репой.
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16.03.2023 14:51 Відповісти
+40
цікаво шо воно курить? може якісь дуже міцні колеса ковтає падло?. Дебіл ботоксний
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16.03.2023 14:50 Відповісти
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16.03.2023 15:45 Відповісти
майже усе бредятіна для своїх
Але кінець - ПРАВДА :
"Не рой другому яму - сам у нее попадеш ! "
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16.03.2023 15:50 Відповісти
В ворота в рай ломится какая-то разношёрстная огромная. шумная толпа в российском военном камуфляже. К ним выходит Архангел Михаил
-Вам чего?- зевнув, спрашивает он.
-Дед, открывай давай!- орут ему,- нам путин рай обещал!
-Он что, Бог что ли?- удивляется Архангел Михаил,- здесь не место тем, кого ваш ******** ******...
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16.03.2023 16:11 Відповісти
Але, а царь то ненастоящий!!!
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16.03.2023 16:12 Відповісти
кто о чем а репоед о репе)
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16.03.2023 16:24 Відповісти
Еще лыко для лаптей тоже в Европе не умеют делать. А как не хватает!!!
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17.03.2023 07:19 Відповісти
На бєлках рєпа дюже не виросте.
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16.03.2023 16:29 Відповісти
Господи, яке воно *******!!
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16.03.2023 16:30 Відповісти
Посадил Дед Репку. А Репка вышел и замочил Деда.
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17.03.2023 05:50 Відповісти
русня репотилоиды
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16.03.2023 16:31 Відповісти
оо уявив як французи чи італійці викинули всі новомодні штиблети, взули російські личаки та пішли до ресторації замовляти парену репу від ***********..
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16.03.2023 16:36 Відповісти
Таке враження, що у плешивого піджак з чужого плеча. Щось завеликий.
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16.03.2023 16:38 Відповісти
Забув бронежилет натягти Деменція!
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16.03.2023 17:15 Відповісти
Що-що, а це вiн не забуває нiколи. В бронежилетi вiн зараз мабуть i спить.
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16.03.2023 19:34 Відповісти
Значить - не той Вони ж теж різні бувають Ти ж не думаєш що двійники один в одного одяг крадуть?
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16.03.2023 19:40 Відповісти
Серед ху*лодвiйникiв не можна виключати нiчого.
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16.03.2023 19:49 Відповісти
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16.03.2023 16:52 Відповісти
***,він реально чи ідіот чи з головою біда,чи реально сам вірить в те шо меле...
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16.03.2023 17:01 Відповісти
думаю тут выразился фигурально, типа так будет скрутно , что репки будут просить чтоб с голоду не умереть
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16.03.2023 20:10 Відповісти
Предлагаю х×йло теперь называть сказочным Дедкой-репкой.
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16.03.2023 17:02 Відповісти
х*йлоРепка)😂
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16.03.2023 17:26 Відповісти
Ой, дурак!
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16.03.2023 17:21 Відповісти
щось не дуже "бодренько", дергаеться...- та і в залі всі сидять із репомордами -радості не мае....- далі буде ще краще...
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16.03.2023 17:25 Відповісти
ПОЛНАЯ РАЗРУХА В ГОЛОВЕ!ДАЖЕ НЕ ТЫРСА!А ДЕРЬМО!ЧЕРДАК ПРОТЁК ОКОНЬЧАТЕЛЬНО!
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16.03.2023 17:25 Відповісти
Сначало в СССР, потом России....существовал позитивный мэм про "ОБРАЗОВАННУЮ МОСКВУ", мол в столице много вузов, всяких МГУ, МГИМО,РУДН, профессоров, академиков...а значит много умных людей....

Но эту дичь про РЕПУ, Путин втирает не только тупым замкадышам...но и "образованным" москвичам тоже...значит москвичи такие же тупые и оболваненные, как и остальные дикари Замкадья...
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16.03.2023 17:29 Відповісти
Та все вони чудово розуміють, але що зроблять? Та й воно їм треба? Послухали, покивали головами й розбрелись. Живеться їм добре, тож нафіга їм щось змінювати?
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16.03.2023 19:18 Відповісти
Чегооооо (Б)ля???? Иду искать в магазин репу, надо погуглить что это и с чем это
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16.03.2023 17:34 Відповісти
Турнепс ищите) на самом деле он на вкус весьма неплох. Да и ничем бедный овощ не виноват, что путен и его электорат - дебилы)))
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16.03.2023 17:49 Відповісти
Так "ріпа" - той самий турнепс! Тільки "плоскоовальної форми А турнепс класичний - як величезна морквина чи буряк кормовий
А смак : їсти захочеш - ще не те з"їси! Хлопці у С"єрра-Леоне так захотіли картоплі смаженої - так купили найжирнішої свинини на ринку і бананів овочевих (є у них такий сорт - несолодкі) Ну і "нашкварили" Казали - "нормально пішло" Питаю: "А чого не взяли батат?" Кажуть : "Перепробували усе що трохи схоже на картоплю Навіть ямс стругать пробували Не те!"
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16.03.2023 20:09 Відповісти
Ну так турнепс не едят в полном смысле этого слова. Мне он нравится натёртый с оливковым маслом, подсоленный. Так, пару кусов, своего рода аперитив) Я вообще к тому, что не хаю турнепс. Есть в нем и масла, и витамины, и любители на него. Даже на топинамбур есть любители) Не в репе дело, а в дебилах с северо-востока во главе с воблоглазым сморчком)
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16.03.2023 20:26 Відповісти
Мені більше топінамбур подобається (замість чорної "зимової" редьки) Смак ніжніший З вареним яйцем цибулею та лляною олією І жилок немає А щодо "їжі" - так у мене довідник "Страви з картоплі" (видавництво Київське) налічує офіційно 613 рецептів (з десяток ще доданих - в тому числі і власних) А к кацапів - тільки чотири " : "печёнка" "варёнка" "жаренка" і "талчонка"
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16.03.2023 20:36 Відповісти
Люблю картофель фаршированный. Некоторые хозяйки большие мастерицы по начинкам для картофеля) Хотя, как гласит молдавская народная мудрость nu te caci in gustul omului) Ну это почти как de gustibus non est disputandum, только совсем по народному
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16.03.2023 20:50 Відповісти
Я повинен знать молдавську? Якщо любиш смачно поїсти - Набери "Цензор Ватра" можеш пошукать що подобається
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16.03.2023 21:01 Відповісти
Ну латынь то понятна?) Я потому и сказал, что примерно то же самое, что я написал на латыни)
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16.03.2023 21:10 Відповісти
Вибач - я глянув мигцем і подумав що то англійська (******* тут деякі "побахвалиться" знанням англійської ) У самого стоїть товстенний словник "Латинских слов и выражений" Там цікавіший вислів є :"Мы есть то что мы едим"
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16.03.2023 21:20 Відповісти
Кстати, вот думаю в этом году черную редьку посадить. Зимой покупал и вы знаете, вышел из зимы бодрым и без авитаминоза. Я к тому, что прошлой осенью беда была с засухой, помидоры сгорели, огурцы даже не поднялись, груш и слив - йок, на абрикосе два плода было и все. Не дай бог ещё один такой год...
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16.03.2023 20:55 Відповісти
Не кожен шлунок витримає - важкувата чорна редька А щоб не "горіло" - спробуй висадить під плівку Скопується довга вузька грядка Удобрюється Накривається товстою непрозорою плівкою (ми в Криму брали чорну) Краї плівки приколюються до грядки "П"-подібними скобами Коли треба садить розсаду - робиш на плівці хрестоподібний розріз Туди садиш паросток При поливі там земля трохи просідає і вода потім ллється туди куди треба Випаровування мінімальне (плівка не дозволяє) Та ще й бур"яни не ростуть - плівка не пропускає сонячні промені Практика: огірки - 1 ряд на плівку метрової ширини Перець баклажани томати - 2 Клубніка -3 Спробуй
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16.03.2023 21:14 Відповісти
Обязательно в этом году попробую. В прошлом году нужно было, а я все по старинке надеялся справиться, но засуха распорядилась по своему. Я таких трещин в земле сроду не видел. Ещё и крот, падла...
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16.03.2023 21:44 Відповісти
На крота не "клепай" - він лізе туди де гризуть личинки хруща ("хробаки" - біленькі такі) Якщо він їх не поїсть - вони все одно погризуть коріння і рослини засохнуть Коли будеш скопувать - постарайся їх повибирать А потім зроби таку штуку - по периметру скопаної грядки прокопай канавку Її полий розчином "Білизни" (відбілювача) 1 стакан на 10 літрів води Потім загорни землею Там хлор і вапно Личинки проїдають собі дорогу Коли земля з цим вапном потрапляє їм всередину - дохнуть Якщо кроти не чутимуть гризіння хробаків - вони на грядку не полізуть
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16.03.2023 21:59 Відповісти
Черт его знает. Ну ладно летом, может они и на хрущей идут, но кроты мне зимой подрыли молодую сливу. Кошка иногда развлекается, ловит их. Я сам то не великий аграрий. Как в отставку вышел, решил купить дом в деревне. Вот понемногу набираюсь опыта. А детство вообще на Таймыре прошло. Родители из депортированных. Как сдох Сталин, остались на Таймыре, доработали до пенсии. Потом уже вернулись на родину.
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16.03.2023 22:09 Відповісти
Кротам "похрєн" пора року! Просто взимку вони роблять тунелі глибше І обходять їх регулярно - перевіряють чи не випало щось їстівне (Колись займався полюванням на них трохи Було кілька кротоловок Думав набрать шкурок і зробить собі рукавички Але поки збирав - міль набрані поїла Так я й "рукою махнув" Моя тобі порада - якщо хочеш щось довідаться по темі городу чи саду - іди на "Ватру" я відповім Бо адмін скоро нас "забанить" за "нетем"я"
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16.03.2023 22:17 Відповісти
Договорились) поищу где это)
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16.03.2023 22:18 Відповісти
"Проблема" "Цензор Ватра" І все
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16.03.2023 22:20 Відповісти
Maksimoje nerasi. Bandyk IKI
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17.03.2023 21:20 Відповісти
Дід з бабою тянуть потянуть,ніяк репу з землі не видернуть,так шо Европа буде з голоду помирати.Все чув,ну шоб в дурдомі все так було погано?
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16.03.2023 17:37 Відповісти
Думаю Юрій Великий не плгану пародію зробить
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16.03.2023 17:38 Відповісти
Не знаю скільки у цього мудака двійників, але всі вони шизофренічні! Кацапи - покидьки Людства!
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16.03.2023 17:43 Відповісти
йбануте чьмо.
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16.03.2023 18:10 Відповісти
Не пытайтесь понять. Просто ********.
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16.03.2023 18:11 Відповісти
ураховуючи любов пуйла до блатного жаргону ("надавать по репе" - з цієї опери), цікаво, що він мав на увазі під словом "репа", яка "плохо растет у партнеров"? Невже пуйло щиро вірить, що основний продукт харчування у європейців, як і в середньовічної мокші, це ріпа і вони нічого не вирощують і не їдять крім неї? Зараз пуйлоЗМІ будуть розганяти хвилю, що європейці пухнуть з голоду, бо не їдять мокшанську ріпу і знову раша буде виставлятися месією, яка рятує світ від голоду своєю ріпою.
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16.03.2023 18:23 Відповісти
Хай Путін не переживає! У Європі ріпу замінять "на крайняк", брюквою! Смак однаковий але росте в умовах Прибалтики краще - любить високий рівень дощів та нежарке літо І виростає у кілька кілограмів вагою (ріпа в середньому - 200-400 гр)
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16.03.2023 20:38 Відповісти
Набрехав дурепа
Про кацапську репу
А дурні радіють,
Що цим володіють
Вся Європа плаче
Й на колінах наче,
Просить, щоб простили
Й репою вгостили.
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16.03.2023 18:41 Відповісти
Чудова творчість
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16.03.2023 19:47 Відповісти
Да без ваших удобрений будет отлично, вернее без ваших химикатов , а на за нас не переживай у нас всего хватает , накорми лучше свой народ который по помойкам шастает брехун
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16.03.2023 18:46 Відповісти
Шизофренія у цього створіння походу
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16.03.2023 19:15 Відповісти
а рєпа у ***** не лусне, од ізобілія парашної рєпи? )))))))
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16.03.2023 19:25 Відповісти
Налякав Держдеп
Що не дасть їм реп
Лайно з чумадана
"Добриво" Івана
Що без їхнього лайна
Всій Європі вже хана.
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16.03.2023 19:51 Відповісти
У європі то ріпак ,з нього роблять олію. Як наше сонячнекову олію. Ріпак істи неможливо на відміну від соняшникового насіння . Тупін тупе ..уйло а разом з ним і всі кацапи.
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16.03.2023 19:55 Відповісти
Ріпак - це дійсно родич ріпи Але на відміну від ріпи не дає коренеплоду Так що ти "трохи сплутав" А ріпакова олія - цілком їстівна Вона в Німеччині використовується як і соняшникова В березні 2022-го (у блокаду) нам привозили "гуманітарку німецьку з нею Просто вимагає додаткової переробки - для нейтралізації ерукової кислоти У нас ріпак колись називався "рижій" І "рижієву олію у нас колись вживали в їжу
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16.03.2023 20:46 Відповісти
О, как! Великий стратеХ превратил страну-бензоколонку в экспортера репы в Европу, где вряд ли знают вкус этого овоща... 🤣
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16.03.2023 20:05 Відповісти
v tom-to i beda... Sidim vot v kompaniji, - pivo, kaptennyj ugorj, a repy pod zakusku i netu.
Vse grustiat, razgovor ne idet...
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17.03.2023 21:23 Відповісти
как там у тебя дела, володька, с семенами на эту, нормально!? вот и не3.14зди.
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16.03.2023 20:09 Відповісти
шамай вепс вонючий свою репу хоть жёпой... до усмерти...
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16.03.2023 20:21 Відповісти
що таке рєпа? а то я навіть не розумію
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16.03.2023 20:33 Відповісти
Гугл в допомогу!
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16.03.2023 20:39 Відповісти
оке вікі:
История[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0&action=edit&section=3 править код ]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wei%C3%9Fe_R%C3%BCbe_(Wiener_Dioskurides,_89r).jpg?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wei%C3%9Fe_R%C3%BCbe_(Wiener_Dioskurides,_89r).jpg
Репа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4 Венский Диоскорид , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F Византия , VI век)

Это одно из древнейших культурных растений. Репа была введена в культуру около 40 веков назад. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Древние египтяне и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F греки широко возделывали репу, но считали её пищей рабов и беднейших крестьян. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC Древнем Риме печёную репу употребляли уже представители всех сословий. Легенда гласит, что известный римский полководец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82 Курий Дентат так любил репу, что всегда сам пёк её в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B0 золе . Когда воевавшие с римлянами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B самниты явились к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82 Курию с предложением мира, он, занятый печением репы, приступил к переговорам, только закончив готовкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] .

Со временем репа распространилась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Западной Европе . Во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции XVI столетия репа уже представляла настолько важный продукт, что её неурожай вызывал в некоторых местностях голод. В XVIII веке французский поэт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BA Жак Делиль призывал соотечественников: «Рядом с вашими цветами дайте место расти репе». В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F Англии репу начали культивировать при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D1%80 Елизавете Тюдор , англичане ели не только корнеплод репы, но и её листья, по вкусу напоминавшие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) горчицу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0#cite_note-:0-2 [2] .

тільки каци знову спизили рєпку, як нац продукт каців?
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16.03.2023 21:01 Відповісти
В Центральній та північній Європі взагалі немає місцевих культурних рослин - лише "інтродуковані" (завезені) Навіть капуста з редькою Все прийшло з Середземномор"я (а потім - і з інших місць) Наші предки вживали "дикороси" однак не робили спроб окультурить Навіть щавель або левурду збирали в лугах і лісі - коли римляни щавель уже окультурили
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16.03.2023 21:31 Відповісти
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16.03.2023 21:55 Відповісти
Це чучєло з вумним виглядом несе нісенітниці - піпл схаває.
І про дефіцит рєпи в Європі, знищення білок в парках. І головне - доїдання тарганів.
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16.03.2023 22:28 Відповісти
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16.03.2023 23:32 Відповісти
Це його звичайний сортирний гумор
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17.03.2023 02:01 Відповісти
***** совсем кукухой епнулось. Репа вместо мозгов.
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17.03.2023 05:49 Відповісти
Репоед....
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17.03.2023 07:12 Відповісти
..мабуть він про ріпу Кадирова говорив))
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17.03.2023 08:05 Відповісти
Є й така, -"***** і в Африці *****"
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19.03.2023 05:24 Відповісти
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