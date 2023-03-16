Путін розповів про нові напрямки російського експорту в ЄС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін розповів про продовольчу кризу в Європі і заявив, що європейці будуть вимушені купувати у Росії ріпу, що уникнути голоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розповівши про цей новий напрямок російського експорту в Європу, Путін зазначив, що урожаї ріпи в Росії значно більші, ніж у європейських країнах через кліматичні особливості.

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