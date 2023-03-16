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Зеленський обговорив з прем’єром Латвії Каріньшем надання Україні наступальної зброї. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово – в питанні надання необхідної для українського наступу зброї", - написав Зеленський у фейсбуці.

Президент наголосив на важливості нещодавнього затвердження урядом Латвії нового пакета військової допомоги Україні. У цьому контексті було зазначено, що оборонна підтримка, надана Латвією Україні, вже досягла 1% ВВП цієї країни.

Також читайте: Переговори про членство України в ЄС мають початися цьогоріч, в НАТО - після перемоги, - прем’єр Латвії Каріньш

"Сторони предметно обговорили тематику європейської інтеграції в контексті прогресу нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Було наголошено на важливості підтримки Латвією питання ухвалення рішення про початок до кінця поточного року переговорів про вступ України до ЄС. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Латвія (1372) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Топ коментарі
+4
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16.03.2023 20:23 Відповісти
+4
"Першочергово - в питанні надання необхідної для українського наступу зброї" Джерело:

Про те, що підприємства вітчизняного ВПК працювали 1 день на тиждень вже забув? Про "ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як же потім будувати дороги" теж забув? Про припинення і перенесення на 2024 рік виробництва озброєння теж не пам'ятаєш? Про невиконані держоборон замовлення за ВСІ роки твого преЗЕденства теж пам'ять відшибло?

дєрьмаківський диктор, іди жрать мівіну в компанії скумбрії по 8!
А ще краще - зникни з мого життя і життя України разом з усією дерьмаківщиною назавжди!
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16.03.2023 20:42 Відповісти
+3
А три роки чого асфальт маринував?!!!
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16.03.2023 20:20 Відповісти
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Ничего себе рост у Кариньша. За два метра, наверное
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16.03.2023 20:19 Відповісти
А три роки чого асфальт маринував?!!!
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16.03.2023 20:20 Відповісти
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16.03.2023 20:23 Відповісти
И сколько стоит такое изготовить? Вы ж уж точно не бесплатно таким творчеством тут занимаетесь?
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16.03.2023 20:33 Відповісти
Бесплатно, для души.
Займитесь и вы, несложно - разберетесь:

https://croper.ru/join
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16.03.2023 20:37 Відповісти
Здесь я накладываю текст на картинку:
https://www.meme-arsenal.com/create/chose

Потом сохраняю ее на хост
https://ru.imgbb.com

Получаю ссылку, по которой здесь вставляю изображение.
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16.03.2023 21:02 Відповісти
І, шо, зовсім без масла?
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16.03.2023 21:52 Відповісти
"Першочергово - в питанні надання необхідної для українського наступу зброї" Джерело:

Про те, що підприємства вітчизняного ВПК працювали 1 день на тиждень вже забув? Про "ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як же потім будувати дороги" теж забув? Про припинення і перенесення на 2024 рік виробництва озброєння теж не пам'ятаєш? Про невиконані держоборон замовлення за ВСІ роки твого преЗЕденства теж пам'ять відшибло?

дєрьмаківський диктор, іди жрать мівіну в компанії скумбрії по 8!
А ще краще - зникни з мого життя і життя України разом з усією дерьмаківщиною назавжди!
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16.03.2023 20:42 Відповісти
і яку ж таку наступальну зрою може надати нам Латвія,чи інша країна Балтії? Склад і чисельність їх збройних сил нагадати? Може уже досить пердіти в калюжу зображаючи кипучу діяльність,і пора зібрати оті "сталеві" яйки в кулак і все таки почати домовлятись з тими, у кого та наступальна зброя є? США наприклад,нє?
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16.03.2023 21:14 Відповісти
значить в "латвійські шахти" хтось підкинув танки
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16.03.2023 22:31 Відповісти
--- Даремно : дописувачі. так кепкують із намірів Литви надати нам оту наступальну зброю ... /нехай її замало... Головне. що від щирого серця.../
Доречно пригадати сиву давнену. коли орди Батия у 1240р.---здолали Київ і нашу - Русь. вцілілий люд подався у непрохідні .болотисті місцини: і звичайно. до Литвинів.../ Саме з відти і розпочалося наше відродження... Вони із великим співчуттям прийняли наших предків. навіть запровадили до вжитку нашу мову... Промайнуло лише 120 літ і князь Литовський--Руський./за сумісництвом і князь Київський/--Ольгерд. разом із своєю та братовою дружиною і нашими Русичами--Українцями /воїв київщини. канівщини. суздаля. черкащини.../ . здійснили історичний подвиг.!!! В 1363 р. біля р. Сині води/притоки р.Південного Бугу Кіровоградщини /у багатоденному побоїщі розпатрошили нездоланне/на той час / об*єднане ханське військо нащадків Золотої орди... Саме з цього часу землі улусів татарви освоюються Русичами--Українцями. як територія Півдня України...
Нажаль ці історичні події так підступно були вивітрині із наших мізків стараннями" Старших братьев " А скромній Литві низький уклін від України !!!
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18.03.2023 15:16 Відповісти
 
 