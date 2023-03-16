Зеленський обговорив з прем’єром Латвії Каріньшем надання Україні наступальної зброї. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово – в питанні надання необхідної для українського наступу зброї", - написав Зеленський у фейсбуці.

Президент наголосив на важливості нещодавнього затвердження урядом Латвії нового пакета військової допомоги Україні. У цьому контексті було зазначено, що оборонна підтримка, надана Латвією Україні, вже досягла 1% ВВП цієї країни.

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"Сторони предметно обговорили тематику європейської інтеграції в контексті прогресу нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Було наголошено на важливості підтримки Латвією питання ухвалення рішення про початок до кінця поточного року переговорів про вступ України до ЄС. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.