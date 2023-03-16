Зеленський обговорив з прем’єром Латвії Каріньшем надання Україні наступальної зброї. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово – в питанні надання необхідної для українського наступу зброї", - написав Зеленський у фейсбуці.
Президент наголосив на важливості нещодавнього затвердження урядом Латвії нового пакета військової допомоги Україні. У цьому контексті було зазначено, що оборонна підтримка, надана Латвією Україні, вже досягла 1% ВВП цієї країни.
"Сторони предметно обговорили тематику європейської інтеграції в контексті прогресу нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Було наголошено на важливості підтримки Латвією питання ухвалення рішення про початок до кінця поточного року переговорів про вступ України до ЄС. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.
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Про те, що підприємства вітчизняного ВПК працювали 1 день на тиждень вже забув? Про "ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як же потім будувати дороги" теж забув? Про припинення і перенесення на 2024 рік виробництва озброєння теж не пам'ятаєш? Про невиконані держоборон замовлення за ВСІ роки твого преЗЕденства теж пам'ять відшибло?
дєрьмаківський диктор, іди жрать мівіну в компанії скумбрії по 8!
А ще краще - зникни з мого життя і життя України разом з усією дерьмаківщиною назавжди!
Доречно пригадати сиву давнену. коли орди Батия у 1240р.---здолали Київ і нашу - Русь. вцілілий люд подався у непрохідні .болотисті місцини: і звичайно. до Литвинів.../ Саме з відти і розпочалося наше відродження... Вони із великим співчуттям прийняли наших предків. навіть запровадили до вжитку нашу мову... Промайнуло лише 120 літ і князь Литовський--Руський./за сумісництвом і князь Київський/--Ольгерд. разом із своєю та братовою дружиною і нашими Русичами--Українцями /воїв київщини. канівщини. суздаля. черкащини.../ . здійснили історичний подвиг.!!! В 1363 р. біля р. Сині води/притоки р.Південного Бугу Кіровоградщини /у багатоденному побоїщі розпатрошили нездоланне/на той час / об*єднане ханське військо нащадків Золотої орди... Саме з цього часу землі улусів татарви освоюються Русичами--Українцями. як територія Півдня України...
Нажаль ці історичні події так підступно були вивітрині із наших мізків стараннями" Старших братьев " А скромній Литві низький уклін від України !!!