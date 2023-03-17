Пропагандист Соловйов пропонує почати штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує створити так звані приватні військові компанії для штурму і захоплення європейських столиць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею Соловйов висловив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ. Судячи з його слів, найбільше Соловйову не подобаються столиці Німеччини та Великої Британії.

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