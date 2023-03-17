Пропагандист Соловйов пропонує почати штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує створити так звані приватні військові компанії для штурму і захоплення європейських столиць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею Соловйов висловив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ. Судячи з його слів, найбільше Соловйову не подобаються столиці Німеччини та Великої Британії.
Топ коментарі
+77 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар17.03.2023 10:37 Відповісти Посилання
+63 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар17.03.2023 10:34 Відповісти Посилання
+61 Олег Каз
показати весь коментар17.03.2023 10:34 Відповісти Посилання
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Не благодарите....
тільки уявіть, як дорого на расєє коштує ідиотизм, то перестанете дивуватись, що там 85% придурків
Ніколи не треба забувать анекдот що характеризує "расєйську ментальність:
- Ванька! Пашли хахлу ***** дадим!
- Зачем?
- А просто так!
- А если он нам даст?
- А нам-то за что?!!!
"Зло нахабніє від безкарності!"