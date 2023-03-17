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Дубінський повертається. Хто воскрешає російську агентуру під виглядом волонтера? | БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" аналізує, навіщо на телеканалі "1+1" відбілюють Олександра Дубінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Якщо ви раптом забули, то Дубінський – виключений з фракції "Слуга народу" народний депутат та ексжурналіст. Дубінський прийшов у ефір програми "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1 Україна", а ведучі представили його як керівника проєкту "Медіаоборона".

Як з'ясував рух "ЧЕСНО", з 11 жовтня 2022 року на телеканалі "1+1" вийшло 11 репортажів Телевізійної служби новин, присвячених благодійній допомозі підсанкційного у США політика.

Нагадаємо, у 2020-му році уряд США запровадив санкції проти Олександра Дубінського та ще низки українських громадян та медіа. Їх обвинувачують у втручанні в американські вибори та належності до "російської мережі впливу".

Також читайте: 1+1 відбілює Дубінського принаймні з жовтня 2022 року, - Чесно. ФОТО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+23
Гівно бєні + Гівно зели = Г+Г.
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17.03.2023 11:00 Відповісти
+15
Блін! Та ніхто її не воскрешає, бо вона ніколи і не помирала, та агентура в нашій владі! Вона там скрізь, як була, так і є. І що з того, що війна? Та ніхто ж не покараний, всі на своїх місцях. Ну може когось ніби зняли з посади, бо втомився ж, хтось сам заяву написав, когось кудись послом послали... А дубінський всього лиш один з них... В принципі, а чого їм боятись, їх ж 73% ідіотів для того й у владу вибрали. Зате весело і по-приколу....правда, зебуїни?
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17.03.2023 11:08 Відповісти
+11
Може ті, хто перед великим вторгненням розмінував виходи з Криму, не підірвав Антонівський міст, розформував окремий танковий батальйон в Овруцькому районі, вивів війська з Харкова?
Чи якісь інші люди при владі з'явились?
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17.03.2023 11:01 Відповісти
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Гівно бєні + Гівно зели = Г+Г.
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17.03.2023 11:00 Відповісти
І це гімном був на чолі Київською обл.адміністрації. Пам'ятаю як приходив на сесію в Гостомель. Обіцяв обіцянки. А бігає він доці,бо не посадили куди треба. Так у нас і буває. Коли немає покарання,одне й те саме корупційне лайно випливає по декілька разів.
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17.03.2023 11:00 Відповісти
Може ті, хто перед великим вторгненням розмінував виходи з Криму, не підірвав Антонівський міст, розформував окремий танковий батальйон в Овруцькому районі, вивів війська з Харкова?
Чи якісь інші люди при владі з'явились?
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17.03.2023 11:01 Відповісти
Бородата бабушка😜
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17.03.2023 11:01 Відповісти
синагогские сборы Хабад-Любавич секты
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17.03.2023 11:04 Відповісти
Типовий агент впливу каламойскава......обоє для США нелегітимні.
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17.03.2023 11:06 Відповісти
Блін! Та ніхто її не воскрешає, бо вона ніколи і не помирала, та агентура в нашій владі! Вона там скрізь, як була, так і є. І що з того, що війна? Та ніхто ж не покараний, всі на своїх місцях. Ну може когось ніби зняли з посади, бо втомився ж, хтось сам заяву написав, когось кудись послом послали... А дубінський всього лиш один з них... В принципі, а чого їм боятись, їх ж 73% ідіотів для того й у владу вибрали. Зате весело і по-приколу....правда, зебуїни?
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17.03.2023 11:08 Відповісти
Один з головних сраколизів зе, завдяки фейкам таких як дубінський зе й виграв вибори, легендарний творець "повій майдану".
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17.03.2023 11:11 Відповісти
Гівно не тоне підтверджено українським політікумом навпаки усе гівно випливає наверху
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17.03.2023 11:17 Відповісти
Ну тепер він благодіиник -- білии і пухнастии - і шо иому пред;явиш .
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17.03.2023 11:26 Відповісти
Бачите, російська агентура нарощує активність при підтримці Коломойського і його посіпак у владі! А що робить СБУ?
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17.03.2023 11:48 Відповісти
Перевіряє смартфони у перехожих.
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17.03.2023 12:01 Відповісти
Чому Квартал-95 усіх вважає за ідіотів?
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17.03.2023 11:54 Відповісти
Тому що тільки ідіоти можуть дозволити слугам розпоряджатися всім майном господаря.
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17.03.2023 12:08 Відповісти
ПОВІЇ, КВАРТИРИ І ДУБІНСЬКИЙ-ВОЛОНТЕР: https://www.youtube.com/watch?v=D9lcZx_JdGQ
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17.03.2023 12:23 Відповісти
NATO forever



Трошки волонтерів від Г+Г у стрічку
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17.03.2023 12:51 Відповісти
Нудно, гидотно, тошнотно, блювотно, риготно... інших відчуттів бородато-дубінька морда не визиває.
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17.03.2023 14:01 Відповісти
Ви чого накинулися?! 73% Дубінского обожнюють!
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17.03.2023 15:01 Відповісти
А яка в нього ВОС?
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17.03.2023 17:12 Відповісти
Просто - скорость.
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18.03.2023 08:14 Відповісти
Не, он на колчаковских фронтах пострадал. Вот такой рубец.
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23.03.2023 13:07 Відповісти
Так, цей рубець і ділить йього дупу навпіл.
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23.03.2023 13:19 Відповісти
Ось вам і сюрприз... тупий собачий рот проходить очистку на 1+1...
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17.03.2023 17:58 Відповісти
похоже вакансія у злому кублі появилася
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17.03.2023 20:54 Відповісти
Хто воскршає, ермак під прикриттям зєлєної гнусавої гниди клоуна
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17.03.2023 23:26 Відповісти
У цієї маріонетки у дупі рука кремля, зелені формують загін псевдопатріотів на любий смак. Звичайно, саму велику цінність для влади мають безпринципні, типу Дубінського, Мосійчук. Скоро підтягнуться Монтян з Шарієм, а там і Піховшик знову працевлаштується на "Г+Г".
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18.03.2023 06:25 Відповісти
 
 