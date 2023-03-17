Дубінський повертається. Хто воскрешає російську агентуру під виглядом волонтера? | БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" аналізує, навіщо на телеканалі "1+1" відбілюють Олександра Дубінського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Якщо ви раптом забули, то Дубінський – виключений з фракції "Слуга народу" народний депутат та ексжурналіст. Дубінський прийшов у ефір програми "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1 Україна", а ведучі представили його як керівника проєкту "Медіаоборона".
Як з'ясував рух "ЧЕСНО", з 11 жовтня 2022 року на телеканалі "1+1" вийшло 11 репортажів Телевізійної служби новин, присвячених благодійній допомозі підсанкційного у США політика.
Нагадаємо, у 2020-му році уряд США запровадив санкції проти Олександра Дубінського та ще низки українських громадян та медіа. Їх обвинувачують у втручанні в американські вибори та належності до "російської мережі впливу".
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