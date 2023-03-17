Канада відправила до Європи ще одну партію танків Leopard 2 для України. ВIДЕО
У Збройних силах Канади показали, як готують до відправки в Україну танки Leopard 2.
Відповідне відео розміщене на сторінці Збройних сил Канади у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
We continue to support our Ukrainian friends who are fighting to protect their homeland.— Canadian Army (@CanadianArmy) March 16, 2023
Another batch of Leopard 2s is on its way to Europe as part of the Government of Canada's commitment to help Ukraine defend itself from Russia's illegal invasion. pic.twitter.com/zJ67ymkfM9
"Ще одна партія танків Leopard 2 вже на шляху до Європи у рамках обіцянки уряду Канади підтримувати Україну у її обороні від російського незаконного вторгнення", - йдеться у дописі під відео.
У Збройних силах додали, що "продовжують підтримувати українських друзів, які воюють за захист своєї батьківщини".
Будь ласка, зачекайте...
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На весах стоит петух. Изменится ли вес петуха, если он подымет одну ногу?
Я, конечно, понял, что вы имели ввиду не вес, а удельное давление.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:C-17-MAKS-2007.JPG
C-17 на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1-2007 МАКС-2007
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