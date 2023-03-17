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Канада відправила до Європи ще одну партію танків Leopard 2 для України. ВIДЕО

У Збройних силах Канади показали, як готують до відправки в Україну танки Leopard 2.

Відповідне відео розміщене на сторінці Збройних сил Канади у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

We continue to support our Ukrainian friends who are fighting to protect their homeland.

Another batch of Leopard 2s is on its way to Europe as part of the Government of Canada's commitment to help Ukraine defend itself from Russia's illegal invasion. pic.twitter.com/zJ67ymkfM9

— Canadian Army (@CanadianArmy) March 16, 2023

"Ще одна партія танків Leopard 2 вже на шляху до Європи у рамках обіцянки уряду Канади підтримувати Україну у її обороні від російського незаконного вторгнення", - йдеться у дописі під відео.

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У Збройних силах додали, що "продовжують підтримувати українських друзів, які воюють за захист своєї батьківщини".

Автор: 

Канада (2233) допомога (8484) танк (2094)


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Топ коментарі
+28
Дякуємо, друзі.
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17.03.2023 18:31 Відповісти
+28
Дякуємо, Канада !
а ЗСУ тим часом готуються до Формули 1 - прив'язують РПГ до перегонових дронів, щоб бомбити росіян

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17.03.2023 18:32 Відповісти
+19
1968 рік . Канадські хокеїсти з тризубом на майках . А я вболівав за ссср ...
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17.03.2023 18:52 Відповісти
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Дякуємо, друзі.
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17.03.2023 18:31 Відповісти
1968 рік . Канадські хокеїсти з тризубом на майках . А я вболівав за ссср ...
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17.03.2023 18:52 Відповісти
Це аматорська команда.
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17.03.2023 18:58 Відповісти
АКАКАЯРАЗНІЦА !!!
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17.03.2023 19:30 Відповісти
Дякуємо, Канада !
а ЗСУ тим часом готуються до Формули 1 - прив'язують РПГ до перегонових дронів, щоб бомбити росіян

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17.03.2023 18:32 Відповісти
Не впевнений, що дрон з таким вантажем взлетить
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17.03.2023 18:37 Відповісти
Сама по собі РПГ не дуже важка.
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17.03.2023 18:50 Відповісти
фахівцям твоєї категорії - нічого не важко, у вас порядок тільки в повітрі
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17.03.2023 18:59 Відповісти
Згоден з . Вага бойової частини РПГ-7 близько двох кілограмів. Те, що постріл здається таким великим - це завдяки обтікачу.
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17.03.2023 19:25 Відповісти
...то не спір...фантома знаю особисто
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17.03.2023 19:28 Відповісти
Попереджати потрібно! Я тут новенький...
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17.03.2023 19:41 Відповісти
нічого...все згодом
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17.03.2023 20:05 Відповісти
Схоже на заряд від СПГ, для зменшення ваги зайве прибрали, є подібні с РКГ-3.
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-zastosovu1yut-dron1y-kamikadze-z-rkg-3/
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17.03.2023 19:18 Відповісти
Вже є відео реального застосування по танку - камера показала що спереду заряд від РПГ - а я думав що привиділось. Прчому б'ють зверху по башті - майже Джевеліни!
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18.03.2023 00:22 Відповісти
Сподіваюсь, що цей мій коментар не видалять, як останній. Хоч він і офтоп.

https://www.cmw22.org/drone-72ombr Потрібна допомога 72-ій
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17.03.2023 18:34 Відповісти
Many thanks to the Canadian Banderites for supporting Ukraine.
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17.03.2023 18:40 Відповісти
Я помню и горжусь
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17.03.2023 18:42 Відповісти
ну паРаша, ..здець тобі.
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17.03.2023 18:42 Відповісти
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17.03.2023 18:47 Відповісти
Забавно, шо в Канаді не абрамси
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17.03.2023 18:52 Відповісти
Для меня честно говоря загадка, как пол самолета, выдерживает вес танка.
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17.03.2023 18:58 Відповісти
Что? можно ещё раз, внятно
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17.03.2023 19:10 Відповісти
Boeing C-17 Globemaster III - берёт около 80 тонн полезной нагрузки
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17.03.2023 19:12 Відповісти
80 тонн - это на ВСЮ площадь грузового отсека самолета, но танк занимает куда меньшую площадь.
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17.03.2023 19:45 Відповісти
Чёт напомнило старую физическую задачку:
На весах стоит петух. Изменится ли вес петуха, если он подымет одну ногу?

Я, конечно, понял, что вы имели ввиду не вес, а удельное давление.
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17.03.2023 20:33 Відповісти
Технические характеристики

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C-17-MAKS-2007.JPG?uselang=ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:C-17-MAKS-2007.JPG
C-17 на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1-2007 МАКС-2007

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 Экипаж : 3 человекаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 Масса пустого: 122 016 кгМасса максимальная взлётная: 265 350 кгМаксимальная полезная нагрузка: 77 500 кгВарианты нагрузки:102 снаряжённых военнослужащих48 носилок с ранеными3 вертолёта https://ru.wikipedia.org/wiki/AH-64 AH-64 «Апач» 1 танк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) «M1 Abrams» https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III#cite_note-8 [8] десантируемые платформы с техникойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Длина : 53,04 мРазмах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82) крыла : 51,74 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0 Высота : 16,79 мКолея шасси: 10,27 мБаза шасси: 20,06 мПлощадь крыла: 353,03 м²Ёмкость топливных баков: 134 556 лhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Двигатели: : 4 × Pratt & Whitney PW2040 (по военной классификации - F117-PW-100 )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82) Тяга максимальная: 4 × 185,49 кН
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17.03.2023 22:37 Відповісти
Ну если бы весь вес на квадратный сантиметр, то да, а так конструкция ****)
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17.03.2023 19:20 Відповісти
Бог мой, они их ещё и самолётом доставили. Ну.... обнимаем тебя, Канада, до слёз... а говорили - капиталисты - сволочь, мир чистогана.... вот вам, ватники, ответ
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17.03.2023 21:00 Відповісти
 
 