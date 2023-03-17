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Сили оборони з 10-ї ГШБ знищили під Бахмутом російський штурмовик Су-25. ВIДЕО

У небі над селом Берестове Бахмутського району Донецької області Збройні сили України за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу збили російський штурмовик Су-25.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 10-а окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" повідомила у Фейсбуці.

"Російський літак Су-25 був збитий підрозділом протиповітряної оборони 10-ої ОГШБр "Едельвейс" над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км", — ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський Су-25 над Бахмутом поцілив воїн 93-ї ОМБр Алан, - Міноборони

Автор: 

літак (2981) Донецька область (8932) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)


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Топ коментарі
+32
Виконавцю-респект...
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17.03.2023 21:11 Відповісти
+26
спасибо польше за перун
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17.03.2023 21:28 Відповісти
+20
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17.03.2023 21:30 Відповісти
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Виконавцю-респект...
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17.03.2023 21:11 Відповісти
shkoda sho na smartfonah - shyrokofokusni kamery
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17.03.2023 21:14 Відповісти
Скоро кацапи почнуть збирати зі звалищ Су-17, бо Су-25 потроху спускаються з неба на землю!
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17.03.2023 21:15 Відповісти
Вони давно утилізовані, як і 27-мі міги і більша частина ранніх су-24-х.
Та й відверто кажучи бази зберігання на расеї зовсім не Девіс-Монтейн.

чєбєнькі 2009:
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18.03.2023 09:20 Відповісти
Село поблизу Соледару.
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17.03.2023 21:16 Відповісти
Мені подобається, як воно горить...
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17.03.2023 21:27 Відповісти
русофоби...
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17.03.2023 21:28 Відповісти
спасибо польше за перун
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17.03.2023 21:28 Відповісти
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17.03.2023 21:30 Відповісти
Штурмовик попав під штурмову роздачу.
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17.03.2023 21:51 Відповісти
Браво хлопці! Смерть кацапам! Путлера на гілляку!!!
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18.03.2023 02:54 Відповісти
Знищили чі підбили?
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18.03.2023 13:51 Відповісти
 
 