Сили оборони з 10-ї ГШБ знищили під Бахмутом російський штурмовик Су-25. ВIДЕО
У небі над селом Берестове Бахмутського району Донецької області Збройні сили України за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу збили російський штурмовик Су-25.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 10-а окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" повідомила у Фейсбуці.
"Російський літак Су-25 був збитий підрозділом протиповітряної оборони 10-ої ОГШБр "Едельвейс" над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км", — ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.03.2023 21:11 Відповісти Посилання
+26 Vadym Tsyrkalyuk #551110
показати весь коментар17.03.2023 21:28 Відповісти Посилання
+20 ZoV KobZona
показати весь коментар17.03.2023 21:30 Відповісти Посилання
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Та й відверто кажучи бази зберігання на расеї зовсім не Девіс-Монтейн.
чєбєнькі 2009: