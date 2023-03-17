Сили оборони з 10-ї ГШБ знищили під Бахмутом російський штурмовик Су-25. ВIДЕО

У небі над селом Берестове Бахмутського району Донецької області Збройні сили України за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу збили російський штурмовик Су-25.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 10-а окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" повідомила у Фейсбуці.

"Російський літак Су-25 був збитий підрозділом протиповітряної оборони 10-ої ОГШБр "Едельвейс" над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км", — ідеться в повідомленні.

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