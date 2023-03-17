Російський солдат застрелився після марної спроби заховатись від дрона за тілами своїх товаришів. ВIДЕО

Російський найманець із ПВК "Вагнер" намагався врятуватися від бомбардування українського дрона, прикрившись трупами двох своїх раніше знищених товаришів. Проте оператор дрона закинув гранату точно у щілину між трупами. Найманець зрозумів, що ніхто йому не надасть допомоги, і тоді приставив до голови ствол автомата і натиснув на спуск.

Відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це найепічніше відео ліквідації російських солдатів з дрона, такого сюжету в кіно не вигадають. Російський найманець із ПВК "Вагнер" намагався врятуватися у вузькій норі від бомбардування українського дрона, прикрившись трупами двох своїх раніше знищених товаришів. Проте оператор дрона зі складу Тактичної групи "Адам" закинув гранату точно у щілину між трупами прямо на росіянина. Граната вибухнула прямо в нього на руках. Найманець зрозумів, що ніхто йому не надасть допомоги, і тоді приставив до голови ствол автомата і натиснув на спуск. Це сталося 16 березня під Бахмутом. Російська штурмова група складалася з добре підготовлених та екіпірованих бійців, вони спробували піти в атаку, проте були повністю знищені ударами Тактичної групи Адам. Для ТГ "Адам" мій фонд передав кілька дронів, включаючи великий Матріс-300 з тепловізором, збиратимемо ще:

Збір на H10 Poseidon

🎯Ціль: 4 000 000.00 ₴

https://send.monobank.ua/jar/8qtrfCT5yX

💳Номер картки банки

5375 4112 0436 7119" - розповів журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО оцінює щоденні втрати РФ в Україні в 1500 військових, найбільше у Бахмуті, - ЗМІ