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Російський солдат застрелився після марної спроби заховатись від дрона за тілами своїх товаришів. ВIДЕО

Російський найманець із ПВК "Вагнер" намагався врятуватися від бомбардування українського дрона, прикрившись трупами двох своїх раніше знищених товаришів. Проте оператор дрона закинув гранату точно у щілину між трупами. Найманець зрозумів, що ніхто йому не надасть допомоги, і тоді приставив до голови ствол автомата і натиснув на спуск.

Відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це найепічніше відео ліквідації російських солдатів з дрона, такого сюжету в кіно не вигадають. Російський найманець із ПВК "Вагнер" намагався врятуватися у вузькій норі від бомбардування українського дрона, прикрившись трупами двох своїх раніше знищених товаришів. Проте оператор дрона зі складу Тактичної групи "Адам" закинув гранату точно у щілину між трупами прямо на росіянина. Граната вибухнула прямо в нього на руках. Найманець зрозумів, що ніхто йому не надасть допомоги, і тоді приставив до голови ствол автомата і натиснув на спуск. Це сталося 16 березня під Бахмутом. Російська штурмова група складалася з добре підготовлених та екіпірованих бійців, вони спробували піти в атаку, проте були повністю знищені ударами Тактичної групи Адам. Для ТГ "Адам" мій фонд передав кілька дронів, включаючи великий Матріс-300 з тепловізором, збиратимемо ще:

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Автор: 

ліквідація (4147) Бутусов Юрій (3622) Бахмут (1563) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+106
Шановні редактори/модератори цензор.нет - будь ласка, не треба викладати відео в цьому бісовому "телеграмі"....
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17.03.2023 21:26 Відповісти
+60
...стовбур автомата..... Джерело:

Пекельни борошна?
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17.03.2023 21:24 Відповісти
+34
ще би це саме-епічне відео було би не в телеграмі то ціни би йому не було
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17.03.2023 21:28 Відповісти
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Похвально
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18.03.2023 11:46 Відповісти
а ведь это статья , доведение до самогубства .
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18.03.2023 11:46 Відповісти
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18.03.2023 13:54 Відповісти
так хочется чтобы свиноцабаки возбудили 1000000 таких статей...\можно и больше...!!!\
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18.03.2023 14:00 Відповісти
...а живуче було падло, таку класну гранату на нього витратили і йому мало...
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18.03.2023 15:42 Відповісти
месенжеры атакуют я этот вопрос задавал еще 5 лет назад всем своим друзьям. мордакнижный месенжер, вайбер, телеграм, вацап, скайп, цвиркун... не много ли )
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19.03.2023 15:23 Відповісти
Це не відео-це ЧУДОВЕ відео!! Подивився й аж настрій різко поліпшився! А наші пілоти дронів-просто майстри своєї бойової справи. Пишаємось!!
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18.03.2023 19:22 Відповісти
Орка потрапив у цунгцван...
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18.03.2023 19:50 Відповісти
Схоже ЗСУ справді воюють так, що таліби таки почнуть хреститися. Кацапська потвора не стала чекати поки її доб'ють меньш гуманним способом , але в тому що обов'язкову добьють схоже кацап не сумнівався.

Смерть ворогам!
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19.03.2023 16:43 Відповісти
де ще можна побачити це відео? я не користуюся принципово кацапським телеграмом.
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19.03.2023 18:59 Відповісти
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