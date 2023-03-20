Сьогоднішні оборонні рішення наших партнерів - це стратегічний крок до перемоги над агресором, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 390 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо сьогодні кілька важливих рішень, передусім оборонних. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною.

Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів. Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям!", - сказав Зеленський.

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