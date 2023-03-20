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Новини Відео Війна
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Сьогоднішні оборонні рішення наших партнерів - це стратегічний крок до перемоги над агресором, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 390 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо сьогодні кілька важливих рішень, передусім оборонних. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною.

Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів. Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям!", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+10
Нюхнув і виліз в телевізор.
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20.03.2023 22:15
+10
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20.03.2023 22:17
+9
*** твою маму римму мать!
А де НАШІ, ****, оборонні рішення?!!
Чому наші конструктори досі не "в шоколаді" та не конструюють зброю перемоги, а "міністерство сРатегічної промисловості" на сьогодні організовало випуск зброї в кількості АЖ ****???
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20.03.2023 22:05
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*** твою маму римму мать!
А де НАШІ, ****, оборонні рішення?!!
Чому наші конструктори досі не "в шоколаді" та не конструюють зброю перемоги, а "міністерство сРатегічної промисловості" на сьогодні організовало випуск зброї в кількості АЖ ****???
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20.03.2023 22:05 Відповісти
Тут не пропіаришся.
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20.03.2023 22:12 Відповісти
"Це стратегічний крок"

Бубочка, а тобі про те звідки відомо? Ти ж сам сказав, що в тебе немає часу мислити стратегічно! Чи згадав уроки стратегії в московському центрі молоді під керівництвом Маслякова?

Цинічний брехливий диктор, який навіть не розуміє що і для чого читає.
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20.03.2023 22:11 Відповісти
Нюхнув і виліз в телевізор.
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20.03.2023 22:15 Відповісти
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20.03.2023 22:17 Відповісти
цікаво, де зараз цей педір
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20.03.2023 22:50 Відповісти
Жодної секунди з 2019 року не слухав Віслюка. Нащо мені слухати чужі тексти ротом Віслюка. На що Віслюк здатен, чітко показали прес-конференції за його участі.
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20.03.2023 22:37 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо. Але суфлери нам не потрібні, без сопливих читати вміємо.
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20.03.2023 22:48 Відповісти
вот оно чё... пояснил черни... вылил ведро словесного дерьма...
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21.03.2023 05:06 Відповісти
ще один крок до перемоги... жизнями, кровью, окопной грязью по колено, вечно мокрыми берцами... и вот выходит на арену боневтік янелохмнесорокдва и называет военнослужащих, отдающих жизнь за независимость Украины хлопцями... він вдячний хлопцям... вдячність - це непогана якість, але то не хлопці -то ВОЇНИ, ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ МАЙБУТНЄ... и в словах хлопці, исходящими из уст уклониста, звучит такое презрение к Украине, что... НАРОД, ВДУМАЙТЕСЬ! оно ежедневно своими видосиками позорит Украину, военнослужащих и народ, борющийся за свободу...
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21.03.2023 05:41 Відповісти
 
 