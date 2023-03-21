УПЦ МП: Нас не пускають до печер і мощей Києво-Печерської лаври. ВIДЕО

Українська православна церква Московського патріархату заявляє, що керівництво заповідника "Києво-Печерська Лавра" заборонило її ченцям, священнослужителям та вірянам доступ до Ближніх та Дальніх печер через роботу комісії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті УПЦ МП, інформує Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що 20 березня отримали від керівництва заповідника лист з повідомленням, що доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей.

В УПЦ МП наголосили, що комісія обстежуватиме мощі Печерських святих.

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"Викликає занепокоєння метод визначення стану збереженості цих святинь. Адже в тоталітарний радянський час атеїстичною владою широко проводилися кампанії з відкриття мощей задля показу їх стану збереженості. Ці кампанії супроводжувалися наругою над святинею, мощі діставали з ковчегів, з них знімали покрови для детального опису і виставлення на музейних вітринах", - йдеться у повідомленні УПЦ МП.

Закриття доступу до печер в церкві назвали "безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян", які їдуть з різних регіонів вклонитися Києво-Печерським святиням.

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