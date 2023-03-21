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УПЦ МП: Нас не пускають до печер і мощей Києво-Печерської лаври. ВIДЕО

Українська православна церква Московського патріархату заявляє, що керівництво заповідника "Києво-Печерська Лавра" заборонило її ченцям, священнослужителям та вірянам доступ до Ближніх та Дальніх печер через роботу комісії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті УПЦ МП, інформує Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що 20 березня отримали від керівництва заповідника лист з повідомленням, що доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей.

В УПЦ МП наголосили, що комісія обстежуватиме мощі Печерських святих.

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"Викликає занепокоєння метод визначення стану збереженості цих святинь. Адже в тоталітарний радянський час атеїстичною владою широко проводилися кампанії з відкриття мощей задля показу їх стану збереженості. Ці кампанії супроводжувалися наругою над святинею, мощі діставали з ковчегів, з них знімали покрови для детального опису і виставлення на музейних вітринах", - йдеться у повідомленні УПЦ МП.

Закриття доступу до печер в церкві назвали "безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян", які їдуть з різних регіонів вклонитися Києво-Печерським святиням.

Також читайте: Виселення монахів з Києво-Печерської Лаври провокує росіян й далі "захищати православних", - заява УПЦ МП

Автор: 

Лавра (294) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+58
Сльози мєшают мнє читать(((
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21.03.2023 10:19
+53
Давно пора !
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21.03.2023 10:18
+51
Коли вже те 29 березня? Задовбали. Гнати мітлою поганою.
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21.03.2023 10:28
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та ви ще можете щось вкрасти на останок пiд шумок, тихше собi зливайтесь, без шуму, бо спалять як вiдьму на кострi 🧙‍♀️🔥
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21.03.2023 21:27 Відповісти
Пусть ходят на экскурсию после ухода.
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22.03.2023 07:39 Відповісти
А ці ніяк не вгомоняться.
Все, скінчилося ваше.

Збирайте манатки.
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22.03.2023 07:43 Відповісти
.

а навiщо брехати з перших слiв?

яка ви українська церква? ви просто фiлiя москальського сатанату РПЦ-КДБ.
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22.03.2023 15:13 Відповісти
Якщо комісія підтвердить нанесену мощам шкоду, то є від чого непокоїтися. Бо тоді прийдеться нести відповідальність за наругу.
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30.03.2023 12:16 Відповісти
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