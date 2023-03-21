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Екіпаж американського БТР MRAP MaxxPro чистить лісосмугу від окупантів із великокаліберного кулемета. ВIДЕО

Український екіпаж американського колісного бронетранспортера MRAP MaxxPro поблизу Бахмуту провів зачистку лісосмуги від окупантів із кулемета калібром 12.7-мм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шість екіпажів американських БТР М113 влаштували для ворога смертельні каруселі поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Автор: 

зброя (7461) США (22778) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+28
Боротьба зі шкідниками.
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21.03.2023 11:56
+24
Більше кацапів, хороших і різних!
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21.03.2023 11:51
+22
Это наши их тренируют перед "Леопардами".
Там зачистка будет против шерсти и до костей!
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21.03.2023 11:58
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Більше кацапів, хороших і різних!
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21.03.2023 11:51 Відповісти
різних = мертвих
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21.03.2023 11:58 Відповісти
Що значить "Екіпаж американського БТР MRAP MaxxPro"? Може правильно буде так: "Екіпаж українського БТР MRAP MaxxPro"?
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21.03.2023 11:51 Відповісти
український екіпаж
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21.03.2023 12:00 Відповісти
дерева жалко
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21.03.2023 11:51 Відповісти
Вийшли в поле косарі, косять зранку до зорі... 😊Аоно і догічно, бурян потрібно викошувати.
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21.03.2023 11:55 Відповісти
Боротьба зі шкідниками.
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21.03.2023 11:56 Відповісти
Это наши их тренируют перед "Леопардами".
Там зачистка будет против шерсти и до костей!
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21.03.2023 11:58 Відповісти
КАК КОМБАЙН !)
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21.03.2023 12:43 Відповісти
Гавкнув свинособака з кущів,
Та не подужав свинцевих лящів
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21.03.2023 13:43 Відповісти
і чистить, і миттєво звільняє від закрепу краще будь-якого медикаментозного послаблюючого...
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21.03.2023 18:02 Відповісти
 
 