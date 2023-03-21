Екіпаж американського БТР MRAP MaxxPro чистить лісосмугу від окупантів із великокаліберного кулемета. ВIДЕО

Український екіпаж американського колісного бронетранспортера MRAP MaxxPro поблизу Бахмуту провів зачистку лісосмуги від окупантів із кулемета калібром 12.7-мм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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