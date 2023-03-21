Екіпаж американського БТР MRAP MaxxPro чистить лісосмугу від окупантів із великокаліберного кулемета. ВIДЕО
Український екіпаж американського колісного бронетранспортера MRAP MaxxPro поблизу Бахмуту провів зачистку лісосмуги від окупантів із кулемета калібром 12.7-мм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+28 MausMike
показати весь коментар21.03.2023 11:56
+24 vigo
показати весь коментар21.03.2023 11:51
+22 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.03.2023 11:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там зачистка будет против шерсти и до костей!
Та не подужав свинцевих лящів