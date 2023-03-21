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Полковник ФСБ Гіркін звернувся до верховного головнокомандувача армії РФ Путіна: "Владимир Владимирович, заткнись". ВIДЕО

Полковник ФСБ РФ та терорист Ігор Гіркін звернувся до президента РФ і головнокомандувача армією Росії Володимира Путіна з прохання нічого не говорити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гіркін зазначив, що йому, зазвичай, соромно за слова Путіна, які ще й ворог використовує для словесних знущань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терорист Гіркін звинуватив Шойгу в протектораті тувінців: не хоче "расходовать их на фронте"

Автор: 

путін володимир (23803) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+51
Не надо идеализировать врага. Одна крыса пытается грызть другую. Но, от этого они не перестают быть крысами и ВРАГАМИ! Оба персонажа должны быть повешены!
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21.03.2023 12:41
+42
Опустил крысу ботоксную мерзотную
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21.03.2023 12:32
+35
Почало "доходить"? А ми вже років п"ятнадцять-двадцять тому казали що у них "**********" - ********!!!
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21.03.2023 12:36
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Опустил крысу ботоксную мерзотную
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21.03.2023 12:32 Відповісти
я, правда не понял, шо головка ляпнула в очередной раз
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21.03.2023 12:37 Відповісти
что сцарь-то их - #уйло )))
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21.03.2023 12:38 Відповісти
-- Эт-то какой-то позор!(с)
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21.03.2023 13:03 Відповісти
Не надо идеализировать врага. Одна крыса пытается грызть другую. Но, от этого они не перестают быть крысами и ВРАГАМИ! Оба персонажа должны быть повешены!
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21.03.2023 12:41 Відповісти
Я все зрозумів. Путін це президент росії, а гіркін - імператор. Це все пояснює.
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21.03.2023 12:34 Відповісти
Русня, шо з їбалом?
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21.03.2023 12:35 Відповісти
***** надо сначала кляп вставлять, а уже потом выпускать на концерте в лужниках
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21.03.2023 12:35 Відповісти
ви впевнені що на концертах, на зустічах під час поїздок типу по кацапії чи в окупований крим там справжній путін??? В нього багато двійників, мінімум декілька і про це вже всі говорять - і в самій кацапії, і на Заході. Де справжній ***** - хз, мабудь в бункері і він носа не висовує хіба що на зустрічі з ВІП гостями як зараз китайський лідер
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21.03.2023 12:51 Відповісти
Он губошлеп. Ориентируемся по подбородку.

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21.03.2023 17:01 Відповісти
Йому і вставляють, тільки не до рота
(валізою складно користуватися привселюдно)
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21.03.2023 15:52 Відповісти
Почало "доходить"? А ми вже років п"ятнадцять-двадцять тому казали що у них "**********" - ********!!!
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21.03.2023 12:36 Відповісти
Царство небесное Немцову. Он правду сказал, как и Дудаев в свое время.
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21.03.2023 13:00 Відповісти
Божечки, росія країна придурків. Шкода, що агресивних придурків..
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21.03.2023 12:36 Відповісти
Опустив пиню
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21.03.2023 12:36 Відповісти
Мабуть знає, що це вже не путін, а двійник. Тому й сміливий такий )
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21.03.2023 12:37 Відповісти
Мабуть знає що справжній вже здох.
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21.03.2023 12:41 Відповісти
Так і є, що справжній давно здох, там править кремлівська шушара
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21.03.2023 12:55 Відповісти
кто там говорил, что пуйло все решает? я говорил, что пуйло - это лишь говорящая голова.
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21.03.2023 12:37 Відповісти
а позаду ще й ганчірка з якоюсь "новоросією".. Шапіто з ядерною дубинкою.
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21.03.2023 12:38 Відповісти
Это вызов на дуэль? Дело чести ***** принять его. Я дам вам парабеллум))
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21.03.2023 12:39 Відповісти
А 300 рублей не спасут отца гондурасейской демократии -- *****??
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21.03.2023 13:06 Відповісти
докиздиться
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21.03.2023 12:39 Відповісти
Один п*дар хаїть другого - це расія...)))
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21.03.2023 12:39 Відповісти
є частина українців, які щодня виглядують з питанням чи не пора вже миритися з росією.

я їх боюся більше ніж окупантів бо ті просто вб'ють а ці вбивають наше майбутнє.

для них і гіркін і навальний хороші бо мають инше прізвище, не путін.
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21.03.2023 12:40 Відповісти
Саме так. Кацапів з України виженуть, а ось "мудрий" нарід залишиться з нами і після інтенсивної зомботерапії від КАЛомойша-ТБ знову піде на вибори обирати майбутнє для всієї країни.
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21.03.2023 13:01 Відповісти
P.S. rus'kou movou, Vladimir bude yak Volodymyr... yaksho putin takyi fanat Rusi, chomu ne nazyvae seve Volodymyr?
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21.03.2023 12:40 Відповісти
В тераріумі стає жарко,запасаємся попкорном....
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21.03.2023 12:42 Відповісти
Жабогадюки….за то чтобы всех к кабздоху
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21.03.2023 12:44 Відповісти
трахала жаба гадюку...
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21.03.2023 12:45 Відповісти
Скоро в новинах"палковнік ґіркір вчєра усоп.")))
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21.03.2023 12:46 Відповісти
Вже путін написав заяву і вступає в чвк "вагнер",скоро відвідає Бахмут.....можливо...
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21.03.2023 12:48 Відповісти
..
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21.03.2023 12:46 Відповісти
таки да...
коли гіркін не сам в кадрі то будь хто інший відразу голову в шию ховає коли "остапа панєсло".
гіркін бачу добру кришу має...
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21.03.2023 13:06 Відповісти
После того как ***** дрожал и покорно пускал сопли перед Си я уже думал ето дно. Но дно пробито и ***** уже обгавкивают даже его шавки
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21.03.2023 12:50 Відповісти
Ну, Гиркин, теперь лучше в Европу убегай, там хоть не убьют.
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21.03.2023 12:50 Відповісти
Таак , гиркин вже має квиток до кобздуна. Хто наступний?
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21.03.2023 12:52 Відповісти
здається справжній фуйло вже склеїв ласти.шойгу утилізує побільше ватанів щоб вони самі навколішках благали його вивести війська з України,залишилось прибрати лисого чорта пригожина.
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21.03.2023 13:13 Відповісти
Блін, а ці ж слова гіркіна можна прикласти до зєлі... Коли зєля не відчитує завчені не написані ним тексти, а несе " отсєбятіну", теж хочеться сказати "заткнісь", бо ганьбить Україну своєю тупістю. Соромно за Україну, за президента і за ту тупу біомасу, яка вибрала таке ганебне совкове-московське чмо. Знову вдруге, після януковича, відчуваю пекучий іспанський сором
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21.03.2023 12:52 Відповісти
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21.03.2023 13:02 Відповісти
возможный кандидат в президенты московской последней республики, при случае, а то Кадыров похоже пока не в форме.
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21.03.2023 13:07 Відповісти
якщо ***** мовчить, значить воно здохло.
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21.03.2023 13:10 Відповісти
Возмущение Игоря Гиркина вызвал недавний рассказ Владимира Путина о том, что он не напал на Украину в 2014 году из-за нехватки современного оружия. По этому поводу российский военкор назвал президента России «тряпкой». По мнению российского военкора, Россия и сейчас не применяет никаких современных видов вооружения в Украине. А все оправдания Владимира Путина просто позорят и его, и Россию.
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21.03.2023 13:13 Відповісти
Так гіркін у на "воєнкор". Буду знати.
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21.03.2023 14:09 Відповісти
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21.03.2023 13:53 Відповісти
"Оба хуже!" (с)
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21.03.2023 14:10 Відповісти
Грає на когось впливового. Бо не гавкала б так ця собака, якби за спиною хазяїн не стояв.
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21.03.2023 14:16 Відповісти
шо йхудо там хрюкав?
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21.03.2023 14:19 Відповісти
Гиркин хоч би патріот Московії. А Путлер взагалі непорозуміння на зразок шмарклі.
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21.03.2023 14:23 Відповісти
Т.зв. гіркін --- військовий злочинець, терорист з вироком і просто шматок гівна.

Спецура України мусить захопити цього ******** і в залізній клітці привезти на Хрещатик.

Після чисельних публічних тортур його треба повісити догори ногами.
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21.03.2023 14:58 Відповісти
Закат резиновой попы вручную.
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21.03.2023 14:28 Відповісти
Оппа, здається трон ***** захитався. Скоро почуємо, що ***** - це таки *****. Яка башта кремля кришує гіркіна? ФСБ?
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21.03.2023 14:53 Відповісти
Новичка на него нет...
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21.03.2023 15:21 Відповісти
бєй бєлих пока нє покраснєють
бєй красних пока нє побєлєють
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21.03.2023 16:15 Відповісти
Один гандон щщось там дорікає другому гандону. На шибеницю обох.
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21.03.2023 16:52 Відповісти
Ні-ні-ні! Чому ж це "заткнись"? Най продовжує. Нам подобається.
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21.03.2023 17:47 Відповісти
Треба розуміти що Гіркін-Стрелков, та професор Валерій Соловей є "опозиціонери" діяльність яких дозволені Патрушевим та його угрупуванням для інформаційної протидії наративам Путлера напередодні зміни влади у Кремлі!
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21.03.2023 17:52 Відповісти
 
 