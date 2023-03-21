Полковник ФСБ Гіркін звернувся до верховного головнокомандувача армії РФ Путіна: "Владимир Владимирович, заткнись". ВIДЕО

Полковник ФСБ РФ та терорист Ігор Гіркін звернувся до президента РФ і головнокомандувача армією Росії Володимира Путіна з прохання нічого не говорити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гіркін зазначив, що йому, зазвичай, соромно за слова Путіна, які ще й ворог використовує для словесних знущань.

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