Полковник ФСБ Гіркін звернувся до верховного головнокомандувача армії РФ Путіна: "Владимир Владимирович, заткнись". ВIДЕО
Полковник ФСБ РФ та терорист Ігор Гіркін звернувся до президента РФ і головнокомандувача армією Росії Володимира Путіна з прохання нічого не говорити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гіркін зазначив, що йому, зазвичай, соромно за слова Путіна, які ще й ворог використовує для словесних знущань.
Топ коментарі
+51 Roman Podyu #221750
показати весь коментар21.03.2023 12:41
+42 Ziu Zou
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+35 Яр Холодний
показати весь коментар21.03.2023 12:36
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(валізою складно користуватися привселюдно)
я їх боюся більше ніж окупантів бо ті просто вб'ють а ці вбивають наше майбутнє.
для них і гіркін і навальний хороші бо мають инше прізвище, не путін.
коли гіркін не сам в кадрі то будь хто інший відразу голову в шию ховає коли "остапа панєсло".
гіркін бачу добру кришу має...
Спецура України мусить захопити цього ******** і в залізній клітці привезти на Хрещатик.
Після чисельних публічних тортур його треба повісити догори ногами.
бєй красних пока нє побєлєють