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Бойові дрони 36-ї бригади атакували за ніч шість груп ворожої піхоти. ВIДЕО

Аеророзвідники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського за ніч атакували шість груп окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи морпіхів-аеророзвідників опублікований у соцмережах. На записі видно, що крім точних атак по скупченню ворога, морпіхе ще й коригували удари артилеристів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор українського дрона уночі нищить окупантів у Донецькій області. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) 36 окрема бригада морської піхоти (204) дрони (4690)


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Топ коментарі
+50
Кучність вражає...
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22.03.2023 09:47
+50
Нет ничего более вдохновляющего, чем с утра смотреть ночную охоту наших мастеров!
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22.03.2023 09:49
+31
Смерть Рашиска-нациским загарбникам!
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22.03.2023 09:52
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Кучність вражає...
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22.03.2023 09:47 Відповісти
Точність.
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22.03.2023 10:13 Відповісти
ні кучність кацапні!
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22.03.2023 10:37 Відповісти
Ночью результативней чем днём. Спят все в куче , а днём бегаю
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22.03.2023 11:15 Відповісти
То їх православні інструктори підготували до відправки до обіцяного Путіним раю.
Судячи з влучності, оператор дроту зкинув на голову оркам не один десяток ***********.
По таких кадрах військові усього світу будуть вивчати ******* методи війни у разі дефіциту літаків чи роботи потужної системи ППО, що унеможливлює активне використання авіації.
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22.03.2023 11:25 Відповісти
Вони необучаємі)
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23.03.2023 06:04 Відповісти
Нет ничего более вдохновляющего, чем с утра смотреть ночную охоту наших мастеров!
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22.03.2023 09:49 Відповісти
Смерть Рашиска-нациским загарбникам!
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22.03.2023 09:52 Відповісти
гарна робота, результативна...
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22.03.2023 09:53 Відповісти
Як у тирі! Німці десь таким займалися у Криму Операція з захоплення Криму у них називалася "Полювання на дроф"
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22.03.2023 09:53 Відповісти
Пане Яр, якщо зірки зійдуться, то наступного тижня я буду в 93 ОМБр "Холодний Яр". Якось так... 😉
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22.03.2023 09:56 Відповісти
Ну то передай їм ОЦЕ :
людина що це написала заперечень стосовно розповсюдження не мала:

«Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:
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22.03.2023 10:29 Відповісти
Обов'язково!
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22.03.2023 10:43 Відповісти
У України більше виходить не когось перемагати, а під когось підказати. Зпочатку це були новгородці, потім - литовці, від яких Україна потрапила до поляків, потім були московити (завдяки батьку української нації Богдану Хмельницькому), а зараз - американці.
Уявляю собі пом'ятник ЗЕ, який дивиться у напрямку Москви, а показує на США, да ще й на американському Абрамсі.
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22.03.2023 12:05 Відповісти
Читав-читав твій "опус" та так і не "врубився" Що означає "під когось підказати" ? До чого тут "новгородці"? Якщо Київ захоплювала варязька дружина під керівництвом ярла Хельгі? ПРи чому тут "литовці" (******* нація) Адже державотворчою" нацією у ВКЛ були "литвини" (предки ******** білорусів) Воістину
"Я упала с самасвала,
Тармазила галавой!"
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22.03.2023 12:33 Відповісти
хоч сам зрозумів яку маючню ти настукав по клавіатурі своїми грабельками?
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22.03.2023 14:51 Відповісти
Берегите себя! Возвращайтесь живым и невредимым.
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22.03.2023 12:50 Відповісти
Спасибо. Очень хочу войти в освобожденный Мариуполь в числе первых!
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22.03.2023 12:56 Відповісти
Прибери цей коментар Негайно Потім поясню!
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22.03.2023 13:23 Відповісти
Если это не братская любовь, то я не знаю что такое братская любовь
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22.03.2023 09:53 Відповісти
З України з любов'ю
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22.03.2023 12:51 Відповісти
Ну дуже красіво, вже 10 раз переглядаю
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22.03.2023 09:55 Відповісти
Слава ЗСУ. !!!

Бийте, хлопці, цих тарганів, які лізуть на нашу святу землю.
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22.03.2023 09:56 Відповісти
Нннаа, блеать. Таргани ******. Щоб ви всі повиздихали, падли москальскі.
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22.03.2023 10:01 Відповісти
Вини як курчата в кучу збились щоб зігрітись .Тупий руський іван ,а міг би вдома лежати на пічі і гризти ріпку
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22.03.2023 10:03 Відповісти
Але ж які мразоти живучі. Вибух за метр, воно підривається і біжить
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22.03.2023 10:08 Відповісти
То агония.Петухам когда голову рубают,тоже бегают какое то время без головы
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22.03.2023 10:11 Відповісти
на адреналине, когда крови еще достаточно в кровеносной системе, можно прожить достаточно долго
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22.03.2023 10:18 Відповісти
«Ваше высокоблагородие! умирать отправился, <...>такой проклятый народ, сразу не убьешь».
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22.03.2023 10:39 Відповісти
Послаблюючі пігулки. Пообсіралися, а підмитися нема де....
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22.03.2023 10:32 Відповісти
Пусть в Волге или Оке подмываются. У нас этим гнидам только корни ромашек нюхать.
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22.03.2023 10:45 Відповісти
Гойда , Гойда !!! Потерь нет , все по плану карлика
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22.03.2023 10:44 Відповісти

И еще добавим вожик,
получился асьминожик,
получился, получился
асьминожик.
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22.03.2023 10:53 Відповісти
Таких дронов должно вылетать каждую ночь десятки штук... Их стоимость копеечная в пересчете на их эффективность.
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22.03.2023 11:11 Відповісти
Вот бы Резников перестал кукурекать про свадебные дроны и начал лоббировать закупку дронов всех мастей, вместо яиц втридорога. Мечты мечты.
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22.03.2023 12:53 Відповісти
Гарна робота! Ось чому варто всім миром допомогти в рази збільшити кількість "пташок".
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22.03.2023 11:18 Відповісти
ще раз переконуюсь - до СРАКИ ті всі Абрамси. Нам потрібні дрони, дрони і ще раз дрони (майже по лєніну) і високоточні **********. Від їх використання толку буде в сто разів більше
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22.03.2023 15:52 Відповісти
Ну, якшо до них долучаться і танчики то в двісті, а можливо і більше. Он брити до своїх челенжів готують б/к з уранчиком.
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22.03.2023 15:57 Відповісти
на кого ці снаряди з урановою "серцевиною" ? на Т-55 чи Т-62 1950-х років? Та вони навиліт пробьють два таких танки.
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22.03.2023 16:02 Відповісти
Там щей Т-54 готують. Треба доставати сорокоп'ятки для цих гаджетів з кацапії. Ну, а добрий б/к звісно берегти для більш ******** техніки. рашисти виводять своє оте старе лайно - бо всеодно йього треба нищити.
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22.03.2023 16:07 Відповісти
Чомусь наші дрончики не використовують термобарічний б/к. Особливо у ночі це було б дуже яскраво тай психологічно - каци взвгалі б спати не лягали. Якось було відео де на Кінбурській косі наши бахнули таким б/к. рашисти завили шо ЗСУ вже кидають на них маленьку ядерну зброю.
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22.03.2023 15:55 Відповісти
Чомусь заглохла тема з Байрактарами. Вже рік як жодного відосика.
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22.03.2023 18:05 Відповісти
з "байрактарами" була турецько- "зелена" шуміха і показуха,тріскотня .На ділі ,куйло мабуть заборонив туркам поставляти "байрактари" в ЗСУ.
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22.03.2023 21:12 Відповісти
Та не, они просто огромные и медленные, идеальная цель для ПВО, да и было их не много. Ну и конечно дорогие. Лучше купить десяток дронов попроще и иметь разведку у десяти подразделений, чем один байрактар
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22.03.2023 22:01 Відповісти
Nice! Kill all ruzzians!
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22.03.2023 22:50 Відповісти
Молодцы кассабы, кучно сидят. Продолжайте в том же духе!
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23.03.2023 05:27 Відповісти
 
 