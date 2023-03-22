Бойові дрони 36-ї бригади атакували за ніч шість груп ворожої піхоти. ВIДЕО
Аеророзвідники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського за ніч атакували шість груп окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи морпіхів-аеророзвідників опублікований у соцмережах. На записі видно, що крім точних атак по скупченню ворога, морпіхе ще й коригували удари артилеристів.
Топ коментарі
+50 Олег Каз
показати весь коментар22.03.2023 09:47
+50 Aleksey NotBad
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+31 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар22.03.2023 09:52
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Судячи з влучності, оператор дроту зкинув на голову оркам не один десяток ***********.
По таких кадрах військові усього світу будуть вивчати ******* методи війни у разі дефіциту літаків чи роботи потужної системи ППО, що унеможливлює активне використання авіації.
людина що це написала заперечень стосовно розповсюдження не мала:
«Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
Уявляю собі пом'ятник ЗЕ, який дивиться у напрямку Москви, а показує на США, да ще й на американському Абрамсі.
"Я упала с самасвала,
Тармазила галавой!"
Бийте, хлопці, цих тарганів, які лізуть на нашу святу землю.
И еще добавим вожик,
получился асьминожик,
получился, получился
асьминожик.