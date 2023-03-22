Бойові дрони 36-ї бригади атакували за ніч шість груп ворожої піхоти. ВIДЕО

Аеророзвідники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського за ніч атакували шість груп окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи морпіхів-аеророзвідників опублікований у соцмережах. На записі видно, що крім точних атак по скупченню ворога, морпіхе ще й коригували удари артилеристів.

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