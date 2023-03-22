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Українські воїни опановують американські броньовики M1126 "Stryker" на навчаннях в Німеччині. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри з полігону в Німеччині, де українські військові опановують американські броньовики M1126 "Stryker".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований рух кількох бронемашин і одна з них під українським прапором.

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Німеччина (7350) зброя (7461) США (22778) військові навчання (2775)


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українські військові - це гордість держави Україна! після перемога влада повинна належати лише народу України та тим, хто приніс перемогу на полях боїв...
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22.03.2023 10:02 Відповісти
Тепер соловьев на гімно ізойде бо на відео зігують.
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22.03.2023 10:03 Відповісти
Он больше на говно исходит потому что у него в фошистской Италии все виллы отобрали где он мыл фошистам унитазы.
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22.03.2023 10:13 Відповісти
Там земля вже просохла і пилить, а у нас мабуть ще грязь.
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22.03.2023 10:04 Відповісти
броньовики M1126 "Stryker"

Stryk her. Тобто, рашу.
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22.03.2023 10:31 Відповісти
А також під прапором ДШВ.
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22.03.2023 10:59 Відповісти
 
 