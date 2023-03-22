Українські воїни опановують американські броньовики M1126 "Stryker" на навчаннях в Німеччині. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри з полігону в Німеччині, де українські військові опановують американські броньовики M1126 "Stryker".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований рух кількох бронемашин і одна з них під українським прапором.

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