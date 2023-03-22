6 377 20
В окупованому Криму по радіо запустили звернення з інструкціями на випадок НС. Росіяни кажуть, що це злам. ВIДЕО
На радіостанціях окупованого Криму транслювали "термінове звернення" з інструкціями про те, як діяти в разі надзвичайної ситуації.
Відео з фрагментами ефіру публікують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
У зверненні жіночий голос розповідає, що в разі оголошення тривоги треба вирушити в укриття, а також мати тривожну валізу та запас пального для автомобіля.
"В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", - обіцяють в радіоефірі.
Окупанти заявили, що це - злам.
"У Криму зламали потоки кількох радіостанцій, йде відключення передавачів", - повідомив окупаційний "радник глави Криму" Олег Крючков.
Топ коментарі
+13 ZoV KobZona
показати весь коментар22.03.2023 10:47
+10 Сергій Балун #551335
показати весь коментар22.03.2023 10:51
+7 Нина Карпенко
показати весь коментар22.03.2023 10:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З.І. шо там з "зерновим коридором" , Афріка не галадаєт , нєт ?
Поэтому пока есть время, возможность, граждане оккупанты, предатели всех мастей, просто дурачье, кто переехал в Крым, кидайте и бегите с Крыма