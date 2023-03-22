В окупованому Криму по радіо запустили звернення з інструкціями на випадок НС. Росіяни кажуть, що це злам. ВIДЕО

На радіостанціях окупованого Криму транслювали "термінове звернення" з інструкціями про те, як діяти в разі надзвичайної ситуації.

Відео з фрагментами ефіру публікують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У зверненні жіночий голос розповідає, що в разі оголошення тривоги треба вирушити в укриття, а також мати тривожну валізу та запас пального для автомобіля.

"В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", - обіцяють в радіоефірі.

Читайте: Зеленський: Російські щури вже мігрують з Криму

Окупанти заявили, що це - злам.

"У Криму зламали потоки кількох радіостанцій, йде відключення передавачів", - повідомив окупаційний "радник глави Криму" Олег Крючков.