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Новини Відео Окуповані території
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В окупованому Криму по радіо запустили звернення з інструкціями на випадок НС. Росіяни кажуть, що це злам. ВIДЕО

На радіостанціях окупованого Криму транслювали "термінове звернення" з інструкціями про те, як діяти в разі надзвичайної ситуації.

Відео з фрагментами ефіру публікують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У зверненні жіночий голос розповідає, що в разі оголошення тривоги треба вирушити в укриття, а також мати тривожну валізу та запас пального для автомобіля.

"В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", - обіцяють в радіоефірі.

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Окупанти заявили, що це - злам.

"У Криму зламали потоки кількох радіостанцій, йде відключення передавачів", - повідомив окупаційний "радник глави Криму" Олег Крючков.

Автор: 

Крим (14139) Крючков Дмитро (102) радіо (227) хакер (1347) злам (60)


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Топ коментарі
+13
Полезная информация. Особенно насчёт моста. Парашные самки "веселятся" от этого.
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22.03.2023 10:47
+10
Не теряйте времени, съ*бывайтесь поскорей.
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22.03.2023 10:51
+7
Війна йде по всім напрямкам:інформаційна теж дуже ефективна,сіє паніку серед рашистів.
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22.03.2023 10:52
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22.03.2023 10:46 Відповісти
Шухєр
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22.03.2023 10:47 Відповісти
от був би голос Маньки прессалкаше або )(уйла,було б прикольний злам...можливо хтось і здогадається таке записати..
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22.03.2023 10:50 Відповісти
Все нормально. Мы уже "тревожные чемоданчики" пережили.
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22.03.2023 10:58 Відповісти
Полезная информация. Особенно насчёт моста. Парашные самки "веселятся" от этого.
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22.03.2023 10:47 Відповісти
Не теряйте времени, съ*бывайтесь поскорей.
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22.03.2023 10:51 Відповісти
Війна йде по всім напрямкам:інформаційна теж дуже ефективна,сіє паніку серед рашистів.
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22.03.2023 10:52 Відповісти
А шо случілось? А как жє камні с нєба? Шото засуєтілісь крисчанє...
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22.03.2023 10:52 Відповісти
дочекалися, суки рвані.... буде вам сезон, не жилося під черевом доброї України, тікайте
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22.03.2023 10:54 Відповісти
Вряд ли взлом: "должного сообщения с материковой частью Российской Федерации"
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22.03.2023 10:55 Відповісти
А чё ждать?
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22.03.2023 11:01 Відповісти
вони по нас "шахедами" , а ми їм "атвєтку" по радіо ... гідна відповідь за рік війни..

З.І. шо там з "зерновим коридором" , Афріка не галадаєт , нєт ?
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22.03.2023 11:07 Відповісти
Чемодан, вокзал, мухосранськ
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22.03.2023 11:08 Відповісти
Брошенная в Севастополе в 1942 году 80-тысячная армия, по замыслу командования, всего лишь прикрывала «эвакуацию» нескольких сот адмиралов, генералов и высших офицеров. 4 июля 1942 года Совинформбюро сообщило, что по приказу Верховного Командования Красной Армии 3 июля 1942 года советские войска оставили Севастополь. Войска не оставили Севастополь их бросили и еще и предали, объявив изменниками. Те, кто был брошен на берегу своим командованием, пройдут через плен и концлагеря, немецкие и советские, и будут жить с клеймом в биографии. Сегодня история повторяется. Только сегодня не защитников предадут и бросят, а бросят оккупантов, предателей. Командование, партноменклатура вовремя покинут Крым.

Поэтому пока есть время, возможность, граждане оккупанты, предатели всех мастей, просто дурачье, кто переехал в Крым, кидайте и бегите с Крыма
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22.03.2023 11:09 Відповісти
А что, не могли прочитать савьецкую инструкцию? "В случае ч. п., натянуть на себя белую простынь и ползти в сторону кладбища."...
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22.03.2023 11:10 Відповісти
"лечь ногами в сторону ядерного взрыва, головой в канаву" из курса нвп 😂😂
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22.03.2023 11:32 Відповісти
В Криму на травень 1942 року було біля 200 000 на двох плацдармах (Севастополь і Керч). Втрат ніхто не рахував. Пропали, значить зрадники (за Льовкою Мехлісом). Вихваляти оборону Севастополя почали в кінці 50, до того мовчали, як риби.
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22.03.2023 11:20 Відповісти
Земляки..бывшие...а что с лицом//
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22.03.2023 11:36 Відповісти
И чтоб ко дню победы все сье...али , последний пором отчаливает из Керчи 08.05.2023 в полдень
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22.03.2023 12:06 Відповісти
Вы ещё уху не ели.. Все у вас впереди. Попробуете ещё..
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22.03.2023 12:28 Відповісти
 
 