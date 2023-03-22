Пряме влучання українського снаряда в окоп на позиції армії РФ. ВIДЕО з телефона окупанта

Російські окупанти зафільмували приліт українського боєприпасу прямісінько в окоп, в якому вони ховалися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, було два влучні постріли і вціліли після такої атаки не всі окупанти. Невідома доля й автора запису.

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