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Як отримати допомогу родинам військових і ветеранів: керівниця юридичного відділу Українського ветеранського фонду Аліна Савон. ВIДЕО

Сьогодні у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – юридичний гід для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин – як отримати належні від держави виплати і при цьому не зійти з глузду? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитає у Аліни Савон – керівниці юридичного відділу Українського ветеранського фонду.

Трансляцію дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава повинна виплатити по 15 мільйонів родинам полеглих героїв, - ветеран Гудименко

Автор: 

ветерани (1069) виплати (1042) допомога (8348) соцвиплати (312) військовослужбовці (4753) ЗСУ (7545) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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помогите лучше военным
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23.03.2023 20:04 Відповісти
Це державні органи мають приходити і пропонувати допомогу.
Інакше в чому суть їхнього існування і утримання за наші спільні кошти
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23.03.2023 20:11 Відповісти
побалаболять і підуть спати
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23.03.2023 20:24 Відповісти
@фогот

@stormmans

Деньги,власть..вседозволенность.. Не кончится это добром. Для многих..

Joker

@_joker_111

Сын мэра города Березань в Киевской области Владимира Тимченко ударил кулаком по лицу военного за то что защитник критиковал действия мэра Березани. В Бахмут скотину я считаю

https://twitter.com/i/status/1638977482127732749
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23.03.2023 21:42 Відповісти
Хіба родини військових повинні ходити по юристах і просити? Їм воєнкоми повинні додому принести. Дорогу знайшли як повістку доставляли ? А що уряд зобов'язаний знищити всі перепони, то й мови не повинно бути.
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23.03.2023 21:46 Відповісти
 
 