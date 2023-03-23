Як отримати допомогу родинам військових і ветеранів: керівниця юридичного відділу Українського ветеранського фонду Аліна Савон. ВIДЕО

Сьогодні у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – юридичний гід для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин – як отримати належні від держави виплати і при цьому не зійти з глузду? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитає у Аліни Савон – керівниці юридичного відділу Українського ветеранського фонду.

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