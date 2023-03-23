Тактична група Адам просить допомогти зібрати 3 млн гривень на дрон для дальньої розвідки. ВIДЕО

Зведена Тактична Група "Адам" продовжує нищити російських окупантів та просить українців допомогти з придбанням дрона для дальньої розвідки H10Poseidon.

Про це йдеться в повідомленні на телеграм-каналі групи, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як отримати допомогу родинам військових і ветеранів: керівниця юридичного відділу Українського ветеранського фонду Аліна Савон. ВIДЕО

"Робота по випалюванню щурів на Бахмутському напрямку продовжується максимально інтенсивно.

Щури лізуть звідусіль, але конають у великих кількостях і в стражданнях, наче це і є сенс їнього нікчемного буття.

Для того, щоб втрати істот були більшими, а наші оператори залишались у відносній безпеці, нагадуємо про наш збір на розвідувальний БПЛА Poseidon

Чому Poseidon

- захищений канал зв’язку

- вертикальна система взльоту-посадки

- потужна камера

- висота польоту до 4 км

- робочий радіус до 150 км

- довгий час у повітрі

- вже перевірена на полі бою пташка

H10Poseidon для АДАМ

Збір на H10 Poseidon для ТГр "АДАМ"

Вони завжди там, де гаряче.

Ціль: 4 000 000.00 ₴

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/8qtrfCT5yX

Номер картки банки 5375 4112 0436 7119" - йдеться у повідомленні.