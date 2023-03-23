Тактична група Адам просить допомогти зібрати 3 млн гривень на дрон для дальньої розвідки. ВIДЕО
Зведена Тактична Група "Адам" продовжує нищити російських окупантів та просить українців допомогти з придбанням дрона для дальньої розвідки H10Poseidon.
Про це йдеться в повідомленні на телеграм-каналі групи, передає Цензор.НЕТ.
"Робота по випалюванню щурів на Бахмутському напрямку продовжується максимально інтенсивно.
Щури лізуть звідусіль, але конають у великих кількостях і в стражданнях, наче це і є сенс їнього нікчемного буття.
Для того, щоб втрати істот були більшими, а наші оператори залишались у відносній безпеці, нагадуємо про наш збір на розвідувальний БПЛА Poseidon
Чому Poseidon
- захищений канал зв’язку
- вертикальна система взльоту-посадки
- потужна камера
- висота польоту до 4 км
- робочий радіус до 150 км
- довгий час у повітрі
- вже перевірена на полі бою пташка
H10Poseidon для АДАМ
Збір на H10 Poseidon для ТГр "АДАМ"
Вони завжди там, де гаряче.
Ціль: 4 000 000.00 ₴
Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/8qtrfCT5yX
Номер картки банки 5375 4112 0436 7119" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А нити про зраду йди в інші гілки. Їх достатньо багато і твоя допомога там згодиться.
державі, в якій другий рік війна, це даремно не потрібно...мало того, вони ще й заважають завозити дрони, що б вас зескотиняк порозривало, як мокшів від вогів з дронів.....