Батальйон ім. Шейха Мансура, який боронить Україну під Бахмутом, просить про допомогу з придбанням двох пікапів та буса. ВIДЕО

Батальйон імені Шейха Мансура, який наразі захищає Україну від російських загарбників на Бахмутському напрямку, просить українців допомогти з забезпеченням автомобільною технікою. Воїнам потрібні 2 пікапи та 1 бус, щоб вони могли й далі максимально ефективно нищити нашого спільного ворога.

Про це розповів засновник Волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"Справжні чеченці, які знають ціну свободи й не забули боротьбу своїх пращурів проти російського поневолення, ціною власного життя захищають Україну.

Чеченські бойові підрозділи продемонстрували свою мужність та високу боєздатність в нашій Великій війні проти російського імперіалізму і ми маємо допомогти цим відважним хлопцям.

Один з таких підрозділів - батальйон імені Шейха Мансура, який пліч-о-пліч з українськими захисниками б'є російських загарбників на Бахмутському напрямку. Наш Волонтерський центр Ua.Help вже неодноразово допомогав цим бійцям і ось вони звернулися до нас з проханням допомогти їм закрити втрати автомобільної техніки й придбати 2 пікапи та 1 бус, аби вони могли й далі максимально ефективно нищити нашого спільного ворога.

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Тепер ми звертаємося до всіх українців доброї волі з проханням допомогти зібрати необхідну суму та справою показати вдячність українського народу людям, які захищають нашу землю, й перед якими попереду ще й боротьба за вільну Ічкерію. Загальна вартість таких автомобілів - приблизно 21 000 євро, й половину суми ми вже зібрали.

Закликаємо всіх долучитися до цього дуже важливого збору, а кожному, хто пожертвує 2000 грн і більше, ми надішлемо гільзу від боєприпасу американського гранатомету, яким працює по ворогах сержант Вадим Фещенко (відео). Ці гільзи безпосередньо з Бахмутівської передової й їх можна використовувати як чудові підсвічники.

Щоб отримати гільзу надсилайте скрін про ваш внесок та дані куди нам її відправляти у Telegram чи Viber 0632993996, або пишіть нашому Вадиму Кудовбенку в приват сюди.

Дякуємо вам за допомогу!

Слава Україні! Свободу Ічкерії! Смерть російському імперіалізму!

Всі реквізити Ви знайдете нижче, але окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (https://patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити бійців, адже просто технічно неможливо під кожний запит встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут.

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Наші звіти ви можете знайти на ФБ сторінці нашого волонтерського центру (facebook.com/centeruahelp) та нашому YouTube каналі: https://youtube.com/@narodovladdia

Ось кілька прикладів, як ми вже забезпечували бійців автомобілями: https://www.facebook.com/100083062463738/posts/181291534649594 https://fb.watch/j7d9xeveSd/ https://fb.watch/jrdHqYVziz/

Окрема "банка" Монобанку для збору на автомобілі для справжніх чеченців:

https://send.monobank.ua/jar/66j9RZNJwY

Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/#donate", - закликав Левченко.