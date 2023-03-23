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Батальйон ім. Шейха Мансура, який боронить Україну під Бахмутом, просить про допомогу з придбанням двох пікапів та буса. ВIДЕО

Батальйон імені Шейха Мансура, який наразі захищає Україну від російських загарбників на Бахмутському напрямку, просить українців допомогти з забезпеченням автомобільною технікою. Воїнам потрібні 2 пікапи та 1 бус, щоб вони могли й далі максимально ефективно нищити нашого спільного ворога.

Про це розповів засновник Волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"Справжні чеченці, які знають ціну свободи й не забули боротьбу своїх пращурів проти російського поневолення, ціною власного життя захищають Україну.

Чеченські бойові підрозділи продемонстрували свою мужність та високу боєздатність в нашій Великій війні проти російського імперіалізму і ми маємо допомогти цим відважним хлопцям.

Один з таких підрозділів - батальйон імені Шейха Мансура, який пліч-о-пліч з українськими захисниками б'є російських загарбників на Бахмутському напрямку. Наш Волонтерський центр Ua.Help вже неодноразово допомогав цим бійцям і ось вони звернулися до нас з проханням допомогти їм закрити втрати автомобільної техніки й придбати 2 пікапи та 1 бус, аби вони могли й далі максимально ефективно нищити нашого спільного ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер чеченського батальйону імені Шейха Мансура ліквідував двох російських окупантів. ВIДЕО

Тепер ми звертаємося до всіх українців доброї волі з проханням допомогти зібрати необхідну суму та справою показати вдячність українського народу людям, які захищають нашу землю, й перед якими попереду ще й боротьба за вільну Ічкерію. Загальна вартість таких автомобілів - приблизно 21 000 євро, й половину суми ми вже зібрали.

Закликаємо всіх долучитися до цього дуже важливого збору, а кожному, хто пожертвує 2000 грн і більше, ми надішлемо гільзу від боєприпасу американського гранатомету, яким працює по ворогах сержант Вадим Фещенко (відео). Ці гільзи безпосередньо з Бахмутівської передової й їх можна використовувати як чудові підсвічники.

Щоб отримати гільзу надсилайте скрін про ваш внесок та дані куди нам її відправляти у Telegram чи Viber 0632993996, або пишіть нашому Вадиму Кудовбенку в приват сюди.

Дякуємо вам за допомогу!

Слава Україні! Свободу Ічкерії! Смерть російському імперіалізму!

Всі реквізити Ви знайдете нижче, але окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (https://patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити бійців, адже просто технічно неможливо під кожний запит встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут.

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Наші звіти ви можете знайти на ФБ сторінці нашого волонтерського центру (facebook.com/centeruahelp) та нашому YouTube каналі: https://youtube.com/@narodovladdia

Ось кілька прикладів, як ми вже забезпечували бійців автомобілями: https://www.facebook.com/100083062463738/posts/181291534649594 https://fb.watch/j7d9xeveSd/ https://fb.watch/jrdHqYVziz/

Батальйон ім. Шейха Мансура, який боронить Україну під Бахмутом, просить про допомогу з придбанням двох пікапів та буса 01 Окрема "банка" Монобанку для збору на автомобілі для справжніх чеченців:

https://send.monobank.ua/jar/66j9RZNJwY

Батальйон ім. Шейха Мансура, який боронить Україну під Бахмутом, просить про допомогу з придбанням двох пікапів та буса 01 Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/#donate", - закликав Левченко.

Автор: 

благодійність (569) допомога (8348) чеченці (112) волонтери (1333) добровольці (919)


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Топ коментарі
+24
Дякуємо та підтримаємо справжніх синів чеченського народу.Україна та Ічкерія будуть вільними...
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23.03.2023 21:22
+20
Бл..., та що ж це таке? То Юсупова просить, то батальйон, де ж, суки, державне постачання??? Це ж наші захисники там гинуть!!!
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23.03.2023 21:26
+16
Пройтись по гаражах чиновників, суддів, депутатів, якщо більше двох машин - інші конфіскувати на потреби ЗСУ.
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23.03.2023 21:36
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Дякуємо та підтримаємо справжніх синів чеченського народу.Україна та Ічкерія будуть вільними...
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23.03.2023 21:22 Відповісти
+
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23.03.2023 21:23 Відповісти
Бл..., та що ж це таке? То Юсупова просить, то батальйон, де ж, суки, державне постачання??? Це ж наші захисники там гинуть!!!
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23.03.2023 21:26 Відповісти
Пройтись по гаражах чиновників, суддів, депутатів, якщо більше двох машин - інші конфіскувати на потреби ЗСУ.
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23.03.2023 21:36 Відповісти
Більше того, у зоні лінії фронту депутатів ОПЗЖ найбільше, які мають автівки - інформація є у деклараціях - прийїали, мовчки забрали джипа і поїхали.
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23.03.2023 21:57 Відповісти
Держава має право мобілізувати транспорт для потреб ЗСУ, а після війни повернути. Але ж хай волонтери та військові самі клянчать гроші та купляють автівки. А автопарки елітних автівок бариг чіпати нізя
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23.03.2023 22:05 Відповісти
+ , pererahuvala.
vdj4ni vam, smilyvi voiny Ichkerii, jaki dopomagaut´ Ukraini, ryzykujuchu najzini6ym- zyttjam
nehaj puli ta snarjady vas ne za4ipajut´ 🙏
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23.03.2023 21:34 Відповісти
Я поставлю вопрос,может он не понравится кому-то,без обид. А Притула и Стерненка разве не видят,что ребята нуждаются помощи? Или у Притулы и Стерненка только в одну сторону работает на сбор для кого-то ,кто десь там? Вот есть прямые люди ,которым нужен бусик и не только,неужели нельзя помочь? Или нужен сбор объявлять на конкретного человека и карточку? (сказано без задней мысли)
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23.03.2023 21:40 Відповісти
Невже так складно порахувати і порівняти? Ніякої допомоги всіх фондів разом узятих не вистачить, щоб покрити всі потреби військових.
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23.03.2023 21:49 Відповісти
смотря как распоряжаться миллиардами долларов на которые сбрасываются люди со всего мира.. Если выводить в офшор для личного,то с вами трудно не согласится.
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23.03.2023 21:52 Відповісти
І скільки мільярдів доларів зібрано нашими фондами? Лінк на інфу дайте, будь-ласка.
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23.03.2023 21:58 Відповісти
Про какие ваши фонды вы рассказываете? Называйте их . не подглядывайте в гугл.
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23.03.2023 22:02 Відповісти
Почали під дурачка косити?
Я кажу про українські фонди, звісно, а не ваші.
Ви назвали фонди Стерненка і Притули і натякнули, що вони зажимають кошти. Ну так розкажіть, як їх грошей може вистачити на всіх військових.
Американської і європейської домомоги в десятки мільярдів не вистачає, а в Притула і Стерненка, виявляється, вистачає. Давайте, чекаю.
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23.03.2023 22:19 Відповісти
так назовите названия фондов ,которые помогают? Вы же в курсах . У фондов есть наименование или просто фонд безразмерный в который сливаются миллиарды со всего мира и без наименования? На спутник которого никто видел ,деньги есть ,а на бусик нету у фонда без названия? Правильно я понял вас? А был ли спутник,а может чистоты ,а может ваще единный марафон транслируется,правильно?
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23.03.2023 23:17 Відповісти
Ви ж самі їх назвали, а тепер намгаєтеся злитися в унітаз, уникаючи відповіді.

Таких бусіків на фронті потрібні тисячі,а не один. І якщо ви цього не розумієте, то рахувати гроші фондів - не ваше.
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24.03.2023 07:08 Відповісти
І що Стерненко повинен слідкувати за всіма батальйонами? Ти хоч знаєш скільки їх? сидять диванні клоуни аби брудом когось обливати.
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24.03.2023 00:36 Відповісти
+
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23.03.2023 21:41 Відповісти
+ Копійки. Вибачте.
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23.03.2023 21:47 Відповісти
ne vazlyvo, skil´ky, golovne- razom nazbyraemo, jak6o nas bude bagato 👍
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23.03.2023 21:54 Відповісти
+💯
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23.03.2023 22:07 Відповісти
А скальп кацапа , замість гільзи , замовити можна . ? Жартую ..
Їб..ште їх хлопці , грошей на це не шкода . ! Зараз підкину .
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23.03.2023 22:30 Відповісти
+
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23.03.2023 22:55 Відповісти
закинув, їбаште їх хлопці
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24.03.2023 08:38 Відповісти
+
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24.03.2023 09:53 Відповісти
а ЯЄЦЬ, ЯБЛУК їм не потрібно? запитайте.
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24.03.2023 10:48 Відповісти
+
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24.03.2023 11:38 Відповісти
 
 