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У Словаччини провели перші МіГ-29 для України під пісню "Гей, соколи": "Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!". ВIДЕО

Збройні сили Словаччини оприлюднили відео, на якому показали процес відправлення перших чотирьох радянських винищувачів МіГ-29 Україні під словацьку версію пісні "Гей, соколи!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!" – йдеться у підписі до відео, яке супроводжується виконанням пісні "Гей, соколи" словацькою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина передала Україні перші чотири МіГ-29

Окремо словацькі військові "звернулись" до МіГ-29: "Бажаємо вам багато врятованих життів: від сьогодні і надалі допомагайте українському народу, успіхів у кожній місії".

Автор: 

літак (2903) Словаччина (1102)


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Топ коментарі
+32
Це варто послухати!

https://youtu.be/k3gJX2LFGTo Емоційний виступ прем'єрки Італії у парламенті: допомогу Україні НЕ МОЖНА зупиняти!
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23.03.2023 22:12
+30
Большое спасибо за помощь. Эх, маловато будет
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23.03.2023 22:08
+26
І ще є доволі багато версій. Це ж не "Валєнки".)))
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23.03.2023 22:18
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Большое спасибо за помощь. Эх, маловато будет
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23.03.2023 22:08 Відповісти
Клоуна косплеєш?
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23.03.2023 22:11 Відповісти
Можна нагадати продаж двигунів до літаків у 2020му, щоб зрозуміти, що західні союзники роблять дуууже багато. Будьте вдячні і майте розум.
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23.03.2023 22:23 Відповісти
Имею и очень благодарен. Это борта, адаптированные израильтянами для натовского вооружения. Они для нас реально очень большая помощь.
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23.03.2023 22:26 Відповісти
А я скажу, перші пішли. Відео супер, пробиває на сльози
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24.03.2023 08:15 Відповісти
Не знав, що у "Соколів" є ще й словацька версія...
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23.03.2023 22:10 Відповісти
І ще є доволі багато версій. Це ж не "Валєнки".)))
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23.03.2023 22:18 Відповісти
Схід Польщі, схід Словаччіни, захід України - це едина культура , тому і пісні однакові
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23.03.2023 22:26 Відповісти
А ви вже гарно пишете українською. Вітаю.
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23.03.2023 22:44 Відповісти
База слов е , тількі граматика слабовата

мені в українській мові дуже допомогае словацька , т к орфографія саме ближче до української із усіх мов слов'ян
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23.03.2023 22:50 Відповісти
якщо Ви не українка то дуже мене здивували (я читав багато Ваших дописів)
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23.03.2023 23:03 Відповісти
Я із Києва , родом із Одеси

живу і працюю у СЛОВАЧЧІНІ незабаром вже 10 років
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23.03.2023 23:38 Відповісти
Вітання від Лемка з Одеси!
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24.03.2023 02:14 Відповісти
Доповню по пісні « Гей, СОКОЛИ» - Скількі живемо у СЛОВАЧЧІНІ , стількі і слухаємо цю пісню по авторадіо в машині. Це норма. А в Україні радіо компанії в більшості ПРОРОСІЙСЬКІ і до них треба владі як з моськовськими попами - за поребрик . Бо ці радіо компашки просто українські пісні ігнорують , а Гей СОКОЛИ для них - пісня націоналистів і іі вони у єтер не пускають
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24.03.2023 07:05 Відповісти
Якщо є бажання, то перегляньте українську версію під відео польоту наших "Соколів":

https://youtu.be/ml1ao_QHiMQ
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24.03.2023 10:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AbqB1TnH2h0&t=11s тримайте у чотирьох варіянтах
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23.03.2023 22:53 Відповісти
Пробирает и песня и взлет соколов.
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23.03.2023 22:19 Відповісти
Ще е і польська
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23.03.2023 22:23 Відповісти
Ну польська і українська версії - це оригінал, бо автор мав польське і українське коріння, а тому написав дві версії пісні.
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23.03.2023 22:27 Відповісти
Ось Вам словацька версія у виконанні популярного гурту Словаччіни

https://youtu.be/ilTE9JifrCc
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23.03.2023 22:42 Відповісти
А чеська? Хтось мені казав - є й литовська
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23.03.2023 22:54 Відповісти
На 7 мовах уже е
https://youtu.be/tsExJIbKueQ
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23.03.2023 22:59 Відповісти
Ого!
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23.03.2023 23:06 Відповісти
Так, я на цю тему( Гей соколи ) робила матеріали на Автотемі ще до повномасштабної війни

тому що пісня мегапопулярна в СЛОВАЧЧІНІ і Польщі.
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23.03.2023 23:14 Відповісти
Супер!!! Моя повага.
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24.03.2023 11:06 Відповісти
Пане Яр, я вас хочу запросити до мене в Маріуполь. Дорога за мій рахунок. Ще б Макса, Шимуса, Вельта... Грецькі чебуреки чір-чір, та ар'ян я гарантую. Рибку нашу азовську теж.
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23.03.2023 23:45 Відповісти
Колись, може Як доживемо! Я ж теж не проти А до хамсички - грибочки! Маслюки в томатному соусі Білі мариновані з зеленою цибулею І зеленьки квашені в капусті
Але все це - після війни!
Сьогодні родичі прислали статтю кацапську про "рідню манкуртну" Сучий потрох - за рік з капітана виріс до підполковника Десь проти наших хлопців воює А я ж його, поганця, малим, на руках носив!
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24.03.2023 00:04 Відповісти
Будемо як японці, плануємо наперед. Макс вже пообіцяв прилетіти зі своєї Пенсільващини. Тож після деокупації я чекатиму на вас в Маріуполі. Може до нас і пан Бутусов приєднається?
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24.03.2023 00:37 Відповісти
Марік - не Ялта Його так швидко не відновлять як її колись - перед Кримською конференцією
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24.03.2023 00:54 Відповісти
От моего микрорайона осталось четыре дома. Я когда увидел видео недельной давности не поверил глазам. Где были дома, там теперь пустошь.
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24.03.2023 01:08 Відповісти
А я сьогодні проходив повз 14-поверхівку яку ракетою потовкло торік (3 березня - коли був перший авіаналіт) Дивлюся - а там скоро і кран знімуть - бо майже повністю фасад відновили (зчесало вибухом шмат стіни на верніх поверхах) Але роботи ще багато Передмістя ж найсильніше вибили І дачні масиви - теж Але люди ще в квітні торік нові саджанці закуповували Скоро по всьому місту на базарчиках з"являться саджанці яблунь груш слив і так далі Вже у нас пробують фісташки садить! Може приживуться?
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24.03.2023 01:17 Відповісти
За Маріуполь кацапам ( ***** ) потрібно зробити окрему Гаагу . То кацапи ковровими бомбуваннями стерли Грозний Аллепо , зараз - Маріуполь . ЦІ ПРОЦЕССИ ПОТРІБНО ЧЕРЕЗ ГААГУ осудити і обовьязково НА ГИЛЯКУ злочінців , як у другу світову .

‼️‼️‼️Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя!

https://youtu.be/BYU88r1OoUk
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24.03.2023 07:14 Відповісти
Hej, sokoły!" - Polish Folk Song
https://youtu.be/ZzZ1qmXZBuY
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23.03.2023 22:25 Відповісти
є й німецькою, але словацька та українська- найкращі: https://www.youtube.com/watch?v=7NH_vD4ax7M Sing with Karl and Gesche - Hej Sokoły [German Version][+ English Translation]
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27.03.2023 00:01 Відповісти
Hej, sokoly!

Hej kdesi tam z čiernej vody

Sedlá koňa kozák mladý

Smutne lúči sa s dievčinou

Viacej smutne s Ukrajinou



Refrén:

Hej, hej, hej sokoly

Leťte ponad hory, lesy, doly.

Zvoň, zvoň, zvoň zvončeku

Ty môj poľný škovránčeku



Hej, hej, hej sokoly

Leťte ponad hory, lesy, doly.

Zvoň, zvoň, zvoň zvončeku

Ty môj poľný...

Zvoň, zvoň, zvoň



Veľa dievčat je na svete

Ale najviac v Ukrajine

Tam zostalo srdce moje

Pri mojej milej dievčine



(Refrén)



Žialim, žialim za dievčinou

Za zelenou Ukrajinou

Žialim, žialim, srdce plače

Už ju neuvidím viacej



(Refrén)



Vína, vína, vína dajte

A keď umriem, pochovajte

Na zelenej Ukrajine

Pri mojej milej dievčine
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23.03.2023 22:29 Відповісти
Дякую за текст.
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23.03.2023 22:41 Відповісти
польський треба?
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23.03.2023 22:42 Відповісти
Та тільки-но послухав польській варіант.
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23.03.2023 22:49 Відповісти
я про текст
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23.03.2023 22:55 Відповісти
Дякую - не треба.
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23.03.2023 22:57 Відповісти
білоруський варіянт?
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23.03.2023 23:04 Відповісти
Нема Е вроді російська , но вони там про Україну не поють - крадії ,
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23.03.2023 23:16 Відповісти
білоруський віріянт є. Хочете послухати чи текст?
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23.03.2023 23:20 Відповісти
Я не слихала . Давайте
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23.03.2023 23:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AbqB1TnH2h0&t=11s Тут усі чотири варіянти

а це білоруський текст:

Гэй, саколы!

Гэй, над рэчкай, над чарненькай

Сядлаў коня казачэнька,

Развітаўся ён з дзяўчынай,

Ды з каханай Украінай.



Прыпеў:

Гэй, гэй, гэй саколы,

Абмінайце горы, лясы, долы.

Звон, звон, звон званочак,

Мой стэповы жаўраночак.



Дзеўчын мілых шмат на свеце,

Ды найболей ва Ўкраіне.

Маё сэрца там знайдзеце

Пры каханай мне дзяўчыне.



(Прыпеў)



Засталася ў любым краі

Перапёлачка малая,

А я тут, мне на чужбіне

Ад растання сэрца стыне.



(Прыпеў)



Жаль, жаль, па дзяўчыне,

Па зялёнай Украіне.

Жаль, жаль, сэрца плача,

Жаль, бо ён яе не ўбачыць.



(Прыпеў)



Мёду, мёду, мёду дайце,

А памру, дык пахавайце,

На зялёнай Украіне,

Пры каханай мне дзяўчыне.



(Прыпеў)
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23.03.2023 23:45 Відповісти
Дякую . Буду в курсі
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23.03.2023 23:54 Відповісти
Я Лемко, тож польську розумію.
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23.03.2023 22:51 Відповісти
Дякуємо брати-словаки!! І за пісню!!
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23.03.2023 22:11 Відповісти
Як би хотілось бачити сильний військовий і економічний союз України, Польщі, Словаччини, Чехії і країн Балтії. І географія і логіка подій сприяють цьому
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23.03.2023 22:11 Відповісти
Так, і десь потім, посеред тиші написати в мемуарах "все під небесами".
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23.03.2023 22:30 Відповісти
Гарна була ідея на початку 90-х, коли ще і Білорусь була без лукашенка, Балто-чорноморський союз держав пропонувалось створити на противагу рашистам. На жаль не склалось.
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23.03.2023 22:45 Відповісти
Це варто послухати!

https://youtu.be/k3gJX2LFGTo Емоційний виступ прем'єрки Італії у парламенті: допомогу Україні НЕ МОЖНА зупиняти!
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23.03.2023 22:12 Відповісти
Послухав. Сподобалося. Зрозумів, що цч італійка, більша українка, ніж деякі українці. Така не скаже, - "а какая разница"...
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23.03.2023 22:24 Відповісти
Дух захватывает.
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23.03.2023 22:24 Відповісти
також подивився - Мелоні просто золото - бажаю в Києві вулицю імені Мелоні
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23.03.2023 23:10 Відповісти
Здавалося що більшого українця в Італії ніж Драгі годі і шукати, але у двері постукала донна Мелоні.)
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23.03.2023 23:26 Відповісти
koly ljudyna 6iro djakue za male, ij potim i 6os´ bi´6e dadyt´
a vid nevdja4nyh- vidvertaujuy´sja....
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23.03.2023 22:20 Відповісти
На тлі війни, маємо можливість побачити, хто брати і друзі, а хто гівно і під)(уйловці.
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23.03.2023 22:26 Відповісти
натякаєте на орбана-сіярто?
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23.03.2023 22:43 Відповісти
Дякую, Словаччина. Разом до перемоги.
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23.03.2023 22:27 Відповісти
Дякуємо .
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23.03.2023 22:40 Відповісти
Оце брати! І ні менші, ні старші, як на русні, а просто брати: рідні та двоюродні.
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23.03.2023 22:41 Відповісти
Посмотрел видео, послушал песню, прочитал коменты, глаза "помокрели", так зацепило... Спасибо СЛОВАКИ!!!
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23.03.2023 22:41 Відповісти
.. Ви не один у такому стані......
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23.03.2023 22:51 Відповісти
ДЯКУЕМО СЛОВАЧЧІНІ
« Nad Tatrou sa blýska» - гімн Словаччини. [Український переклад]
https://youtu.be/pFGLrcrGNSs
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23.03.2023 22:45 Відповісти
Щира подяка Словаччині за допомогу і за файну пісню👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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23.03.2023 22:46 Відповісти
Не знаю, под какую песню, да и будет ли песня, но однажды мы точно увидим такое же кино, только там будут не миги, а ф16.
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23.03.2023 22:54 Відповісти
Есть такое. Только там дохрена нужно всего сделать. Чтобы провести учения с F16 когда-то пришлось два аэродрома долго и нудно переделывать.
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23.03.2023 23:02 Відповісти
Дякую, друзям. Гарні пташки, ще буде і для них роботи.
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23.03.2023 22:54 Відповісти
Пам'ятаю, як у 2011 році, біженець відправив, начебто на ремонт, 30 літаків - Міг та Су, з Миколаївського аєродрому до роісії. Звісно з відти вони вже не повернулися.
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23.03.2023 22:58 Відповісти
..та не було у Микоаєві Мігів... А Су-25..які там були та є ніколи у рашку на ремонт не відправляли. В Запоріжжі ремонтували... Біженець звісно гнида... але будемо правдиві... Смердячі на Микоаєвський АРЗ свої Ту-95МС приганяли у 2010..11 роках... А от ми у них нічого не ремонтували.
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23.03.2023 23:15 Відповісти
А хто вам сказав, шо вони, літаки, базувались на Миколєвському аеродромі?
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23.03.2023 23:49 Відповісти
Пам'ятаю, як у 2011 році, біженець відправив, начебто на ремонт, 30 літаків - Міг та Су, з Миколаївського аєродрому до роісії. Звісно з відти вони вже не повернулися.

А це хто написав?

А може Міги зі Житомира..чи Франківська летіли у Микоаїв...щоб потім разом на россію чкурнути?

Шановний!! В Україні ДВА!!!! АРЗ..які виконуваи повний КВР та модернізацію літаків Міг-29...та Л-39. Це ьвів та Одеса. Інших Мігів в Україні нема. Один АРЗ..виконував КВР Су-25ма Су-27... Це Запоріжжя. Миколаївський НАРП..середній ремонт Су-24м.

Крім Ту-160 з Прилук...та Ту-95МС з Узіна до смердячої нічого літаючого авіаційного не передавали і не продавали. В інші країни продавали.
А на якому з Миколаївських аеродромів пройшо описане Вами дійство?
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24.03.2023 10:33 Відповісти
Та годі вже. Я шукав такого як ти. Знайшов. Інфа була запущена навмисно. Аеродромом називають тільки війскові обьєкти. Всі інші то порти. Хто писав шо тим літакам хтось виконував ремонт в Україні? Ти відчуваєшь різницю між відправити і базування на якомусь аеродромі?
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24.03.2023 18:27 Відповісти
.. ну то розкажіть... як ВІДПРАВИЛИ на ремонт з миколаївського ВІЙСЬКОВОГО аеродрому у смердячу 30 літаків!))))) Що нашим літакам робили ремонт тільки в Україні..я писав... бо знаю точно. І знаю точно..що нічого з Міг ..та Су...ніколи не ремонтувалося у смердячій!... Що заважає відправити по Вашому літак з бази на ремонт...і нащо його тягнути в Миколаїв...??? Питань до Вас багато...??? !!! Потягнете толково відповісти....? Чи щось ..десь..колись..чули...!!?? І яким способом ці літаки відправляли?....))) Дочекаюсь відповіді?
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24.03.2023 18:39 Відповісти
Шо тебе так інтригує? Ціла куча наказів міністра оборони часів біженця. Демонтаж крилець і далі по ж/д, платформами.
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24.03.2023 18:50 Відповісти
..я навіть не сумнівався у такій відповіді....))) Не сумніваюсь...що Ви займаєте гідне місто серед довбойо..ів України....))) От тіьки питання...? Де Вас таких ********* селекціонують?
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24.03.2023 19:09 Відповісти
Словаки! Ми це памятатимемо ЗАВЖДИ і десятки наших майбутніх поколінь!!! А вам і вашим нащадкам бажаю ніколи не зазнати тих бід, які випали на долю України!
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23.03.2023 23:14 Відповісти
А ви знаете, ЩО ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ парламент Словаччіни відправив кабінет Гегера у відставку і обьявив нові вибори. Кацапи не сплять і шебуршать грошами під ковром .

треба іх бистріше добивати
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23.03.2023 23:20 Відповісти
ЧЕКАЕМО презідентів Чапутову разом із Павелом в Україні на початку квітня
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23.03.2023 23:21 Відповісти
Ох і гарно! Дякую Словаччино!
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23.03.2023 23:28 Відповісти
Від щирого серця. ДЯКУЄМО.
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23.03.2023 23:44 Відповісти
Зворушливо! Подяка і повага!
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23.03.2023 23:47 Відповісти
Велика подяка і шануємо всіх Словаків!
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24.03.2023 08:35 Відповісти
До сліз
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24.03.2023 08:36 Відповісти
дякуємо, браття

маловато, звісно, але враховуючи можливості Словаччини - дофіга
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24.03.2023 10:37 Відповісти
"В Словачинні..." матолки!
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24.03.2023 10:58 Відповісти
Їм би на консолі англійські shadow storm що б'ють від 500 км і можна було б забути про таке як чмф рашки і ще про багато чого можна було б забути.
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24.03.2023 17:37 Відповісти
 
 