15 630 90
У Словаччини провели перші МіГ-29 для України під пісню "Гей, соколи": "Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!". ВIДЕО
Збройні сили Словаччини оприлюднили відео, на якому показали процес відправлення перших чотирьох радянських винищувачів МіГ-29 Україні під словацьку версію пісні "Гей, соколи!".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!" – йдеться у підписі до відео, яке супроводжується виконанням пісні "Гей, соколи" словацькою.
Окремо словацькі військові "звернулись" до МіГ-29: "Бажаємо вам багато врятованих життів: від сьогодні і надалі допомагайте українському народу, успіхів у кожній місії".
Топ коментарі
+32 Only
показати весь коментар23.03.2023 22:12
+30 18c49ed2
показати весь коментар23.03.2023 22:08
+26 vitaliymkua
показати весь коментар23.03.2023 22:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мені в українській мові дуже допомогае словацька , т к орфографія саме ближче до української із усіх мов слов'ян
живу і працюю у СЛОВАЧЧІНІ незабаром вже 10 років
https://youtu.be/ml1ao_QHiMQ
https://youtu.be/ilTE9JifrCc
https://youtu.be/tsExJIbKueQ
тому що пісня мегапопулярна в СЛОВАЧЧІНІ і Польщі.
Але все це - після війни!
Сьогодні родичі прислали статтю кацапську про "рідню манкуртну" Сучий потрох - за рік з капітана виріс до підполковника Десь проти наших хлопців воює А я ж його, поганця, малим, на руках носив!
‼️‼️‼️Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя!
https://youtu.be/BYU88r1OoUk
https://youtu.be/ZzZ1qmXZBuY
Hej kdesi tam z čiernej vody
Sedlá koňa kozák mladý
Smutne lúči sa s dievčinou
Viacej smutne s Ukrajinou
Refrén:
Hej, hej, hej sokoly
Leťte ponad hory, lesy, doly.
Zvoň, zvoň, zvoň zvončeku
Ty môj poľný škovránčeku
Hej, hej, hej sokoly
Leťte ponad hory, lesy, doly.
Zvoň, zvoň, zvoň zvončeku
Ty môj poľný...
Zvoň, zvoň, zvoň
Veľa dievčat je na svete
Ale najviac v Ukrajine
Tam zostalo srdce moje
Pri mojej milej dievčine
(Refrén)
Žialim, žialim za dievčinou
Za zelenou Ukrajinou
Žialim, žialim, srdce plače
Už ju neuvidím viacej
(Refrén)
Vína, vína, vína dajte
A keď umriem, pochovajte
Na zelenej Ukrajine
Pri mojej milej dievčine
а це білоруський текст:
Гэй, саколы!
Гэй, над рэчкай, над чарненькай
Сядлаў коня казачэнька,
Развітаўся ён з дзяўчынай,
Ды з каханай Украінай.
Прыпеў:
Гэй, гэй, гэй саколы,
Абмінайце горы, лясы, долы.
Звон, звон, звон званочак,
Мой стэповы жаўраночак.
Дзеўчын мілых шмат на свеце,
Ды найболей ва Ўкраіне.
Маё сэрца там знайдзеце
Пры каханай мне дзяўчыне.
(Прыпеў)
Засталася ў любым краі
Перапёлачка малая,
А я тут, мне на чужбіне
Ад растання сэрца стыне.
(Прыпеў)
Жаль, жаль, па дзяўчыне,
Па зялёнай Украіне.
Жаль, жаль, сэрца плача,
Жаль, бо ён яе не ўбачыць.
(Прыпеў)
Мёду, мёду, мёду дайце,
А памру, дык пахавайце,
На зялёнай Украіне,
Пры каханай мне дзяўчыне.
(Прыпеў)
https://youtu.be/k3gJX2LFGTo Емоційний виступ прем'єрки Італії у парламенті: допомогу Україні НЕ МОЖНА зупиняти!
a vid nevdja4nyh- vidvertaujuy´sja....
« Nad Tatrou sa blýska» - гімн Словаччини. [Український переклад]
https://youtu.be/pFGLrcrGNSs
А це хто написав?
А може Міги зі Житомира..чи Франківська летіли у Микоаїв...щоб потім разом на россію чкурнути?
Шановний!! В Україні ДВА!!!! АРЗ..які виконуваи повний КВР та модернізацію літаків Міг-29...та Л-39. Це ьвів та Одеса. Інших Мігів в Україні нема. Один АРЗ..виконував КВР Су-25ма Су-27... Це Запоріжжя. Миколаївський НАРП..середній ремонт Су-24м.
Крім Ту-160 з Прилук...та Ту-95МС з Узіна до смердячої нічого літаючого авіаційного не передавали і не продавали. В інші країни продавали.
А на якому з Миколаївських аеродромів пройшо описане Вами дійство?
треба іх бистріше добивати
маловато, звісно, але враховуючи можливості Словаччини - дофіга