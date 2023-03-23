У Словаччини провели перші МіГ-29 для України під пісню "Гей, соколи": "Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!". ВIДЕО

Збройні сили Словаччини оприлюднили відео, на якому показали процес відправлення перших чотирьох радянських винищувачів МіГ-29 Україні під словацьку версію пісні "Гей, соколи!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!" – йдеться у підписі до відео, яке супроводжується виконанням пісні "Гей, соколи" словацькою.

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Окремо словацькі військові "звернулись" до МіГ-29: "Бажаємо вам багато врятованих життів: від сьогодні і надалі допомагайте українському народу, успіхів у кожній місії".