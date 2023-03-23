Понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом на визволеній території Херсонщини, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 393 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з Херсонщини – мій день був присвячений передусім цій нашій області. Безпекова ситуація – наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо і не забудемо.

Сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу – по місцевій адміністрації, по будинках, по музею... Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза... Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист, яку ми знешкодимо.

На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає. Сьогодні був в одному з найбільших таких сіл – Посад-Покровському. Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших, зробимо все для відбудови наших територій.

Я вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам. Особливо хочу подякувати кожному і кожній, хто задіяний у розмінуванні. Це приємно бачити – коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знов обробляються, знову живуть. Звичайно, зараз таких земель іще небагато й роботи для наших саперів і піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії. Уся Україна буде жити", - сказав Зеленський.

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