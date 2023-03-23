УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6383 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
2 065 23

Понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом на визволеній території Херсонщини, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 393 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з Херсонщини – мій день був присвячений передусім цій нашій області. Безпекова ситуація – наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо і не забудемо.

Сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу – по місцевій адміністрації, по будинках, по музею... Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза... Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист, яку ми знешкодимо.

На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає. Сьогодні був в одному з найбільших таких сіл – Посад-Покровському. Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших, зробимо все для відбудови наших територій.

Я вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам. Особливо хочу подякувати кожному і кожній, хто задіяний у розмінуванні. Це приємно бачити – коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знов обробляються, знову живуть. Звичайно, зараз таких земель іще небагато й роботи для наших саперів і піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії. Уся Україна буде жити", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський у зверненні до Європейської ради назвав п’ять основних небезпек затягування війни

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Херсонська область (5756)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Якби ж ти блазень не зазирав у дупу Пуйла, не наказував розмінувати Чонгар, не відводив війська, не займався великим крадівництвом, готувався до оборони, наказав підірвати Антонівський міст, то ворог не зайшов би на правий берег
показати весь коментар
23.03.2023 22:28
+16
Сначала запустить врага, запретив взрывать мосты и не выкопав ни одного окопа, а потом цинично снимать видосики про 50 разрушенных сел, которые "мы отстроим"....
показати весь коментар
23.03.2023 22:31
+15
через тебе виродок - твоїх шашликів, руйнування оборони та призначення тобою агентів РФ перед війною куди тільки можливо.

І зараз із твоїми друзями продовжуєш грабувати закривавлену країну
показати весь коментар
23.03.2023 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цензор
показати весь коментар
23.03.2023 22:19 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2023 22:28 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2023 22:25 Відповісти
через тебе виродок - твоїх шашликів, руйнування оборони та призначення тобою агентів РФ перед війною куди тільки можливо.

І зараз із твоїми друзями продовжуєш грабувати закривавлену країну
показати весь коментар
23.03.2023 22:27 Відповісти
Якби ж ти блазень не зазирав у дупу Пуйла, не наказував розмінувати Чонгар, не відводив війська, не займався великим крадівництвом, готувався до оборони, наказав підірвати Антонівський міст, то ворог не зайшов би на правий берег
показати весь коментар
23.03.2023 22:28 Відповісти
Есть такое. Как можно было без боя пустить врага за реку где всего 2 моста до Запорожья и ширина русла 850 и 1800 метров? И отдуплиться только к вечеру, когда все левобережье уже было, как они говорят, "прое@ано".
показати весь коментар
23.03.2023 22:45 Відповісти
Сначала запустить врага, запретив взрывать мосты и не выкопав ни одного окопа, а потом цинично снимать видосики про 50 разрушенных сел, которые "мы отстроим"....
показати весь коментар
23.03.2023 22:31 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2023 23:20 Відповісти
Та да... И проводили учения ментов по противодействию сценариев 2014 года, здания освобождали... И эти менты самые первые и разбежались....
показати весь коментар
23.03.2023 23:47 Відповісти
Якось Вава Залєсскій приймав у великій кількості і з усіх боків, але з одного боку прийняти до кінця не зміг... тому довелось "сойтісь посєрєдінє".
показати весь коментар
23.03.2023 22:32 Відповісти
Хех! Виліз відеоблохер. Що скажеш про ********* палички?
показати весь коментар
23.03.2023 22:35 Відповісти
У Херсоні активістці зателефонували з СБУ після зустрічі з Порошенком

https://bykvu.com/ua/bukvy/u-khersoni-aktyvisttsi-zatelefonuvaly-z-sbu-pislia-zustrichi-z-poroshenkom/

https://www.facebook.com/pogomij/videos/712680440588617/
показати весь коментар
23.03.2023 22:37 Відповісти
Порох у клоуна ворог №1 з першого дня його каденції.
показати весь коментар
23.03.2023 22:39 Відповісти
Суки зелені!
показати весь коментар
23.03.2023 22:43 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2023 22:44 Відповісти
Зеленський. Розкрутите у світі тему ТРИУМФАЛЬНА АРКА 21 століття
показати весь коментар
23.03.2023 23:05 Відповісти
‼️‼️Нехай на увесь світ кацапи будуть спаплюжени

та і марку можно зробити - щоб увесь світ знав про вбивць із раши,
показати весь коментар
23.03.2023 23:07 Відповісти
Навіщо нам цей нєгатів? Go на шашлики.
Зеля, ти ж, пдло, шашлики обіцяв! А замість цього кожен вечір відосіками годуєш!
Це піар на крові? Чи ще ні?
показати весь коментар
24.03.2023 01:40 Відповісти
Тільки у цій "правильній заяві" жодного слова пробачення перед десятками тисяч вбитих і покалічених українців, які стали жертвою "підготовки до шашликів".
показати весь коментар
24.03.2023 06:46 Відповісти
На моє переконання, українці терпіли від ворога росії, яка залізла руйнувала, вбивала і це робить по цей день і тупізм, або навіть вороже ставлення до українців нашого Президента, який для свого іміджу, у своїй голові закінчив війну, загравав з ворогом, притримувався конуцепції "какая разніца", відвів війська з укриттів, розмінував все, що тільки розміновувалося, зробив для ворога асфальт, щоб не бідував. Оточив себе виеключно зрадниками, або малоросами, бо в його оточенні жодного патріота, почнемо з мендель, богдана і закінчуємо єрмаком, татровим, подоляком, смірновим - всі "риги", всі антимайданівці. То що нарід чекав від такого президента, надавши йому ще і монобільшість в Раді?
показати весь коментар
24.03.2023 06:23 Відповісти
дермахамия и спермак год назад говорили что хватить истерить как с*чки!
показати весь коментар
24.03.2023 08:11 Відповісти
 
 