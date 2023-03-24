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Кіберполіція викрила злочинну групу, яка привласнила понад 10 млн грн пожертв для постраждалих від війни дітей. ВIДЕО

Організатори злочинного угруповання зареєстрували фіктивні організації, які видавали за благодійні фонди.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Троє організаторів угруповання зареєстрували фіктивні організації, які видавали за благодійні фонди. Залучивши ще трьох виконавців, вони утворили call-центр, звідки телефонували підприємцям та представникам різних організацій і просили, щоб вони долучилися до грошових зборів.

Зловмисники запевняли, що збирають на потреби постраждалих від війни дітей. Для маскування протиправної діяльності угруповання дійсно переказувало приблизно 5% отриманих грошей на благодійність. Однак решту розподіляли між собою.

Організаторів схеми затримано в порядку ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

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Автор: 

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Топ коментарі
+14
А що там по розкраданню гуманітарки на Запоріжжі? А яйка по17грн, баклажки по 8долярів? Чи це не на часі?
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24.03.2023 11:02
+9
Отдайте собранные деньги детям.
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24.03.2023 11:10
+7
Нічого дивного -- нічого св;ятого -- головне гроші .
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24.03.2023 11:01
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Нічого дивного -- нічого св;ятого -- головне гроші .
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24.03.2023 11:01 Відповісти
Невже не поділились із кіберполіцією?
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24.03.2023 11:02 Відповісти
А що там по розкраданню гуманітарки на Запоріжжі? А яйка по17грн, баклажки по 8долярів? Чи це не на часі?
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24.03.2023 11:02 Відповісти
Тобто цих відпустити з миром?
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24.03.2023 11:06 Відповісти
Не на часі, бо вони свої, бо вони за ЗЕ. Чесним і патріотом можеш і не бути, але ЗЕлояльним бути мусиш
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24.03.2023 11:07 Відповісти
А ти думаєш,то чужі?Чи ти один з них?Ймовірно.
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24.03.2023 11:57 Відповісти
Тільки мерзенні кінчені ублюдки можуть красти у дітей та ще під час війни...
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24.03.2023 11:09 Відповісти
Отдайте собранные деньги детям.
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24.03.2023 11:10 Відповісти
Напомнило,как после 14года,в Киевском метро со всевозможными коробками и справками "работали"похожие волонтеры-толбко через 2года только начали обьявлять,что это злодии...
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24.03.2023 11:43 Відповісти
а назви фондів де? чи їх тепер поліція використовуватиме?
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24.03.2023 12:01 Відповісти
Пи...ти , послухати чи дихають, та знов пи...ти. Ця наволоч гірши за кацапів.
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24.03.2023 15:11 Відповісти
 
 