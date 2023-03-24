Кіберполіція викрила злочинну групу, яка привласнила понад 10 млн грн пожертв для постраждалих від війни дітей. ВIДЕО

Організатори злочинного угруповання зареєстрували фіктивні організації, які видавали за благодійні фонди.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Троє організаторів угруповання зареєстрували фіктивні організації, які видавали за благодійні фонди. Залучивши ще трьох виконавців, вони утворили call-центр, звідки телефонували підприємцям та представникам різних організацій і просили, щоб вони долучилися до грошових зборів.



Зловмисники запевняли, що збирають на потреби постраждалих від війни дітей. Для маскування протиправної діяльності угруповання дійсно переказувало приблизно 5% отриманих грошей на благодійність. Однак решту розподіляли між собою.



Організаторів схеми затримано в порядку ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Києва оббирав людей, обіцяючи влаштувати евакуацію із зони бойових дій та окупованих територій, - кіберполіція. ВIДЕО