"Танками Т-34 с постаментов мы сможем бронетанковую дивизию укомплектовать", - кремлівські пропагандисти. ВIДЕО

Гість студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова заявив, що за необхідності танки для російської армії будуть зніматися не тільки з консервації, а й навіть з постаментів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист мав на увазі танки Т-34 часів Другої світової війни. За його словами, танками-пам'ятниками можна укомплектувати бронетанкову дивізію.

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