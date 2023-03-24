"Танками Т-34 с постаментов мы сможем бронетанковую дивизию укомплектовать", - кремлівські пропагандисти. ВIДЕО
Гість студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова заявив, що за необхідності танки для російської армії будуть зніматися не тільки з консервації, а й навіть з постаментів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист мав на увазі танки Т-34 часів Другої світової війни. За його словами, танками-пам'ятниками можна укомплектувати бронетанкову дивізію.
Топ коментарі
+47 Підлога Маккартні
показати весь коментар24.03.2023 11:27
+34 Деніс Войцеховський
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+30 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар24.03.2023 11:25
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Комплектуйте якнайшвидше.
Ну может у них есть на консервации есть пару сотен. Половина сгнила, половина разворована, а то что смогут реанимировать... Вы где снаряды к ним возьмёте, это раз. Во вторых на них даже комбинированной брони нет. Только гомогенная, это два. Танки той эпохи на современной войне это уровень пикапа с пулеметом или трактора обшитого листами стали.
На що ви від них чекаєте?
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В Луганске в 2013 году танк был снят с постамента, отремонтирован и в мае 2014 года своим ходом проехал по центральной улице Советской.
Когда он стоял на постаменте, на нем была и пушка, и двигатель, и коробка передач.
Потребовался естественно ремонт.
Пришлось делать капитальный ремонт двигателю и коробке передач, а также были заменены очень важные механизмы, которые обеспечивают работу танка.
Так что танки с постаментов найдут. Не дивизию. Это свиздешь для публики.
А по другому эти клоуны из москвы говорить и не могут. Причем всю свою историю.
Другое дело, что надо этого мудака из студии посадить в этот танк Т-34 и провести его по полю на скорости хотя бы 1 км.
Я над этими пропагандистами смеялся, что они настолько тупые, что даже не представляют, что значит на этом танке проехать по полю.
И где я им сочувствую, если я их называю клоунами и мудаками?
Ты наверное читаешь через строку и в темной комнате ищешь черную кошку, вместо того, чтобы просто внимательно прочитать.
-внутри пустота
Так що проти : "Стугн", "НЛавів" й "Джавілінок" це барахло більше соляри вижре по дорозі до гібелі , ніж якоїсь переваги додасть .
Але ж головне тут , що де вони вироблять снаряди під 76мм калібр ції тридцятьчетвірок ?!
Але ж ті "чукчі не чітатєлі , анє пісатєлі" . Істота навіть не з критичним мислення (точнійше -- його залишками) там на тих агітпомийках не виживає ,навіть технократи з елементарними знаннями рівня середньої школи не витримають .
Ось й шейніна сраною мітлою вижили , бо воно мало нахабство шось там дриснути про те , що не варто іронізувати над натівської зброєю , й що вона на вцільно трощить "наші склади і тєхніку" ...
Так що це йще не дно ... Ми йще будемо гомерично реготати , коли вони почнуть реально верещати про їх перемогу через закидання нас їх засраними портянками , заряженими квашеною капусткою кірзаками !