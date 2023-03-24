Під Єкатеринбургом горить великий завод з виробництва лаків та фарб. Площа пожежі - 4000 кв. метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У місті Араміль Свердловської області полум’я охопило будівлю науково-виробничого комплексу ВМП, де виробляються особливі лакофарбові матеріали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Площа пожежі - 4 тис. квадратних метрів. Для того, щоб локалізувати загоряння, знадобився спецінструмент.
Одна зі стін заводу обвалилася, всередині вибухають ємності із займистими рідинами.
Приборкати полум’я намагаються 82 пожежники. Задіяно 27 одиниць техніки. Де саме горить та як краще гасити - визначають за допомогою безпілотника.
За офіційними даними, постраждалих під час пожежі нема.
Науково-виробничий холдинг "ВМП" виготовляє лакофарбові матеріали, призначені для підвищення довговічності конструкцій та споруд. На сайті сказано, що компанія ВМП працює з такими гігантами, як Газпром, Роснефть, Транснефть, Лукойл, РЖД, Русгідро, Росатом, Роскосмос. Центральний офіс компанії розташований у Єкатеринбурзі.
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