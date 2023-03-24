Під Єкатеринбургом горить великий завод з виробництва лаків та фарб. Площа пожежі - 4000 кв. метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Араміль Свердловської області полум’я охопило будівлю науково-виробничого комплексу ВМП, де виробляються особливі лакофарбові матеріали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Площа пожежі - 4 тис. квадратних метрів. Для того, щоб локалізувати загоряння, знадобився спецінструмент.

Одна зі стін заводу обвалилася, всередині вибухають ємності із займистими рідинами.

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Приборкати полум’я намагаються 82 пожежники. Задіяно 27 одиниць техніки. Де саме горить та як краще гасити - визначають за допомогою безпілотника.

За офіційними даними, постраждалих під час пожежі нема.

Науково-виробничий холдинг "ВМП" виготовляє лакофарбові матеріали, призначені для підвищення довговічності конструкцій та споруд. На сайті сказано, що компанія ВМП працює з такими гігантами, як Газпром, Роснефть, Транснефть, Лукойл, РЖД, Русгідро, Росатом, Роскосмос. Центральний офіс компанії розташований у Єкатеринбурзі.

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