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Під Єкатеринбургом горить великий завод з виробництва лаків та фарб. Площа пожежі - 4000 кв. метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Араміль Свердловської області полум’я охопило будівлю науково-виробничого комплексу ВМП, де виробляються особливі лакофарбові матеріали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Площа пожежі - 4 тис. квадратних метрів. Для того, щоб локалізувати загоряння, знадобився спецінструмент.

Одна зі стін заводу обвалилася, всередині вибухають ємності із займистими рідинами.

Дивіться: На Ярославському моторному заводі, де виготовляють дизельні двигуни для військової техніки, спалахнула пожежа. ФОТО

Приборкати полум’я намагаються 82 пожежники. Задіяно 27 одиниць техніки. Де саме горить та як краще гасити - визначають за допомогою безпілотника.

За офіційними даними, постраждалих під час пожежі нема.

Науково-виробничий холдинг "ВМП" виготовляє лакофарбові матеріали, призначені для підвищення довговічності конструкцій та споруд. На сайті сказано, що компанія ВМП працює з такими гігантами, як Газпром, Роснефть, Транснефть, Лукойл, РЖД, Русгідро, Росатом, Роскосмос. Центральний офіс компанії розташований у Єкатеринбурзі.

Також читайте: Пожежа в будівлі ФСБ в Ростові: російські партизани взяли на себе відповідальність

Під Єкатеринбургом горить великий завод з виробництва лаків та фарб. Площа пожежі - 4000 кв. метрів 01
Під Єкатеринбургом горить великий завод з виробництва лаків та фарб. Площа пожежі - 4000 кв. метрів 02
Під Єкатеринбургом горить великий завод з виробництва лаків та фарб. Площа пожежі - 4000 кв. метрів 03

Автор: 

пожежа (4330) росія (65191)


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Топ коментарі
+14
Красота -ляпота 🤗
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24.03.2023 13:35
+14
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24.03.2023 13:41
+11
Супер !!! гори, гори ясно - що би не погасло !!!
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24.03.2023 13:36
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Красота -ляпота 🤗
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24.03.2023 13:35 Відповісти
Супер !!! гори, гори ясно - що би не погасло !!!
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24.03.2023 13:36 Відповісти
Науково-виробничий холдинг "ВМП" вже не красить расєю))
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24.03.2023 14:35 Відповісти
Рукожопі робітники на Московії знищують виробництва ефективніше ніж МО під керівництвом зелених стратегів
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24.03.2023 13:39 Відповісти
І када ви лапатнікі уже накурітєсь...
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24.03.2023 13:39 Відповісти
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24.03.2023 13:41 Відповісти
лихо у этих руских говноедов там бизнес банкротиться, казалось бы при чем здесь санкции
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24.03.2023 13:56 Відповісти
Скорее всего ждут страховку. По документам склад забит, а по факту нет
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24.03.2023 14:35 Відповісти
Мабуть там робили щось і для військових цілей.
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24.03.2023 13:58 Відповісти
Ну, горить. І шо? Тепер москалям нічим буде букву "Z" малювати?
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24.03.2023 13:59 Відповісти
Підручник з економічної географії ви скурили, здається.... пояснювати, що трапляєтсья при втраті просто великого підпиємства а ще й в тому місті.... вам, мабуть, відомо, що жоден металевий вироб не виходить без фарбування....
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24.03.2023 14:25 Відповісти
Це московіти палять свої підприємства та майно, щоб китайцям менше дісталося майна надармовщину!!
Свято наближається!!
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24.03.2023 14:12 Відповісти
Гарно горить і нехай ....🤣🤣🤣
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24.03.2023 14:29 Відповісти
Ніжні квіти бавовни розквітають на росії повесні...
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24.03.2023 14:29 Відповісти
4000 км. м?
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24.03.2023 14:33 Відповісти
Редактор , коли вчили одиниці вимірювання, сторінки курив за школою.
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24.03.2023 14:36 Відповісти
для кацапсин обьясняю: горит 4000 квадратных метров,так понятно?
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24.03.2023 17:30 Відповісти
Чмоня, пока ты гулял, название статьи уже исправили) так что уйди в осадок.
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24.03.2023 18:59 Відповісти
Когда будет пожар на пороховых заводах в рф их там 4 шт вроде бы
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24.03.2023 14:42 Відповісти
количество "техногенных" катастроф в рашке чудным образом резко возросло после 24.02.22. 😢
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24.03.2023 15:01 Відповісти
Вот тоже обратил внимание - постоянно что-то горит. То ли раньше оно в новости не попадало (кому в Украине было интересно, что где-то за Уралом горит склад шин или красок), то ли партизаны потихоньку курят где не надо
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24.03.2023 16:17 Відповісти
Курити українською - палити...між іншим...ги ги...
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24.03.2023 16:49 Відповісти
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24.03.2023 17:19 Відповісти
а нефуй курить, там где непопадя
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24.03.2023 17:31 Відповісти
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25.03.2023 17:25 Відповісти
 
 