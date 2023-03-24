Робота бойових медиків на передовій: "Адреналін треба ввести! Качай його! Давай! Живи!". ВIДЕО

Парамедик 3-го механізованого батальйону 67-ї ОМБр ДУК на псевдо Химера повернулась з бойових чергувань на Луганщині та розповіла про роботу медиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, умови та обставини у яких працює медичний екіпаж Химери, багатьох може шокувати, але саме таку ціну платить Україна у боротьбі з російськими окупантами за свою незалежність.

У восьмихвилинному інтерв'ю Химера розповідає про будні її екіпажу - про допомогу пораненим, порятунок, здавалося б, безнадійних і про втрати тих, кому, попри усі зусилля, так і не вдалося допомогти.

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