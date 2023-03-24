Зеленський нагородив міністра закордонних справ Литви Ландсбергіса орденом Ярослава Мудрого. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"За особливі заслуги вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+13 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар24.03.2023 19:14
+4 Серьога Харківський
показати весь коментар24.03.2023 19:15
+2 Michael Krishtopa #467378
показати весь коментар24.03.2023 20:07
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Литві велика подяка
Де справедливість?