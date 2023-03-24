Зеленський нагородив міністра закордонних справ Литви Ландсбергіса орденом Ярослава Мудрого. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"За особливі заслуги вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", - написав Зеленський.

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