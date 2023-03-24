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Зеленський нагородив міністра закордонних справ Литви Ландсбергіса орденом Ярослава Мудрого. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"За особливі заслуги вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", - написав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Литва (2398) нагорода (1260) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+13
Жодних нагород не вистачить, аби гідно віддячити Литві за ту величезну підтримку та допомогу, які вона регулярно нам надає.
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24.03.2023 19:14
+4
🇺🇦🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝❤️❤️❤️
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24.03.2023 19:15
+2
Теж 3 ступеня, як і Кошовому.
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24.03.2023 20:07
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Жодних нагород не вистачить, аби гідно віддячити Литві за ту величезну підтримку та допомогу, які вона регулярно нам надає.
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24.03.2023 19:14 Відповісти
🇺🇦🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝❤️❤️❤️
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24.03.2023 19:15 Відповісти
А потім він таку ж нагороду дасть лисому,або ескортниці якісь,воно ж таке трохи дебільне,не все розуміє
Литві велика подяка
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24.03.2023 19:53 Відповісти
Дуже добре. Але ж я все таки дуже переймаюсь чи нагородить найвеличніший Подоляка - він вже мабуть заморився писати відосіки, Ермака, який дума за Його Величність і Арахамію який сцить всім у вічі від імені Самого.
Де справедливість?
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24.03.2023 19:59 Відповісти
Теж 3 ступеня, як і Кошовому.
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24.03.2023 20:07 Відповісти
Нагородити зе орденом залізноі гирі !
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24.03.2023 21:06 Відповісти
Внук не мудрый,а тупой....Зря наградили..
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25.03.2023 07:43 Відповісти
 
 