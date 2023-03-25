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Юрій "Карась", кухар і воїн: Спочатку рахував, скільки поклав, а потім збився з ліку. ВIДЕО

Захисник України Юрій (позивний "Карась") розповів, як під час обстрілу кинув каструлі й взявся за кулемет.

Розповідь Карася опублікувала Президентська бригада, де він служить кухарем взводу матеріального забезпечення, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Взагалі я за освітою кухар-універсал і став у взводі на посаду кухаря. І для себе ще на строковій службі завжди цікавився зброєю. І мені ці знання згодилися", - розповів Юрій.

Одного ранку біля п’ятої години його позицію почали дуже сильно обстрілювати.

"Треба було йти допомагати, бо по рації кожні 10 хвилин передавали "300й, 300й, 300й". І ми з побратимом пішли допомагати. Побіг на кулеметну позицію. "Поклав" може трьох, чотирьох, не рахував. Мені в каску двічі поцілили...", - каже Карась.

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Він був поранений - уламок лише трохи не дійшов до хребта. Але лікарі в Києві поставили хлопця на ноги, і він знову повернувся на передову.

Після перемоги Юрій мріє мати родину й відкрити свій власний ресторан або кафе.

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Автор: 

ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+21
От таких людей кацапи повинні бояться більше всього Бо самі ж розказують що ми людей їмо! А тут - кухар-професіонал!
"Братан! Слышал? Хахлы - действительно людоеды! Вон у них пишут в газете - "Жинка сварила чоловика"!"
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25.03.2023 09:35
+12
Нагодував непроханих гостей.
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25.03.2023 09:30
+8
Taki prosti, 4esni, nadijni ljudy- tse sil´ Ukrains´koi zemli. 😍
Tse takym, jak zej smilyvyj ukrains´kyj hlopez´, my budemo djakuvaty za peremogu u vijni.
Vovy- na6 zahyst, nadia ta opora.
Povertajtes´ zyvymu ta ************* 🙏
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25.03.2023 09:31
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Нагодував непроханих гостей.
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25.03.2023 09:30 Відповісти
Taki prosti, 4esni, nadijni ljudy- tse sil´ Ukrains´koi zemli. 😍
Tse takym, jak zej smilyvyj ukrains´kyj hlopez´, my budemo djakuvaty za peremogu u vijni.
Vovy- na6 zahyst, nadia ta opora.
Povertajtes´ zyvymu ta ************* 🙏
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25.03.2023 09:31 Відповісти
Невже так важко встановити українську розкладку?
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25.03.2023 09:36 Відповісти
Дійсно. У ******** Windows / MacOS це можна зробити в кілька кліків мишкою. Особисто я давно позбувся кацапської розкладки в налаштуваннях, маю лише 2: Eng, Ukr. Користуюсь ліцензованою українською Win11.
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25.03.2023 09:49 Відповісти
А я зберіг розкладку маасковскага нарєчія і використовую її коли цитую їхні висловлювання.
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25.03.2023 09:56 Відповісти
Є телефони, на які українську встановити неможливо.
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25.03.2023 10:07 Відповісти
От таких людей кацапи повинні бояться більше всього Бо самі ж розказують що ми людей їмо! А тут - кухар-професіонал!
"Братан! Слышал? Хахлы - действительно людоеды! Вон у них пишут в газете - "Жинка сварила чоловика"!"
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25.03.2023 09:35 Відповісти
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25.03.2023 09:38 Відповісти
Та ще з президентської бригади
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25.03.2023 09:42 Відповісти
Матір везе дитину в колясці, дістає пляшечку з сумішшю, питає:
"Синок, хочеш питки?"
Для кацапа ця фраза - просто розрив ануса
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25.03.2023 09:42 Відповісти
Воїне, повертайся живим і здоровим. Після перемоги відкривай свій бізнес, як мріяв. У твоїй кав'ярні завжди будуть відвідувачі. Бо це буде честь, попити кавусю у такому знаковому закладі
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25.03.2023 09:44 Відповісти
Ото ти - дебіл!!!
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25.03.2023 09:47 Відповісти
Та воно геть кінчене. Не знає правил використання літери "ґ", бо ліпить її в кожному слові. І, очевидно, не має м'якого знаку "ь" на розкладці, бо пише на "рюзко-ізичьной", перемикаючись на англійську для всталення літери "і"
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25.03.2023 09:52 Відповісти
Свинособака забрела на Цензор... Ненадовго😄
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25.03.2023 09:55 Відповісти
..вправив за кораблем тварюку..)))
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25.03.2023 10:44 Відповісти
, ruski ******* , zaberi svaiu mamku s trassi !
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25.03.2023 11:02 Відповісти
дякую за чудове інтерв"ю з цим справжнім Воїном, було б добре, щоб реквізити теж були для допомоги, щоб міг допомогти хоч яким внеском кожний охочий - і щоб такі люди теж відчували вдячність. Велика вдячність усім Українським Захисникам!
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25.03.2023 10:02 Відповісти
Бережи Господь тебе Юрію, та твоїх побратимів
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25.03.2023 10:26 Відповісти
молодчага)) щасти!!!
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25.03.2023 10:41 Відповісти
 
 