Юрій "Карась", кухар і воїн: Спочатку рахував, скільки поклав, а потім збився з ліку. ВIДЕО

Захисник України Юрій (позивний "Карась") розповів, як під час обстрілу кинув каструлі й взявся за кулемет.

Розповідь Карася опублікувала Президентська бригада, де він служить кухарем взводу матеріального забезпечення, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Взагалі я за освітою кухар-універсал і став у взводі на посаду кухаря. І для себе ще на строковій службі завжди цікавився зброєю. І мені ці знання згодилися", - розповів Юрій.

Одного ранку біля п’ятої години його позицію почали дуже сильно обстрілювати.

"Треба було йти допомагати, бо по рації кожні 10 хвилин передавали "300й, 300й, 300й". І ми з побратимом пішли допомагати. Побіг на кулеметну позицію. "Поклав" може трьох, чотирьох, не рахував. Мені в каску двічі поцілили...", - каже Карась.

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Він був поранений - уламок лише трохи не дійшов до хребта. Але лікарі в Києві поставили хлопця на ноги, і він знову повернувся на передову.

Після перемоги Юрій мріє мати родину й відкрити свій власний ресторан або кафе.

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