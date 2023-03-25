Юрій "Карась", кухар і воїн: Спочатку рахував, скільки поклав, а потім збився з ліку. ВIДЕО
Захисник України Юрій (позивний "Карась") розповів, як під час обстрілу кинув каструлі й взявся за кулемет.
Розповідь Карася опублікувала Президентська бригада, де він служить кухарем взводу матеріального забезпечення, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Взагалі я за освітою кухар-універсал і став у взводі на посаду кухаря. І для себе ще на строковій службі завжди цікавився зброєю. І мені ці знання згодилися", - розповів Юрій.
Одного ранку біля п’ятої години його позицію почали дуже сильно обстрілювати.
"Треба було йти допомагати, бо по рації кожні 10 хвилин передавали "300й, 300й, 300й". І ми з побратимом пішли допомагати. Побіг на кулеметну позицію. "Поклав" може трьох, чотирьох, не рахував. Мені в каску двічі поцілили...", - каже Карась.
Він був поранений - уламок лише трохи не дійшов до хребта. Але лікарі в Києві поставили хлопця на ноги, і він знову повернувся на передову.
Після перемоги Юрій мріє мати родину й відкрити свій власний ресторан або кафе.
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Tse takym, jak zej smilyvyj ukrains´kyj hlopez´, my budemo djakuvaty za peremogu u vijni.
Vovy- na6 zahyst, nadia ta opora.
Povertajtes´ zyvymu ta ************* 🙏
"Братан! Слышал? Хахлы - действительно людоеды! Вон у них пишут в газете - "Жинка сварила чоловика"!"
"Синок, хочеш питки?"
Для кацапа ця фраза - просто розрив ануса