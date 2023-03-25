СБУ - потужна частина нашої великої армії. Ваші військові операції вже стали легендарними, - Залужний. ВIДЕО
Служба безпеки України - це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вітаючи побратимів із річницею створення Служби, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогі бойові побратими! Сьогодні у складі Сил оборони ви пліч-о-пліч зі Збройними Силами героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові задачі, нищите ворога та техніку на всіх рубежах. Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та навіть військові операції, які ви проводите - вже стали легендарними", - зазначає Залужний.
За його словами, Служба безпеки України - це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність.
"Завдяки вам - російська агентура, колаборанти, диверсанти та інші зрадники - отримують по заслугах. Безпека держави - це безпека всього народу. З Днем Служби безпеки України. Разом - до перемоги", - резюмує головнокомандувач.
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і взагалі - з тих відео, що викладують про бої наші та вороги зі зброї треба все нахрін познімати, залишити лише ліхтар та коліматор.
Що,що? А-а-а, "не знали і не сподівалися"...
П.С. Кто расстреливал наших ГРУшников? Или Киреева... Ну допустим, хрена он был разведчиком.... Денис Киреев, по словам Буданова, являлся штатным сотрудником ГУР. В марте его фактически казнили в машине СБУ вне суда и следствия.
Бо щось нашого молодого генія контррозвідки на телемарахвоні давно не видно...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
(а то ловлять бабу Зіну, яка топить за рашку в фейсбуках)
Всесильна СБУ знає? А хто Чонгар розмінував в курсі? А хто оборонзамовлення 2 роки саботував?
Чи це до безпеки України не відноситься?