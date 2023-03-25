УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6396 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 306 14

СБУ - потужна частина нашої великої армії. Ваші військові операції вже стали легендарними, - Залужний. ВIДЕО

Служба безпеки України - це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вітаючи побратимів із річницею створення Служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі бойові побратими! Сьогодні у складі Сил оборони ви пліч-о-пліч зі Збройними Силами героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові задачі, нищите ворога та техніку на всіх рубежах. Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та навіть військові операції, які ви проводите - вже стали легендарними", - зазначає Залужний.

За його словами, Служба безпеки України - це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність.

"Завдяки вам - російська агентура, колаборанти, диверсанти та інші зрадники - отримують по заслугах. Безпека держави - це безпека всього народу. З Днем Служби безпеки України. Разом - до перемоги", - резюмує головнокомандувач. 

Також читайте: СБУ пліч-о-пліч зі всіма Силами оборони воює у найгарячіших точках і наближає Перемогу України, - Малюк привітав співробітників із річницею створення Служби

Автор: 

СБУ (12821) Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Сподіваюся Залужному не легко даються такі пости, знаючи правду, і реальний стан речей в СБУ......
показати весь коментар
25.03.2023 10:49
+8
Так, так. Особливо легендарним виявився запуск московського війська з Криму на материкову частину України із захопленням Херсона і частини Запорізької областей. Через найбільш укріплену лінію оборони! Майже без єдиного пострілу!!
Що,що? А-а-а, "не знали і не сподівалися"...
показати весь коментар
25.03.2023 10:55
+5
а баканов-ьільша частина? чи як?
показати весь коментар
25.03.2023 10:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В переносному значенні легенда - вигадана чи прикрашена розповідь
показати весь коментар
25.03.2023 10:48 Відповісти
а баканов-ьільша частина? чи як?
показати весь коментар
25.03.2023 10:48 Відповісти
Сподіваюся Залужному не легко даються такі пости, знаючи правду, і реальний стан речей в СБУ......
показати весь коментар
25.03.2023 10:49 Відповісти
Залужному не вперше.Відмазував зеленського,мародера рєзнікова,підтримав закон про посилення покарання військовослужбовців.
показати весь коментар
25.03.2023 18:17 Відповісти
якщо ти не вояк ссо то на біса тобі глушник?

і взагалі - з тих відео, що викладують про бої наші та вороги зі зброї треба все нахрін познімати, залишити лише ліхтар та коліматор.
показати весь коментар
25.03.2023 10:52 Відповісти
Так, так. Особливо легендарним виявився запуск московського війська з Криму на материкову частину України із захопленням Херсона і частини Запорізької областей. Через найбільш укріплену лінію оборони! Майже без єдиного пострілу!!
Що,що? А-а-а, "не знали і не сподівалися"...
показати весь коментар
25.03.2023 10:55 Відповісти
К сожалению, легендарными стали СБУшники Ходаковский, батальон "Восток" и Пасичник, президент ЛНР. Крымское, Донецкое, Луганское, Херсонское СБУ... Зашли бы орки в Киев, сколько бы осталось СБУшников и стало ФСБешников?
П.С. Кто расстреливал наших ГРУшников? Или Киреева... Ну допустим, хрена он был разведчиком.... Денис Киреев, по словам Буданова, являлся штатным сотрудником ГУР. В марте его фактически казнили в машине СБУ вне суда и следствия.
показати весь коментар
25.03.2023 10:59 Відповісти
По ходу наша легенда - Ванєчка Бакланов разом із бригадним генералом Андрюшою Наумівим святкують у Сербії - шашлики шмалять, як заповів Великий Зе.
Бо щось нашого молодого генія контррозвідки на телемарахвоні давно не видно...
показати весь коментар
25.03.2023 11:15 Відповісти
Була інфа, що лєйтєнант сидить під домашнім арештом.
показати весь коментар
25.03.2023 11:37 Відповісти
сразу видно - Залужный - это человек государственного масштаба... хотя бы ухилянт не позорил сегодня СБУ...
показати весь коментар
25.03.2023 11:18 Відповісти
Мосьё Залужный, не хочется вас огорчать, но абсолютно всей стране известно, что основная задача СБУ - набивать себе карманы за счет граждан нашей страны ( они разные, эти граждане - честные и не очень. Но! СБУшники мечтают обокрасть их всех). В подавляющем большинстве (не все!) - это негодяи
показати весь коментар
25.03.2023 11:24 Відповісти
Зі святом СБУ!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
25.03.2023 11:57 Відповісти
От коли СБУ арештує єрмака з татаровим і всіх топ-колаборантів, отоді повірю.

(а то ловлять бабу Зіну, яка топить за рашку в фейсбуках)
показати весь коментар
25.03.2023 11:58 Відповісти
Де Баканов???!!!

Всесильна СБУ знає? А хто Чонгар розмінував в курсі? А хто оборонзамовлення 2 роки саботував?

Чи це до безпеки України не відноситься?
показати весь коментар
25.03.2023 12:21 Відповісти
 
 