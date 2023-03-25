СБУ - потужна частина нашої великої армії. Ваші військові операції вже стали легендарними, - Залужний. ВIДЕО

Служба безпеки України - це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вітаючи побратимів із річницею створення Служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі бойові побратими! Сьогодні у складі Сил оборони ви пліч-о-пліч зі Збройними Силами героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові задачі, нищите ворога та техніку на всіх рубежах. Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та навіть військові операції, які ви проводите - вже стали легендарними", - зазначає Залужний.

За його словами, Служба безпеки України - це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність.

"Завдяки вам - російська агентура, колаборанти, диверсанти та інші зрадники - отримують по заслугах. Безпека держави - це безпека всього народу. З Днем Служби безпеки України. Разом - до перемоги", - резюмує головнокомандувач.

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