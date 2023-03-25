Польські парамедики показали, як рятують у Бахмуті поранених українських бійців. ВIДЕО

Польські парамедики з групи W midzyczasie ("Тим часом". - Ред.) показали, як евакуйовують із Бахмуту поранених українських захисників.

Це відео вони опублікували на своїй сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хлопці евакуйовують українських воїнів під вогнем противника, ледь не прориваючись крізь дим, сталь і вогонь. Попри складну ситуацію, хлопці повертаються тим же шляхом у пекло, яким є Бахмут, не залишаючи українських захисників у біді", - йдеться у повідомленні.

Польські парамедики пишуть жартома, що, крім медичних навичок, мають можливість "попрактикуватись у поєднанні водіння по бездоріжжю та гонок Формули-1".

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"Доки фортеця Бахмут оборонятиметься - ми і наші медичні рюкзаки будемо там", - пообіцяли вони.