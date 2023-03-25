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Польські парамедики показали, як рятують у Бахмуті поранених українських бійців. ВIДЕО

Польські парамедики з групи W midzyczasie ("Тим часом". - Ред.) показали, як евакуйовують із Бахмуту поранених українських захисників.

Це відео вони опублікували на своїй сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хлопці евакуйовують українських воїнів під вогнем противника, ледь не прориваючись крізь дим, сталь і вогонь. Попри складну ситуацію, хлопці повертаються тим же шляхом у пекло, яким є Бахмут, не залишаючи українських захисників у біді", - йдеться у повідомленні.

Польські парамедики пишуть жартома, що, крім медичних навичок, мають можливість "попрактикуватись у поєднанні водіння по бездоріжжю та гонок Формули-1".

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"Доки фортеця Бахмут оборонятиметься - ми і наші медичні рюкзаки будемо там", - пообіцяли вони.

Автор: 

Польща (8500) поранення (2803) Бахмут (1560) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+31
Дякуєм Полякам
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25.03.2023 14:44
+27
І не кажуть - це не наша війна, як деякі діячі шоубізу, який пхається у владу, бо в окопі від нього користі нема.
Величезна подяка польським медикам за порятунок наших військових.
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25.03.2023 14:46
+23
Я, коли стикаюсь з поляками по роботі кожний раз дякую.
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25.03.2023 14:48
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Дякуєм Полякам
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25.03.2023 14:44 Відповісти
І не кажуть - це не наша війна, як деякі діячі шоубізу, який пхається у владу, бо в окопі від нього користі нема.
Величезна подяка польським медикам за порятунок наших військових.
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25.03.2023 14:46 Відповісти
Idioci wszędzie się trafiają, nie warto się nimi przejmować, szkoda zdrowia.
Ідіоти всюди, не варто за них переживати, це шкідливо для здоров'я.
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25.03.2023 17:42 Відповісти
Я, коли стикаюсь з поляками по роботі кожний раз дякую.
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25.03.2023 14:48 Відповісти
А американцям не дякуєш?
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25.03.2023 17:14 Відповісти
..безмежна шана та подяка воїнам та лікарям-воїнам воїнів
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25.03.2023 14:59 Відповісти
Дякуємо, друзі. Від щирого серця.
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25.03.2023 15:10 Відповісти
поляки з нами, поляки наші брати!
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25.03.2023 15:11 Відповісти
Низький уклін вам, польські друзі!Плачу!
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25.03.2023 15:28 Відповісти
Дзеньки.
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25.03.2023 15:30 Відповісти
а от в Тель-авіві і Хайфі твердо переконані,що це саме небаченій допомозі Ізраїлю Україна перемагатиме Рашку. Ця допомога настільки гігантська та небачена,що її ніхто крім Ізраїлю,Бєні,Кедмі не бачив....
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25.03.2023 16:18 Відповісти
Бо Шекелі по осені рахують.
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25.03.2023 17:08 Відповісти
Дякуємо справжні друзі ! 🇺🇦🇵🇱
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25.03.2023 16:25 Відповісти
 
 