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Підрозділ TERRA: Бої за Бахмут, працюємо з САУ Krab 155mm по ворожим позиціям. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідників TERRA опублікували новий відеозапис з фрагментами своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовані моменти розвідки та коригування роботи артилерії в Бахмуті. Робота бійців TERRA дозволила зупинити просування окупантів на південному фланзі оборони міста.

"Вагнери просувалися по південному флангу. Розвідали точки їх накопичення та скорегували вогонь вогонь САУ KRAB 155 мм. Просування було спинено", - пояснюють бійці у коментарі до відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку впродовж доби ЗСУ ліквідували 86 окупантів, 117 загарбників поранено, - Череватий

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знищення (7235) Бахмут (1560) дрони (4699)


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Видео -- https://www.youtube.com/watch?v=9RhOuHmUX8w РУССКИХ ЗАМАНИЛИ В ЛОВУШКУ! Идут стрелковые бои! В бой пошли ВДВшники / ВОЛОЩЕНКО
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28.03.2023 10:59 Відповісти
Ганапольский: "Петре, все, що Ви нам тут розказали, це -- ПІСНЯ!"
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28.03.2023 11:04 Відповісти
Особлива розмова -- про евакуацію людей, https://youtu.be/9RhOuHmUX8w?t=484 про дебілів, які ховають від евакуації в Україну своїх дітей
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28.03.2023 11:10 Відповісти
Ну, після цього відео не дивно, що Україні не вистачє снарядів.
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28.03.2023 20:55 Відповісти
 
 