Підрозділ TERRA: Бої за Бахмут, працюємо з САУ Krab 155mm по ворожим позиціям. ВIДЕО
Бійці підрозділу аеророзвідників TERRA опублікували новий відеозапис з фрагментами своєї бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовані моменти розвідки та коригування роботи артилерії в Бахмуті. Робота бійців TERRA дозволила зупинити просування окупантів на південному фланзі оборони міста.
"Вагнери просувалися по південному флангу. Розвідали точки їх накопичення та скорегували вогонь вогонь САУ KRAB 155 мм. Просування було спинено", - пояснюють бійці у коментарі до відеозапису.
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Маркиз
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показати весь коментар28.03.2023 11:10 Відповісти Мені подобається 0
Yuri Yuri #422100
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