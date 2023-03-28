Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" розповіли як збили ворожий літак над Бахмутом. ВIДЕО

Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" опублікували відеозапис, на якому розповіли про нові деталі бою 15 березня під час якого було знищено російський літак СУ-24 над Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий літак бійці знищили влучним пострілом з ПЗРК "Ігла".

"Бахмут. Бійці взводу ПЗРК готуються до полювання на російські літаки та гелікоптери. Кажуть, вони залітають нині у місто частенько. Обирають позиції, обговорюють нюанси використання різних систем протидії окупантам у повітрі. Військовий на ім'я Алан зізнається, що ще ніколи не збивав ворожий літак. Та сьогодні удача на його боці - пуск Ігли виявився вдалим!", - йдеться в коментарі до відео.

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