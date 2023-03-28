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Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" розповіли як збили ворожий літак над Бахмутом. ВIДЕО

Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" опублікували відеозапис, на якому розповіли про нові деталі бою 15 березня під час якого було знищено російський літак СУ-24 над Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий літак бійці знищили влучним пострілом з ПЗРК "Ігла".

"Бахмут. Бійці взводу ПЗРК готуються до полювання на російські літаки та гелікоптери. Кажуть, вони залітають нині у місто частенько. Обирають позиції, обговорюють нюанси використання різних систем протидії окупантам у повітрі. Військовий на ім'я Алан зізнається, що ще ніколи не збивав ворожий літак. Та сьогодні удача на його боці - пуск Ігли виявився вдалим!", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий літак СУ-24 збили бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

літак (2903) знищення (7235) Бахмут (1560) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+6
Розказували про Іглу, а постріл зробили зі Стінгера 🙃
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28.03.2023 10:02
+6
Котики наші, ви- найкращі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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28.03.2023 10:40
+3
Ні, це саме Ігла!🇺🇦 Загугліть😉
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28.03.2023 10:21
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Розказували про Іглу, а постріл зробили зі Стінгера 🙃
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28.03.2023 10:02 Відповісти
Ні, це саме Ігла!🇺🇦 Загугліть😉
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28.03.2023 10:21 Відповісти
Тобі відома різниця між обома комплексами? Головна - охолоджувальний елемент складаєтся з різних газів ВСЕ Основні характеристики - ті самі
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28.03.2023 10:25 Відповісти
а ще Ігла важить 16 кг, а Стінгер лише 4)).
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28.03.2023 10:39 Відповісти
Ну і що? Ворога бить треба всім що є під рукою! А "фактуру" ваги Стінгера" Ігли" та "Перуна" тут викладеш?
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28.03.2023 10:56 Відповісти
а хіба ж я проти того, щоб бити з чого завгодно орків?З ЧОГО ЗАВГОДНО МОЧИТИ КАЦАПСЬКУ СРАНЬ ! Щось ви , дядьку, неправильно мій комент зрозуміли. Звісно не викладу, бо я жінка, але для вас інформацію можу зібрати ))))
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28.03.2023 12:28 Відповісти
стріляли зі Стінгера, рещітка антени свій-чужий специфічна у Стінгера і вона на відео пострілу. Ігла раніше показана, там характерна "колба" батареї охолодження, в Стінгера вона циліндрична і там охолоджувач кращий набагато, по моєму рідкий криптон, в "радянських" - азот
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28.03.2023 11:11 Відповісти
https://www.wsj.com/articles/ukraine-offensive-takes-shape-with-big-unknowns-2f75f5ae?mod=Searchresults_pos1&page=1 The Wall Street Journal Україна не почне свого контрнаступу на російські війська в «стилі НАТО»: для подібного штурму Києву не вистачає авіації, що включає гелікоптери та винищувачі. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький зізнався, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься «дуже і дуже складно», оскільки не варто недооцінювати армію Путіна.
ЗСУ почнуть свій контрнаступ із використанням РСЗВ та артилерії, здатної бити на відстань далі 120 км.Після артобстрілу в бій піде піхота на чолі з танками,танки з Європи вже майже всі прибули до України, то на американські M1 Abrams доведеться чекати не раніше осені.
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28.03.2023 10:07 Відповісти
Геть, кацапська сволото!
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28.03.2023 10:23 Відповісти
А хто сказав що наступ повинен буть у "стилі НАТО"? Це що - "класика"? «В уставах порядки писаны, а время и случаев нет, а посему не следует держаться устава яко слепой стены.» (приписують чомусь Петру І)
В "уставах" не писано що РКГ-3 можна кидать з квадрокоптера Однак - ПРАЦЮЄ!
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28.03.2023 10:30 Відповісти
Котики наші, ви- найкращі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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28.03.2023 10:40 Відповісти
Люблю вас, Хлопці !!!!!!!!!
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28.03.2023 10:42 Відповісти
❤️
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28.03.2023 13:13 Відповісти
Оператори ПЗРК це еліта СВ ЗСУ.
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28.03.2023 12:41 Відповісти
 
 