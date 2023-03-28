Спецпризначенці СБУ знищили ворожий ЗРК "ТОР-М2" за допомогою дрона-камікадзе. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" знищили зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" за допомогою дрона-камікадзе
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапису успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
"На рахунку наших воїнів це вже четвертий "ТОР" тільки за березнь! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: "а что случілось"? Ще одною мішенню став російський "Град", який після влучання дрона також перетворився на металобрухт", - пишуть бійці у коментарі до відео.
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