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Спецпризначенці СБУ знищили ворожий ЗРК "ТОР-М2" за допомогою дрона-камікадзе. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" знищили зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" за допомогою дрона-камікадзе

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапису успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"На рахунку наших воїнів це вже четвертий "ТОР" тільки за березнь! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: "а что случілось"? Ще одною мішенню став російський "Град", який після влучання дрона також перетворився на металобрухт", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили російський ЗРК "Стрела-10". ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12818) знищення (7235) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+24
Там ще один плюс величезний є: знищили, скоріш за все, разом з обслугою. А інших таких готувати треба довго і не факт, що підготують якісно...
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28.03.2023 12:00
+24
а от уявіть якби наш Рєзніков со товаріщі не займались крадівництвом на продуктах та амуніції, а спрямували заздалегідь мільярди на закупку цих "весільних" дронів??? скільки би техніки та ворогів вже було би знищено, скільки територій відвойовано мабудь і скільки наших бійців та мирного населенням лишились би живі????
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28.03.2023 12:05
+10
Щьолкаєм как арєшкі
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28.03.2023 11:53
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Щьолкаєм как арєшкі
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28.03.2023 11:53 Відповісти
Там ще один плюс величезний є: знищили, скоріш за все, разом з обслугою. А інших таких готувати треба довго і не факт, що підготують якісно...
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28.03.2023 12:00 Відповісти
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28.03.2023 12:01 Відповісти
Щьолк-щьолк!
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28.03.2023 12:08 Відповісти
Залиште, будь ласка координати місця події, щоб потім українські мисливці за металом не шлялись накруги без толку.
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28.03.2023 11:55 Відповісти
Його ще б до вистрелів гахнути, о це було б потужно, але і це добре, не зможе він більше стріляти по наших воїнах
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28.03.2023 11:57 Відповісти
Теж подумав. Очевидно наші банально не встигли - ці злочинці напевне хотіли кавалерійським наскоком - прискакали, нагадили і втекли. Але ось втекти вже не вдалося...
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28.03.2023 12:49 Відповісти
Жаль, не видно як лапті на родіну лєтят!
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28.03.2023 12:03 Відповісти
а от уявіть якби наш Рєзніков со товаріщі не займались крадівництвом на продуктах та амуніції, а спрямували заздалегідь мільярди на закупку цих "весільних" дронів??? скільки би техніки та ворогів вже було би знищено, скільки територій відвойовано мабудь і скільки наших бійців та мирного населенням лишились би живі????
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28.03.2023 12:05 Відповісти
Здається його торкнуло.
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28.03.2023 12:35 Відповісти
Один з обслуги не встиг "уйти с баркаса"
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28.03.2023 14:36 Відповісти
* зенітний ракетний комплекс замість зенітно-ракетний.
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28.03.2023 15:38 Відповісти
КРАСАВЦЫ!
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28.03.2023 17:05 Відповісти
 
 