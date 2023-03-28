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Росіянка голосить на величезному кладовищі для "вагнерівців" у Краснодарському краї РФ: "Душа обливается кровью!". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване величезне поховання ліквідованих в Україні "вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробила росіянка з міста Гарячий Ключ Краснодарського краю. На відео вона ходить між однотипними могилами "вагнерівців" і голосить за ними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" рекламують на Pornhub: "Не др#чи, а иди на работу". ВIДЕО

Автор: 

поховання (202) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+81
бугага.. сльози мешают говоріть..

всі здохните, мразі.
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28.03.2023 12:13
+81
розрівняти бульдозером ,посіяти соняшник , а олію продати китайцям !
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28.03.2023 12:15
+74
душа розливається радістю
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28.03.2023 12:15
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Кацапка забула текст.Має бути "Душа обливается...водкой"
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28.03.2023 13:27 Відповісти
На самому початку:

"Пришли на кладбище, где похоронили всех ваНГеровцев..."

Тітка переплутала Вагнера з Вангою.
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29.03.2023 11:09 Відповісти
Нічого,кацапи за 10 років розрівняють то всьо та побудують там житловий район.
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28.03.2023 13:29 Відповісти
Главноє, як красіво лежать, мирно,рядочками - як на параді. Цвєточки нюхають з другого боку, лєпота
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28.03.2023 13:29 Відповісти
Слава ЗСУ..Які зрівняли з землею і пітухів і обіжених і фраєрів і ворів . Безпринципово і без "понятій"
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28.03.2023 13:41 Відповісти
та шо вона бреше? яке таке велике-величезне? воно має бути аж до владивостоку
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28.03.2023 13:45 Відповісти
Уся ********* має бути в таких цвинтарях!
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28.03.2023 13:51 Відповісти
Подихайте руzzіш -швайне!
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28.03.2023 13:53 Відповісти
Кто пришел убивать, тому самому надлежит быть убитым...
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28.03.2023 13:53 Відповісти
сколько ворованной украинской земли испаскуджено говном кацапским
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28.03.2023 13:55 Відповісти
Якіж це люди?!! Це нелюди! А позбирай ще тих які валяються на полі - втричі більше кладовище буде.
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28.03.2023 13:56 Відповісти
Это не кладбище, куда ходят люди выразить последние почести и дань уважения усопшим. Видео показывает ковёр, сотканный артиллеристами и бойцами ЗСУ из желающих установить "русский мир" в Украине.
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28.03.2023 13:57 Відповісти
треба з московитів крім репарацій щє збити відшкодування за утилізацію пєдофілів
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28.03.2023 13:58 Відповісти
Все сдохнете суки!!!
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28.03.2023 13:58 Відповісти
И это же только те, кого забрали!!! А у нас уже у лисиц целюлит от употребления вагнеров и прочих тупых рашистов!!!)))))
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28.03.2023 14:01 Відповісти
Вони бадьоро "шли мочить укропов", а знайшли смерть в Україні. Через - місяць - два горби на цвинтарі зрівняються с землею, хрести бомжі повитягують на дрова і самодній дворовий пес іноді буде задирати задню лапу біля рештків могили щоб не забути, де саме поховали цих хероїв.
Людина на рашці - "дерьмо"
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28.03.2023 14:02 Відповісти
І це правда. Бо довше місяці їх ніхто не пам'ятає.
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28.03.2023 15:22 Відповісти
А сколько таких кладбищ по всей раисе!!!
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28.03.2023 14:06 Відповісти
І кожному вагнерівцю піца на могилу...
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28.03.2023 14:14 Відповісти
Над цим кладовищем душі невинно вбитих українців спостерігають за тим як, горять у пеклі ці виродки людської цивілізації.
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28.03.2023 14:28 Відповісти
Красівоє!!! СЛАВА ЗСУ!!! ДЯКУЄМО! ДЯКУЄМО! ДЯКУЄМО! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.03.2023 14:29 Відповісти
Venki pohoži na pizza
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28.03.2023 14:41 Відповісти
Обісцяти все те.
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28.03.2023 14:46 Відповісти
Нехай через рік прийде... Подивимось, хто ще це містце зніме...
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28.03.2023 14:50 Відповісти
Ну, как говориться - "За что боролись - на то и напоролись!"
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28.03.2023 14:59 Відповісти
Ну да. Они ж пошли воевать. А в таком деле всякое случается.
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28.03.2023 16:10 Відповісти
А что, кто то обещал что будет легко? Еще не вечер, суки, еще не вечер.
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28.03.2023 15:18 Відповісти
Тварi! земля вам бетоном, пдри!
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28.03.2023 15:21 Відповісти
"А в тюрьме сейчас макароны дают!..."
Не записались бы в вагнер - сидели б себе сейчас спокойно на зоне и макароны бы лопали...
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28.03.2023 15:50 Відповісти
це тільки ті кого можливо було покласти в пакетик АТБ, решту собаки доїдають.
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28.03.2023 15:51 Відповісти
Людей, говоришь погибло, тётка.. не, это не люди, эти мрази пришли убивать нас за ДЕНЬГИ.... а поле - маленькое.
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28.03.2023 16:02 Відповісти
мене непокоїть таке питання - а чи справляється з тим автоваз? Це ж конвейєр з білими ладами має 24/7 працювати
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28.03.2023 16:05 Відповісти
Коли почали за загиблого кацапа давати пачку пельменів, грамоту чи ще якийсь непотріб, я подумав, що автоваз з держ.замовленням не справляється
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28.03.2023 16:08 Відповісти
Пускай задумается -- ради чего это всё?
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28.03.2023 16:06 Відповісти
отакі вони, куйбанскіє кацакі
куди донці їм укажуть - туди і йдуть гинути
зовсім українство втратили
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28.03.2023 16:13 Відповісти
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28.03.2023 16:15 Відповісти
Все по достоевскому: сначала убить, а потом страдать и гордиться своей "широкой страдающей душой". Эта "страдающая", как и другие - подельница в убийствах.
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28.03.2023 16:22 Відповісти
Скигленням рашасамки задоволений! Усі здохнете, мразі!
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28.03.2023 16:29 Відповісти
Очень большое, очень хорошее кладбище! Побольше бы!
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28.03.2023 16:37 Відповісти
а скільки їх поїли свині і собаки,яке лихо
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28.03.2023 16:44 Відповісти
вижу поле навоза, а где собственно кладбище?
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28.03.2023 16:46 Відповісти
Хворі істоти!!! Шоб вам, рашистським підарасам, пусто було і світв білого не бачити!!!
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28.03.2023 17:00 Відповісти
"Царствіє нєбєсноє ..." - яка там на ... віра ??
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28.03.2023 17:01 Відповісти
Толька этава мала.. мала...
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28.03.2023 17:09 Відповісти
Бідолазі не вистачить горілки... шоб залити все це горе.
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28.03.2023 18:46 Відповісти
Ляпота то какая!))))
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28.03.2023 20:24 Відповісти
Расеюшка большая, места в земле всем хватит! Гойда...
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28.03.2023 20:26 Відповісти
Нє нада пєчалицца, єти "мальчики" встали с колєн ... отрицательно 😁😁😁
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28.03.2023 20:27 Відповісти
радоваться надо за них, в аду не хуже будет чем в психотронной тюрьме роzzии
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28.03.2023 20:42 Відповісти
Бєзутєшная вдова.

Ця афца хоч у курсі, що це зеки бандюки?
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28.03.2023 21:02 Відповісти
Кацапстан не тюрма народв а їх цвинтар!
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28.03.2023 21:04 Відповісти
що ти ноєшь ? це ще мало, треба ще більше, щоб ти равти не могла, щоб задихалась від сліз. І щоб полєй не залишилось.
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28.03.2023 21:12 Відповісти
Тю так це кладовіще? А я думав що насрано.
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28.03.2023 21:15 Відповісти
але путя все рівно хароший
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28.03.2023 21:31 Відповісти
там места еще много
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28.03.2023 21:35 Відповісти
"Рядов" там замало, а людей взагалі нема
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28.03.2023 21:46 Відповісти
Аж настроение поднялось, что на столько ублюдков Земля очистилась! Чё она рыдает, места там ещё дофига?!"
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28.03.2023 22:07 Відповісти
Жінка оплакує вбивць і мародерів, що тут скажеш.
Могли б сидіти собі і мотати строк. Ні захотіли погіройствувати.
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29.03.2023 00:13 Відповісти
Слава Україні! Саме цікаве, що ці могили пусті, бо тіла тих вагнеровців лежать непоховані в Україні, як поміж тим і тіла тисяч інших орків з каціпії!
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29.03.2023 00:36 Відповісти
Це не цвинтар, а звичайний скотомогильник для вбивць,гвалтівників та мародерів, який потребує постійного збільшення! А тітка професійна плакальщиця з цвинтаря, в голосі награне горе за всіма цими злодіями,проте озвучка непогана за рахунок чого вважаю досить сильний відос вийшов на виході.
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29.03.2023 08:42 Відповісти
Это ж сколько ценной краснодарской земли выведено из севооборота?
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29.03.2023 10:28 Відповісти
Та це ще не той ефект.
Потрібно як в другій половині Другої світової війни, коли радянські командири багатьох загиблих клали як худобу в скотомогильник в одну яму, яку потім назвуть "братськими могилами".
От тоді ефект був би краще.
Хіба ставлення до людини в Россії з того часу покращилося? Як були рабами , так ними і залишаються.
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29.03.2023 12:12 Відповісти
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