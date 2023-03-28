Росіянка голосить на величезному кладовищі для "вагнерівців" у Краснодарському краї РФ: "Душа обливается кровью!". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване величезне поховання ліквідованих в Україні "вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробила росіянка з міста Гарячий Ключ Краснодарського краю. На відео вона ходить між однотипними могилами "вагнерівців" і голосить за ними.

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