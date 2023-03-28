Росіянка голосить на величезному кладовищі для "вагнерівців" у Краснодарському краї РФ: "Душа обливается кровью!". ВIДЕО
У мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване величезне поховання ліквідованих в Україні "вагнерівців".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробила росіянка з міста Гарячий Ключ Краснодарського краю. На відео вона ходить між однотипними могилами "вагнерівців" і голосить за ними.
Топ коментарі
+81 Igor Shevtsov
показати весь коментар28.03.2023 12:13
+81 Роман Кокоровець #551105
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+74 Bob Fayn
показати весь коментар28.03.2023 12:15
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"Пришли на кладбище, где похоронили всех ваНГеровцев..."
Тітка переплутала Вагнера з Вангою.
Людина на рашці - "дерьмо"
Не записались бы в вагнер - сидели б себе сейчас спокойно на зоне и макароны бы лопали...
куди донці їм укажуть - туди і йдуть гинути
зовсім українство втратили
Ця афца хоч у курсі, що це зеки бандюки?
Могли б сидіти собі і мотати строк. Ні захотіли погіройствувати.
Потрібно як в другій половині Другої світової війни, коли радянські командири багатьох загиблих клали як худобу в скотомогильник в одну яму, яку потім назвуть "братськими могилами".
От тоді ефект був би краще.
Хіба ставлення до людини в Россії з того часу покращилося? Як були рабами , так ними і залишаються.