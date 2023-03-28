Моя робота тепер проста. Маю виганяти ублюдка зі своєї землі, - герой мему "Чоткий паца" Іван Мартинов, який захищає Україну на Донбасі. ВIДЕО

Багато хто пам’ятає хлопця з Рівного, який колись став героєм мему "це реально мерзость". Іванові Мартинову вже тридцять років, він захищає Україну на Донбасі.

Проєкт "Український Свідок" опублікував інтерв'ю з Іваном, передає Цензор.НЕТ.

Він брав безпосередню участь у Революції Гідності, бився з "беркутівцями", дістав травму руки, потрапив у СІЗО - Іванові загрожувало від 8 до 15 років за "вчинення масових заворушень". Але його відпустили. Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де волонтерив. Саме тоді він і потрапив в об’єктив відеокамери, що зробила його знаменитим - хлопець відповідав на бліц-опитування.

"Я такий собі бродвейний котик, бродив собі по місту ночами. Нормальний босяк", - жартує про себе Іван.

І заразом згадує фейк, який ширився новинами та соцмережами наприкінці 2022 року - буцімто він загинув на Запорізькому напрямку.

"Сиджу я з хлопцями на роботі, а тут така картина - мене поховали. Раптом був, хутко зник", - каже герой сюжету.

Після волонтерства Іван вирішив здобути вишкіл бойового парамедика, далі поїхав із хлопцями в Авдіївку, а перший бойовий досвід здобув під Соледаром. Офіційно Іван Мартинов у лавах ЗСУ з 2016 року.

Хлопець зізнався, що, повернувшись з АТО, почав пити. Не знав як знайти себе в місті, яке стало для нього геть іншим після пережитого досвіду, та ще й наклалися важкі сімейні обставини. Батько військового - священник, але і він не завжди витримував цю ситуацію. "Тато вибігав з хати, казав: " Сину, схаменись", - згадує той період свого життя Іван. - До того ми з батьком були як два кента. А коли я повернувся, то п’ять хвилин говорили, після чого могли пів дня не спілкуватись".

Зранку 24 лютого 2022 року Іванові подзвонили з військомату та сказали, аби збирався. Хлопець склав наплічник, за ним приїхала машина і він не встиг навіть поснідати.

"Моя робота тепер проста, - каже військовий. - Я маю зробити так, аби ніхто з них не пройшов далі. Шмат за шматом виганяти ублюдка зі своєї хати, зі своєї землі".

Порівнюючи повномасштабну війну та АТО, каже так: "Тепер все дуже швидко відбувається. Зараз ти їси з побратимом гаряку кружку "Мівіни", відходиш відпрацювати - раптом прильот. І все, більше він тобі зранку не скаже: "Шо ти, привіт, п***юк".

"Бог забирає найкращих, їм там сто пудов ліпше, ніж тут, - каже герой відео. - Вони давним-давно заслужили бути в кращих умовах".

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