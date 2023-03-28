Поранений окупант скаржиться на великі втрати та відсутність їжі на передовій: "Фарш, а не война, бл#дь. Только вышел - ни попить там них#я, ни пожрать". ВIДЕО
Поранений російський окупант, що вижив у боях з українцями, у телефонній розмові скаржиться на великі втрати та погане забезпечення армії РФ в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, що був перехоплений фахівцями Головного управління розвідки України, окупант служить у 3-й ОМСБр 1-го армійського корпусу Армії РФ.
"Все погибли, братан. Никого... Там такой фарш, бл#дь, а не война. Только вышел - ни попить там них#я, ни пожрать. Да ну, там жопа полная, Виталя", - розповідає загарбник.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+21 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.03.2023 14:33
+18 николай николаенко #464850
показати весь коментар28.03.2023 14:39
+11 Роман Тока #560255
показати весь коментар28.03.2023 14:39
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Но ведь он сам себе противоречит. Говорит фарш есть, но ни пожрать, трепло
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!