Поранений окупант скаржиться на великі втрати та відсутність їжі на передовій: "Фарш, а не война, бл#дь. Только вышел - ни попить там них#я, ни пожрать". ВIДЕО

Поранений російський окупант, що вижив у боях з українцями, у телефонній розмові скаржиться на великі втрати та погане забезпечення армії РФ в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, що був перехоплений фахівцями Головного управління розвідки України, окупант служить у 3-й ОМСБр 1-го армійського корпусу Армії РФ.

"Все погибли, братан. Никого... Там такой фарш, бл#дь, а не война. Только вышел - ни попить там них#я, ни пожрать. Да ну, там жопа полная, Виталя", - розповідає загарбник.

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