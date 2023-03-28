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Поранений окупант скаржиться на великі втрати та відсутність їжі на передовій: "Фарш, а не война, бл#дь. Только вышел - ни попить там них#я, ни пожрать". ВIДЕО

Поранений російський окупант, що вижив у боях з українцями, у телефонній розмові скаржиться на великі втрати та погане забезпечення армії РФ в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, що був перехоплений фахівцями Головного управління розвідки України, окупант служить у 3-й ОМСБр 1-го армійського корпусу Армії РФ.

"Все погибли, братан. Никого... Там такой фарш, бл#дь, а не война. Только вышел - ни попить там них#я, ни пожрать. Да ну, там жопа полная, Виталя", - розповідає загарбник.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

СБУ (12818) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+21
там такой фар, а не война. Только вышел - ни попить там, ни пожрать.

Но ведь он сам себе противоречит. Говорит фарш есть, но ни пожрать, трепло
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28.03.2023 14:33
+18
Ви сюди не напиватись і не нажиратись прийшли, а з конкретною цілю - побачити Україну і вмерти.
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28.03.2023 14:39
+11
Редакция почему не виставляете интервью Муженко, у нас на 19 год уже бил испитан Гром -2 на 500 км, и зелень сорвала закупку украинских ЗРК, что дало би увеличить в 2 раза количество ЗРК.
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28.03.2023 14:39
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там такой фар, а не война. Только вышел - ни попить там, ни пожрать.

Но ведь он сам себе противоречит. Говорит фарш есть, но ни пожрать, трепло
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28.03.2023 14:33 Відповісти
Товарищ, вы не правы, фарш к солдатам не доходит, разбирают местные собаки, еноты, бобры.
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28.03.2023 14:39 Відповісти
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28.03.2023 15:02 Відповісти
Ви сюди не напиватись і не нажиратись прийшли, а з конкретною цілю - побачити Україну і вмерти.
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28.03.2023 14:39 Відповісти
Редакция почему не виставляете интервью Муженко, у нас на 19 год уже бил испитан Гром -2 на 500 км, и зелень сорвала закупку украинских ЗРК, что дало би увеличить в 2 раза количество ЗРК.
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28.03.2023 14:39 Відповісти
тільки побільше 200-х i 300-x на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.03.2023 14:41 Відповісти
Zла
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28.03.2023 15:23 Відповісти
щас тобі гарячі катлетоси і чекушку принесуть
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28.03.2023 14:47 Відповісти
можна подумати тобі вдома є що жерти та пити. Голодранці, злидні. Тому і лізете сюди щоб пральну машинку вкрасти чи трусі своїй дебільній дружині поцупити з чиєісь шафи. Тьху!
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28.03.2023 14:58 Відповісти
Ібо нє@уй шастать...
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28.03.2023 15:10 Відповісти
Так ти до нас жрать приперся? Здохни, падло!!!
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28.03.2023 15:24 Відповісти
Свиней перед убоем не кормят.
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28.03.2023 15:41 Відповісти
А никто кормить фуа-грой, лососем, хамоном и не обещал...
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28.03.2023 15:42 Відповісти
Просто бальзам на душу слушать как кацапы дохнут!! Побольше б таких речей
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28.03.2023 16:15 Відповісти
Жрать будут черви
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28.03.2023 16:26 Відповісти
Мясо пытается вызвать сострадание в дивні часи живемо
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28.03.2023 16:33 Відповісти
Есть выход! Домой! Там и выпить, и закусить, и нет зылх укров
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28.03.2023 16:37 Відповісти
В жопі жив, чого ж скаржитися що в жопу попав. Така доля глиста - з жопи в жопу.
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28.03.2023 17:15 Відповісти
Пий, те що висцяєш і їж що висереш
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28.03.2023 18:39 Відповісти
 
 