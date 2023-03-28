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Зеленський відвідав Охтирку і вручив відзнаку міста-героя. ВIДЕО

Під час робочої поїздки в Сумську область Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Президент зазначив, що Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари, коли російські загарбники били з авіації по житлових кварталах, обстрілювали з реактивної артилерії дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру, коли забирали життя людей. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. Зокрема були поіменно згадані військовослужбовці та цивільні, що загинули під час оборони Охтирки.

Глава держави наголосив, що впевненість у перемозі України складається з героїзму багатьох громадян, багатьох наших міст-героїв, які не скорилися окупанту й боролися за волю та Україну.

На переконання Володимира Зеленського, у боях за Охтирку та всю Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, зокрема для Харкова та Києва.

"Для мене велика честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця", - сказав він.Відзнаку з рук Президента отримали міський голова Павло Кузьменко, голова ВЦА та міський комендант.

Як наголосив глава держави, у Сумській області, неподалік Охтирки, проходить державний кордон України, якого жодному тирану не стерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань після російських обстрілів у місті-герої Охтирка. ФОТОрепортаж

"Українці житимуть тут, на своїй землі, у своїх містах і селах, які ми маємо відновити після війни. І я впевнений, це обов'язково буде", – зазначив Зеленський.

Він також акцентував, що Україна ніколи не пробачить тих злочинів, які скоїла Росія на українській землі.

"Справедливість для нас сьогодні - головне, тому ми не пробачимо того, що було зроблено проти українців, проти України. Притягнемо до відповідальності всіх убивць із Російської Федерації, терористів і саму державу-агресора. І жодної рани, завданої цією війною, ми не залишимо на тілі нашої держави. Відбудуємо абсолютно все зруйноване. І зробимо все, щоб усі ці міста й села відродилися", - сказав він.

Зеленський узяв участь у церемонії вручення державних нагород учасникам оборони міста Охтирки.

Ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" від Глави держави отримали військовослужбовці ЗСУ.

Ордени й медалі також були вручені працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, Президент вручив нагороди чотирьом цивільним особам: орден княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени "За мужність" ІІІ ступеня, якого одна особа була удостоєна посмертно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Сумська область (3678) Охтирка (28)


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Топ коментарі
+21
Про шашлики не згадав? А про чудові та гарно освітлені дороги?
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28.03.2023 14:55
+19
Від "совків" можна очікувати лише "совка"!
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28.03.2023 14:49
+18
хуцпа с этими совковыми названиями, просто хуцпа
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28.03.2023 14:46
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хуцпа с этими совковыми названиями, просто хуцпа
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28.03.2023 14:46 Відповісти
Від "совків" можна очікувати лише "совка"!
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28.03.2023 14:49 Відповісти
Прям як Перший секретар ЦК Компартії України. Совок він і є совок.
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28.03.2023 15:21 Відповісти
Сумщiна, як воно було...
https://www.youtube.com/watch?v=u7sGGaAf9C8&t=631s
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28.03.2023 15:52 Відповісти
Чергові понти на публіку. Таке враження, що преZерватив готується до виборів
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28.03.2023 14:53 Відповісти
не він готується, а його готують
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28.03.2023 15:25 Відповісти
Ахтырка стала одним из первых городов, которые встретили кацапов. Именно там остановили их продвижение на Полтаву, и с севера на Харьков. Если бы не солдаты из воинской части в Ахтырке, и не местная терроборона, то неизвестно бы как всё обернулось. Так что кто и достоин такого звания города-героя, так это Ахтырка.
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28.03.2023 15:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u7sGGaAf9C8&t=631s https://www.youtube.com/watch?v=u7sGGaAf9C8&t=631s

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28.03.2023 15:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u7sGGaAf9C8&t=631s https://www.youtube.com/watch?v=u7sGGaAf9C8&t=631s

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28.03.2023 15:55 Відповісти
Я сам з Охтирки. Цікавишся?
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29.03.2023 08:03 Відповісти
Більше ****** на передвиборчий тур зеленої мавпи
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28.03.2023 14:53 Відповісти
А вiн i вся ця шобла не бачать звернення Захистникiв та простих украiнцiв до зе та влади?! Чуднi якiсь i люди будуть чуднi та тупi,якщо в другий раз наступлять на тi самi граблi... Але маю надiю, що адекватних украiнцiв становиться бiльше...
https://www.youtube.com/shorts/_2PlG3nMdfs
https://www.youtube.com/shorts/u2YqvT68QPc
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28.03.2023 16:04 Відповісти
хай їде в Конотоп! там його Семеніхін нах пошле !
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28.03.2023 14:54 Відповісти
Так, цей не буде церимонитися...😁😂
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28.03.2023 16:09 Відповісти
Про шашлики не згадав? А про чудові та гарно освітлені дороги?
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28.03.2023 14:55 Відповісти
а до Чернігова слабо приїхати,чи сситься ?)))
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28.03.2023 14:56 Відповісти
Чернігову Київ винний "як земля колгоспу". Назавжди. І борг неоплатний...
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28.03.2023 15:01 Відповісти
в Чернігові ще й можуть спитати за Атрошенка...
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28.03.2023 23:37 Відповісти
Ніколи не розумів оцієї жидобільшовицької мульки з назвами "місто- герой". Де ми живемо?!! В голові дегенерата Зє совкодрочерні уявлення і догми...
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28.03.2023 14:57 Відповісти
підкину зеленій наволочі ідейку: хай придумають щось на кшталт "пєрєхаднога краснага знамєні": тоді зеленого підарьониша можна буде і по другому, і по третьму колу запускати на усілякі вручення... та й дурнику подвійна користь: і піар, і нове зайняття... не все ж порожні відосики пилити та по світу помикатися, випрошуючи допомогу...
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28.03.2023 14:57 Відповісти
так Охтирка взяла на себе великий удар ! багато кацапських танків застрягло в поля біля Охтирки .
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28.03.2023 14:59 Відповісти
Охтирці респект, але до чого тут савецькі пропагандонські штампи?
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28.03.2023 15:03 Відповісти
коли це було щоб зе-влада не піарилась ? так як нічого іншого придумати не здатні то піаряться по совковому .
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28.03.2023 15:09 Відповісти
Та все так, чому не місто Козацької Слави, наприклад?
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28.03.2023 15:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u7sGGaAf9C8&t=631s https://www.youtube.com/watch?v=u7sGGaAf9C8&t=631s

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28.03.2023 16:11 Відповісти
скучив за кварталом, за гастролями!
у нас президент чи актор на ролі президента?
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28.03.2023 14:59 Відповісти
А Ви за 4 роки так ще й не зрозуміли? Дивно... Адекватні знали кого "мудрий нарiд вибрав ще 19 року..." 🧐😏
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28.03.2023 16:16 Відповісти
Диджетализация..., милриард деревьев..., шашлички..., должен отвечать..., мир должен знать..., решающий этап..., мы не простим..., привлечем к ответственности..., абыр-абыр…абырвалг..., москвашвея.......
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28.03.2023 15:00 Відповісти
Це сюжет не про Зєлю.
Це - про славне Місто-Фортецю Охтирку!!!
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28.03.2023 15:01 Відповісти
Десь по обіді в Охтирку зайшли перші колони російської техніки. Однак майже одразу ж окупантів вигнала 93 бригада Сухопутних військ України «Холодний Яр». Згодом російська армія ще кілька разів намагалася взяти місто, але у них нічого не виходило. Тоді Охтирку почали бомбити з неба.
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28.03.2023 15:06 Відповісти
Героiв та мiстян багато загинуло... 😢
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28.03.2023 16:18 Відповісти
скучив за кварталом та гастролями!
у нас президент чи актор, який грає роль президента?
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28.03.2023 15:01 Відповісти
навій птахи перестають співати коли говорить боневтік, бо співати та блювати одночасно не можна
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28.03.2023 15:06 Відповісти
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28.03.2023 15:12 Відповісти
Теж саме було i з Сумами-вся влада, полiцiя втекли...
https://www.youtube.com/watch?v=u7sGGaAf9C8&t=631s
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28.03.2023 16:20 Відповісти
Гребаний совок. Вместо того что бы солдат награждать какие то совдеповские звания возрождает. Дешево и сердито , на медали и ордена тратиться не надо. С-ка, когда это кончится?
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28.03.2023 15:13 Відповісти
Человек к выборам готовится...
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28.03.2023 15:20 Відповісти
В статті ж написано що нагородив
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28.03.2023 16:43 Відповісти
Піар понад все!
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28.03.2023 15:20 Відповісти
Как этот клоун смотрит в глаза людям после Чонгара,Херсона,Мариуполя,Харькова,Сум или он надеется,что пронесет?
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28.03.2023 15:34 Відповісти
Сподіваюся, що якщо зе пронесе, то тільки в туалеті і клоун відповість за все, за всі загублені душі.
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28.03.2023 16:25 Відповісти
ує*ан дешевий - там грамотку привіз, там - медальку, там - просто кави попив.
пустопорожє по своїй сутності створіння, яке навіть уявити собі не може, що таке відповідальність, результативна робота і патріотизм..
весь триндець ситуації в тому, що незрозумілі терміни завершення цього "фрік-шоу", тому що блазня і його прихильників все влаштовіє
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28.03.2023 15:51 Відповісти
Совок повертаєтся далі буде герой алігорхіческого труда . Цікаво у Європі є таки звання
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28.03.2023 15:54 Відповісти
не принижуючи героїзм простих містян що боронили ці міста чим могли (часто коли влада та спецслужби ганебно втікали) хочу сказати що ці відзнаки то люта совковщина..це просто черговий квартал-95, Зеленський мітить на славу Брєжнєва який колись в срср започаткував ті міста-герої. Не здивуюсь коли скоро вийде книга його "Мала Банкова" як в Брєжнєва "Малая зємля" де він буде розповідати як невтік та як жерли мівіну під обстрілами
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28.03.2023 15:57 Відповісти
Зеля починає передвиборну кампанію? А де ж опоненти?
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28.03.2023 16:08 Відповісти
А ось вони.... https://www.youtube.com/shorts/_2PlG3nMdfs
https://www.youtube.com/shorts/u2YqvT68QPc
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28.03.2023 16:29 Відповісти
Неголений дебіл поїхав у передвиборче турне країною.
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28.03.2023 16:23 Відповісти
 
 