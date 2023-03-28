УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10569 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 961 8

Командир підрозділу "Стугна" Лінько: "Форсування лівого берега Дніпра - дуже важка справа. Але ми постійно думаємо, як туди перейти, і ми перейдемо". ВIДЕО

Командир батальйону "Стугна" Дмитро Лінько до річниці створення підрозділу дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв’ю, у якому розповів про формування, становлення підрозділу та нинішню бойову роботу українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нині бійці "Стугни" на південному напрямку стримують ворога і готуються завдати йому нищівного удару.

"Форсування лівого берега Дніпра - дуже важка справа. Як комусь здається, що сів у човен переплив і ти там - такого не буває... Постійно проводять операції спрямовані на це. Ми думаємо, ми працюємо - усі підрозділи - над тим, як перейти на лівий берег. І ми перейдемо на лівий берег. Я в цьому не сумніваюся...", - зазначає Лінько.

В інтерв'ю командир згадує про початок формування "Стугни."

"Я пам'ятаю 25 лютого 2022 року. Київ. Тоді було не до оформлення. Просто брали у руки зброю і воювали. Основа - це ветерани, які ще в 2014 році воювали... Основа підрозділу - військослужбовці 135 батальйону тероборони. Нашого рідного батальйону, якому ми завдячуємо за створення підрозділу "Стугна"... Перша наша база була біля річки Стугна на Обухівщині. Ми поєднали назву річки і нашу славетну ПТРК "Стугна" і так назвалися. Хоча, на жаль, ПТРК "Стугна"  у нас і досі на озброєнні немає", - розповідає Лінько про створення підрозділу та його назву.

Воювали бійці підрозділу на початку війни на Київщині та Харківщині.

"Перше вдале полювання було в Харківській області. Ми зайшли в тил ворогу і заклали міни. Спочатку це був "Урал". Це мало кого вразило. Утім, на одному з перехресть ми заклали шість мін. Там підірвався БТР.  Ми вже було подумали, що ворог зрозумів, що перехрестя заміноване і не буде там їздити, але через три дні там підривається танк Т-72.  Його добиває артилерія. Це два такі "жирні" трофеї, які запам'яталися і підняли бойовий дух. Мовляв, ми можемо ефективно знищувати ворога і, найголовніше, без втрат", - каже командир "Стугни" про становлення свого підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бомбардувати драмтеатр у Маріуполі наказав російський полковник Атрощенко родом з Житомирщини, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Лінько Дмитро (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Низький уклін всім, хто боронить Україну!
показати весь коментар
28.03.2023 19:43 Відповісти
НАТО уже давно придумало, не проведя за последние 25 лет ни одной наземной крупномасштабной операции, только ЧВК из бывших копов и немного элитных военных способны были наступать механизированными соединениями против арабов с автоматами и РПГ и все, а остальные не хотят идти вперед и даже в штабе им страшно сидеть, все стали эгоистами и это нормально. А у них есть все виды вооружений, какие только возможны. Поэтому сначала тотальное господство в воздухе, затем непрерывные бомбардировки с расходом в 2-3 тонны боеприпасов на 1 орка (посчитать можно самим), а после занятие позиций на легкой колесной технике резкими маневрами сразу после прилета последней бомбы. Для завоевания господства в воздухе нам необходимы НАТОвские самолеты ДРЛО с автоматической передачей целеуказания на такие же НАТОвские многофункциональные истребители с ракетами воздух-воздух, притом самолеты с технологией стелс, так как кацапы потенциально могут и с-400 разместить на линии фронта, и свои истребители имеют. Тогда мы сможем уничтожать любой низколетящий кацапский самолет с огромного расстояния. И только после этого думать о переправах, высадках вертолетного десанта и танковых клиньях. После того, как сможем гарантировать, что кацапы не прилетят всего за 10-15 минут летного времени с 2-3 тоннами бомб на каждом самолете и не скинут на нас, пускай даже получив несколько ракет в ответ, ПЗРК далеко не всегда уничтожает самолет за один выстрел, а мобильное ПВО только старое у нас есть, НАТО не делает их, полагаясь на свои самолеты. Пора заканчивать с чудовищными обстрелами артой, добивая итак малочисленные в наличии в странах НАТО стволы, и срочно закупать самолеты и учиться на них летать и обслуживать тоже. 80% финансирования должно идти на это.
показати весь коментар
28.03.2023 19:43 Відповісти
З Богом, рідненькі
показати весь коментар
28.03.2023 20:07 Відповісти
Низько вклоняюсьВАМ, дорогі наші воїни
показати весь коментар
28.03.2023 20:27 Відповісти
Зеля діє згідно Оману ! Тому Лівоберіжжя залишиться у Московії.
показати весь коментар
28.03.2023 21:12 Відповісти
Как можно форсировать один какой-нибудь берег реки , а не саму реку ?
показати весь коментар
28.03.2023 21:46 Відповісти
Зачем нужно форсировать реку, если большая часть ВСУ и почти половина всей страны и так на левом берегу?
показати весь коментар
28.03.2023 22:11 Відповісти
Може я чогось не розумію - а чого не штурмувати з лівого берега.
показати весь коментар
28.03.2023 22:20 Відповісти
 
 