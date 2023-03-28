Командир підрозділу "Стугна" Лінько: "Форсування лівого берега Дніпра - дуже важка справа. Але ми постійно думаємо, як туди перейти, і ми перейдемо". ВIДЕО

Командир батальйону "Стугна" Дмитро Лінько до річниці створення підрозділу дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв’ю, у якому розповів про формування, становлення підрозділу та нинішню бойову роботу українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нині бійці "Стугни" на південному напрямку стримують ворога і готуються завдати йому нищівного удару.

"Форсування лівого берега Дніпра - дуже важка справа. Як комусь здається, що сів у човен переплив і ти там - такого не буває... Постійно проводять операції спрямовані на це. Ми думаємо, ми працюємо - усі підрозділи - над тим, як перейти на лівий берег. І ми перейдемо на лівий берег. Я в цьому не сумніваюся...", - зазначає Лінько.

В інтерв'ю командир згадує про початок формування "Стугни."

"Я пам'ятаю 25 лютого 2022 року. Київ. Тоді було не до оформлення. Просто брали у руки зброю і воювали. Основа - це ветерани, які ще в 2014 році воювали... Основа підрозділу - військослужбовці 135 батальйону тероборони. Нашого рідного батальйону, якому ми завдячуємо за створення підрозділу "Стугна"... Перша наша база була біля річки Стугна на Обухівщині. Ми поєднали назву річки і нашу славетну ПТРК "Стугна" і так назвалися. Хоча, на жаль, ПТРК "Стугна" у нас і досі на озброєнні немає", - розповідає Лінько про створення підрозділу та його назву.

Воювали бійці підрозділу на початку війни на Київщині та Харківщині.

"Перше вдале полювання було в Харківській області. Ми зайшли в тил ворогу і заклали міни. Спочатку це був "Урал". Це мало кого вразило. Утім, на одному з перехресть ми заклали шість мін. Там підірвався БТР. Ми вже було подумали, що ворог зрозумів, що перехрестя заміноване і не буде там їздити, але через три дні там підривається танк Т-72. Його добиває артилерія. Це два такі "жирні" трофеї, які запам'яталися і підняли бойовий дух. Мовляв, ми можемо ефективно знищувати ворога і, найголовніше, без втрат", - каже командир "Стугни" про становлення свого підрозділу.

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