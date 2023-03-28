Байрактарщина на марші. ТОП-5 огидних спекуляцій на ЗСУ та війні / Без цензури / Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Як бренди спекулюють на війні та Збройних Силах України – редиска "Азовсталь", ковбаса ЗСУ та інший кринж.
Дивіться у добірці недолугої та огидної хайпанини від Богдана Буткевича у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Михайло Михайлович Іл #552486
показати весь коментар28.03.2023 21:47
+12 Яр Холодний
показати весь коментар28.03.2023 22:53
+10 5 копійок
показати весь коментар28.03.2023 21:22
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І просто нах розбивати і нищити ті продукти в маркетах.
Чи ти хочеш, щоб гинули тільки прекрасні люди, а мразі потім будуть правити бал?
Якщо ти вважаєш, що армія місце для ВСІХ - то схоже ти помиляєшся стороную фронту. От з іншої сторони, у русні, в армії дійсно ВСІ.
- Файний початок!
Ковбаса ЗСУ? Правда? Варено-копчена? З загиблих вояків? Це хотіли сказати?
Найтупіші-покупці, бо купують, не кажучи ні слова проти.
Виходить, інших у нас просто немає?
- у нас так само тікають закордон
- у нас депутати так само крадуть
- у нас теж при владі одна партія
- у нас президент теж має рейтинг під 80%
- у нас теж ЗМІ конролюються Президентом
- у нас теж роблять крінж як "ковбаса ЗСУ" "БУча комбуча"
Мені дуже шкода, що від революції гідності яка була за гідність людити ми прийшли до "ковбаси ЗСУ" це в той час коли на фронті в нас реально убитими по 300 в день
- Мій не такий патріотичний Рік тому, лише повісив кацапа на березі а зараз воює під Мар"їнкою!