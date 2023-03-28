Байрактарщина на марші. ТОП-5 огидних спекуляцій на ЗСУ та війні / Без цензури / Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Як бренди спекулюють на війні та Збройних Силах України – редиска "Азовсталь", ковбаса ЗСУ та інший кринж.

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