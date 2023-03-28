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Байрактарщина на марші. ТОП-5 огидних спекуляцій на ЗСУ та війні / Без цензури / Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Як бренди спекулюють на війні та Збройних Силах України – редиска "Азовсталь", ковбаса ЗСУ та інший кринж.

Дивіться у добірці недолугої та огидної хайпанини від Богдана Буткевича у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Азовсталь (443) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+13
Ми висміюємо РФ, але:
- у нас так само тікають закордон
- у нас депутати так само крадуть
- у нас теж при владі одна партія
- у нас президент теж має рейтинг під 80%
- у нас теж ЗМІ конролюються Президентом
- у нас теж роблять крінж як "ковбаса ЗСУ" "БУча комбуча"

Мені дуже шкода, що від революції гідності яка була за гідність людити ми прийшли до "ковбаси ЗСУ" це в той час коли на фронті в нас реально убитими по 300 в день
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28.03.2023 21:47
+12
- Кумцю! Ви знаєте - мій чоловік такий патріот, такий патріот! Носить вишиванку і портрет Шевченка в світлиці повісив !
- Мій не такий патріотичний Рік тому, лише повісив кацапа на березі а зараз воює під Мар"їнкою!
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28.03.2023 22:53
+10
Ще на марафоні реклама з доктором Тайсом до перемоги. Рекламують якесь мазило.
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28.03.2023 21:22
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Треба робити громадські загони і бойкотувати виробників.
І просто нах розбивати і нищити ті продукти в маркетах.
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28.03.2023 21:18 Відповісти
Керівників-виробників на "передок"
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28.03.2023 21:20 Відповісти
може тебе на передок? раз уж армія виключно для гівна по твоєму.
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28.03.2023 21:22 Відповісти
Що ти верзеш? Ти хочеш в дупу цілувати тих ковбасників?
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28.03.2023 21:24 Відповісти
ясно що ти "францужєнка" з-за порєбріка, але для решти - ЗСУ це наша армія, а не місце для корупціонерів, гвалтівників, крадіїв, бандитів і просто гопоти, якими ЗСУ намагаються виставити відсталі ідіоти
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28.03.2023 21:33 Відповісти
Це місце для ВСІХ, бо захищати землю - обов"язок по Конституції.
Чи ти хочеш, щоб гинули тільки прекрасні люди, а мразі потім будуть правити бал?
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28.03.2023 21:38 Відповісти
ні це не місце для ВСІХ. Місце для злочинців - тюрма, а не фронт. Пропонуючи відправляти злочинців на фронт - ти пропонуєш гинути прекрасним людям. Як думаєш що зробить на фронті гвалтівник? Що зробить на фронті корупціонер? Що зробить маньяк? Візьме калаша і буде убивати русню? СЮРПРИЗ: Ні. Гвалтівник піде гвалтувати мирняк. Корупціонер зільє русні позиції за штуку баксів, маньяк заріже своїх же.

Якщо ти вважаєш, що армія місце для ВСІХ - то схоже ти помиляєшся стороную фронту. От з іншої сторони, у русні, в армії дійсно ВСІ.
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28.03.2023 23:10 Відповісти
А вони злочинці? О, то пан знаний юрист?)
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29.03.2023 00:38 Відповісти
То ти тому не на фронті, що злочинець? Чи недостойний? Чи просто аби попиз%55и?
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29.03.2023 00:39 Відповісти
Ляпнув аби ляпнути. На "нулі" герої гинуть, а ці падлюки на їх крові гроші роблять сидячі в тилу.
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28.03.2023 21:47 Відповісти
для падлюк є тюрма. Їм не місце поряд з героями.
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28.03.2023 23:36 Відповісти
дурню, а який злочин вчинили ст. ККУ назви?
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29.03.2023 08:00 Відповісти
Так ти сам ковбасник?
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28.03.2023 23:11 Відповісти
я ковбасник, бо я не вважаю, що ЗСУ це місце для злочинців?
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28.03.2023 23:37 Відповісти
Ще на марафоні реклама з доктором Тайсом до перемоги. Рекламують якесь мазило.
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28.03.2023 21:22 Відповісти
Якщо зєля піарився на чужих масках і зараз перший, хто піариться на війні, а за ним і всякі єрмаки, арахами і їм подібні, то чого можна чекати від інших? Зелене шапіто у нас всюди.
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28.03.2023 22:40 Відповісти
+100500
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29.03.2023 03:36 Відповісти
- Що таке десять тисяч панів на палях?
- Файний початок!
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28.03.2023 21:24 Відповісти
результати "панів на палях" теж нічого так. 20 мільйонів мертвих українців.
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28.03.2023 21:35 Відповісти
Взагалі директору та маретологу запхати в горлянку ту ковбасу і накачати пивом, доки пузо репне.
Ковбаса ЗСУ? Правда? Варено-копчена? З загиблих вояків? Це хотіли сказати?
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28.03.2023 21:25 Відповісти
Людям плювати,з радістю купляють,ще й хваляться який патріотичний товар вони купили. Маркетологи не зовсім уже такі і повні ідіоти,вони знають що нашому суспільству до душі, це десь на Заході вважалося би крінжем і позором,у нас це буде модно, що зробиш,у нас люди це ще досить забиті податками індивідууми котрих приваблюють такі ось здавалося би тупорилі речі.
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28.03.2023 21:29 Відповісти
Так, багато тупих і темних. Але коли не доходить через мізки, повинно дійти через дупу. Пугою хвицькати, до всирачки. Стрьомні часи, такі й методи. Ніколи демократичні соплі пускати.
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28.03.2023 21:31 Відповісти
Якщо тупі і темні виробники, продавці і покупці, то де всі інші, освічені і свідомі?
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28.03.2023 21:41 Відповісти
Їх менше. Але вони є.
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28.03.2023 21:44 Відповісти
Виробники не тупі,вони хитрі,жадібні і такі у котрих немає ніяких принципів, а більшість народу дійсно є темним і неосвіченим, можна просто поглянути на те за кого у нас голосували на протязі 30 років, хто їм красивіше лив помиї в вуха за тих і голосували,так і з ковсбасою, хто більше патріотизму,шароварщини накине на продукт той і буде на коні
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28.03.2023 21:44 Відповісти
Виробники тупі, бо не розуміють важливості моменту і виробляють таке. Продавці-бо беруться це продавати, теж не розуміючи.
Найтупіші-покупці, бо купують, не кажучи ні слова проти.
Виходить, інших у нас просто немає?
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28.03.2023 21:54 Відповісти
Справа навіть не в тому який дурак буде купувати бучу-комбучу, а справа в тому який дурак прочитавши рядок нижче де пише,що цей "напій продовжує життя" не задумується і зрозуміє,що все що там написано це ідіотизм і не буде купиувати цю бутилку
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28.03.2023 21:26 Відповісти
Ми висміюємо РФ, але:
- у нас так само тікають закордон
- у нас депутати так само крадуть
- у нас теж при владі одна партія
- у нас президент теж має рейтинг під 80%
- у нас теж ЗМІ конролюються Президентом
- у нас теж роблять крінж як "ковбаса ЗСУ" "БУча комбуча"

Мені дуже шкода, що від революції гідності яка була за гідність людити ми прийшли до "ковбаси ЗСУ" це в той час коли на фронті в нас реально убитими по 300 в день
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28.03.2023 21:47 Відповісти
Так само, але не так. Дивно, що ви не бачите різницю.
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29.03.2023 12:01 Відповісти
Трохи замало прикладів, хоча все правильно сказав, але було б добре щоб Марина зробила окремий розбір музичної "байрактарщини". Богданова нервова система точно не витримає цього потоку третьосортної попси, а от Марина могла б влаштувати їм добрячий рознос.
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28.03.2023 22:12 Відповісти
Дебилизм не имеет национального признака, они есть в любой стране и Украина не исключение, здоровье общества оценивается по соотношению дебилов к нормальным , в Украине конечно же нормальных людей намного больше, чем дебилов, поэтому, мы обязательно победим агрессора, в недостране которого, дебилов, как минимум, 99,9% населения!!
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28.03.2023 22:27 Відповісти
Поржал от души.
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28.03.2023 22:44 Відповісти
- Кумцю! Ви знаєте - мій чоловік такий патріот, такий патріот! Носить вишиванку і портрет Шевченка в світлиці повісив !
- Мій не такий патріотичний Рік тому, лише повісив кацапа на березі а зараз воює під Мар"їнкою!
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28.03.2023 22:53 Відповісти
Шось все такие нервные. Успокойтесь. Приложите подорожнык Тайсона и успокойтесь. Мнгновенно помогает, как шрапнель от головной боли (на марафоне каждый час говорят)
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29.03.2023 01:02 Відповісти
 
 