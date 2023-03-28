Російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим і рішучішим, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 398-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з нашої Сумщини – сьогодні був в Охтирці, у Тростянці, в Сумах, на позиціях наших прикордонників. Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя, наші люди сильніші за будь-які страхи. Відновлення триває, бізнес поступово повертається, люди відбудовують життя.

Мав честь передати Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя. Міста, яке своїм опором допомогло врятувати східну і центральну Україну. Привітав Тростянець із річницею звільнення від окупантів. Провів нараду із представниками місцевої влади і Сумщини, і Чернігівщини.

Особлива розмова з головою Прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом із усіма Силами оборони воюють на передовій.

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До речі, хочу сьогодні відзначити наших воїнів Луганського, Краматорського і Донецького прикордонних загонів – які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. Дякую вам, хлопці! Дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Молодці, воїни! Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону. Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватись, підтримати", - розповів Зеленський.

"Я хочу сьогодні подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим.

Зруйновані українські міста й села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж росії й погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання з базових міжнародних норм – усе це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально... Реально! Щодня здобуваючи результат для свободи. Щодня здобуваючи результат для миру. Щодня примушуючи Росію до втрат", - наголосив президент.

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