Російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим і рішучішим, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 398-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Повернувся з нашої Сумщини – сьогодні був в Охтирці, у Тростянці, в Сумах, на позиціях наших прикордонників. Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя, наші люди сильніші за будь-які страхи. Відновлення триває, бізнес поступово повертається, люди відбудовують життя.
Мав честь передати Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя. Міста, яке своїм опором допомогло врятувати східну і центральну Україну. Привітав Тростянець із річницею звільнення від окупантів. Провів нараду із представниками місцевої влади і Сумщини, і Чернігівщини.
Особлива розмова з головою Прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом із усіма Силами оборони воюють на передовій.
До речі, хочу сьогодні відзначити наших воїнів Луганського, Краматорського і Донецького прикордонних загонів – які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. Дякую вам, хлопці! Дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Молодці, воїни! Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону. Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватись, підтримати", - розповів Зеленський.
"Я хочу сьогодні подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим.
Зруйновані українські міста й села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж росії й погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання з базових міжнародних норм – усе це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально... Реально! Щодня здобуваючи результат для свободи. Щодня здобуваючи результат для миру. Щодня примушуючи Росію до втрат", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Х#ло готувалося, а зелена гниль робила розведення військ і розмінування!
От у зебіла як немає аргумента, так від разу дурепа... Напиши ще про ліпєцку фабрику, і про півваретика.
А зараз контролю зеленого парламенту х#лом немає - Південь окупований теж через Мінськ? Рашисти до Запорізької АЕС за день дійшли теж через Мінськ? Бітум з рашки-білорашки для великого крадівництва теж Мінськ винний?
Мінськ ніхто не виконував. Повторюю, Мінськ був потрібен щоб виграти час.
Так а що заважало Україні готуватись, а не скакати по фонтанам і закатували гроші в асфальт.
3 2014 до 2019 українська армія укріплювалась, розроблювалось нове озброєння, форма, харчування військових.
Про звинувачення в не виконанні міських взагалі - треш (арєстовщина), ще скажи, що путлєр напав тому, що Україна закріпила в конституції рух до НАТО. А путлєр дуже цього не хотів, тому і мусив напасти.
Бутусов сам добряче розганяв зраду за часів минулої влади... Але дійсно любителів зелених шмарків тут поменшало.... Але не сумуй, в телеграмі вашого брата, зомбованого марафаном пздєжа вистачає.
Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".
Ти ж війну вже закінчив. Нє?
І хто тепер на вживається на війні?