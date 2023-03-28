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Російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим і рішучішим, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 398-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся з нашої Сумщини – сьогодні був в Охтирці, у Тростянці, в Сумах, на позиціях наших прикордонників. Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя, наші люди сильніші за будь-які страхи. Відновлення триває, бізнес поступово повертається, люди відбудовують життя.

Мав честь передати Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя. Міста, яке своїм опором допомогло врятувати східну і центральну Україну. Привітав Тростянець із річницею звільнення від окупантів. Провів нараду із представниками місцевої влади і Сумщини, і Чернігівщини.

Особлива розмова з головою Прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом із усіма Силами оборони воюють на передовій.

Також дивіться: Зеленський відвідав кордон з РФ на Сумщині. ФОТО

До речі, хочу сьогодні відзначити наших воїнів Луганського, Краматорського і Донецького прикордонних загонів – які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. Дякую вам, хлопці! Дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Молодці, воїни! Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону. Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватись, підтримати", - розповів Зеленський.

"Я хочу сьогодні подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим.

Зруйновані українські міста й села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж росії й погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання з базових міжнародних норм – усе це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально... Реально! Щодня здобуваючи результат для свободи. Щодня здобуваючи результат для миру. Щодня примушуючи Росію до втрат", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах за час від 2014 року, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+26
Российской агрессии не было бы, если бы не один миротворец и любитель посмотреть в глаза и стереть границы в голове.
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28.03.2023 22:29
+26
А Зеленский говорил что не было бы, что война - она в головах и в войне виноват Порошенко, зарабатывающий на войне, а не *****. Что русские миролюбивые и никогда не допустят войны. Т.е. Зеля вам врал?

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28.03.2023 22:34
+21
как шашлыки на первое мая...?
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28.03.2023 22:34
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Российской агрессии не было бы, если бы не один миротворец и любитель посмотреть в глаза и стереть границы в голове.
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28.03.2023 22:29 Відповісти
Була б у будь-якому випадку.
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28.03.2023 22:30 Відповісти
как шашлыки на первое мая...?
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28.03.2023 22:34 Відповісти
а асфальт?
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28.03.2023 22:43 Відповісти
в три слоя или в три раза дороже...?
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28.03.2023 22:46 Відповісти
А Зеленский говорил что не было бы, что война - она в головах и в войне виноват Порошенко, зарабатывающий на войне, а не *****. Что русские миролюбивые и никогда не допустят войны. Т.е. Зеля вам врал?

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28.03.2023 22:34 Відповісти
Думай сам, якщо є чим.
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28.03.2023 22:37 Відповісти
Судя по твоим словам - тебе это точно не грозит, нечем.
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28.03.2023 22:38 Відповісти
Ти вже не перший раз тут показуєш, що здатен лише на тупі висери. Та ще й постійно в неадекваті. Зловживаєш?
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28.03.2023 22:40 Відповісти
Та ты шо? Не меряй всех по себе, тупое. Так твой любимый Зе тебе врал, когда говорил что войны не будет, или нет? Как шашлычки, наелся вдосталь? А ***** уже напал?
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28.03.2023 22:45 Відповісти
Скільки бояри вже накотив?
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28.03.2023 22:46 Відповісти
Нахрен мне твоя бояра, алкаш? Это и все, на что ты способен?
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28.03.2023 22:47 Відповісти
Бояра вже не потрібна? Вже не вставляє? На важких вже сидиш? Зрозуміло...
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28.03.2023 22:49 Відповісти
Что, алкаш,. обосрался ? Нечего теперь сказать, дебил?
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28.03.2023 22:52 Відповісти
Вже сказав. А розжовувати упоротому ідіоту, та ще й під наркотою, чому війна була б в будь-якому разі, незалежно від того, хто президент, сенсу нема. Все одно осмислити інформацію в нього вже нічим. Деградував...
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28.03.2023 22:55 Відповісти
Т.е. ты сейчас говоришь что твой любимый Зеленский получается брехун? За что же ты так на него?
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28.03.2023 23:05 Відповісти
та конечно. была б -когда к ней так готовились зэ-иуды
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29.03.2023 01:54 Відповісти
Так а чого ж не було, поки зюзік не прийшов?
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29.03.2023 06:26 Відповісти
Так х#ло тепер має і воду, і сухопутний коридор.... Дякуючи найвеличнішому сталовояйцевому боневтіку! Ще й атомну станицію на додаток.
Х#ло готувалося, а зелена гниль робила розведення військ і розмінування!
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29.03.2023 08:27 Відповісти
Повторюю питання - ти читав цей Мінськ? Що не так з Мінськом?
От у зебіла як немає аргумента, так від разу дурепа... Напиши ще про ліпєцку фабрику, і про півваретика.
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29.03.2023 08:45 Відповісти
І так, Мінськ-2 я читав. Це повний контроль куйлом Донбасу та, навіть, українського парламенту через донецьких і луганських представників. Про Крим там навіть не згадали, він за замовчуванням залишався за куйлом.
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29.03.2023 08:47 Відповісти
Яким чином контроль? Вибори лише після того як Україна вийде на свої кордони.
А зараз контролю зеленого парламенту х#лом немає - Південь окупований теж через Мінськ? Рашисти до Запорізької АЕС за день дійшли теж через Мінськ? Бітум з рашки-білорашки для великого крадівництва теж Мінськ винний?
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29.03.2023 08:56 Відповісти
Вихід на кордони ПІСЛЯ виборів ( пункт 9 ). Ти вступаєш в спір, навіть не прочитавши угоди. Для чого?
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29.03.2023 12:58 Відповісти
Так а вибори відбулись? (за умови виконання пункту 11) він був виконаний?
Мінськ ніхто не виконував. Повторюю, Мінськ був потрібен щоб виграти час.
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29.03.2023 13:10 Відповісти
Кому? Кацапи так, час завдяки мінську виграли. Підготувались до санкцій, почали масовий випуск Кинжалів, Калібрів та іншого, підготуватись до війни. Та ще й отримали можливість виправдати агресію, звинувативши Україну в невиконанні мінських.
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29.03.2023 13:28 Відповісти
Прочитала твій коментар, але мабуть адмін видалив.
Так а що заважало Україні готуватись, а не скакати по фонтанам і закатували гроші в асфальт.
3 2014 до 2019 українська армія укріплювалась, розроблювалось нове озброєння, форма, харчування військових.
Про звинувачення в не виконанні міських взагалі - треш (арєстовщина), ще скажи, що путлєр напав тому, що Україна закріпила в конституції рух до НАТО. А путлєр дуже цього не хотів, тому і мусив напасти.
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29.03.2023 13:33 Відповісти
Ти, певно, пишеш якісь дурниці, бо адмін видаляє коментарі і я не встигаю їх прочитати.
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29.03.2023 09:27 Відповісти
Може треба писати без вживання образ. І не розганяти кремлівські методички?
Бутусов сам добряче розганяв зраду за часів минулої влади... Але дійсно любителів зелених шмарків тут поменшало.... Але не сумуй, в телеграмі вашого брата, зомбованого марафаном пздєжа вистачає.
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29.03.2023 09:40 Відповісти
Ти дійсно не розумієш чому? Бо існує тільки два вектори руху країни: Європа і рашка, чи мийдемо до демократії, чи до рускаго міра. А Порошенко і зе, це просто уособлення на даний час, оскільки стали президентами в цей історичний період. А ця влада не проєвропейська, як вона не намагається це приховати. І до речі про просраний південь і Енергодар ніхто крім зебілів не забуде.
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29.03.2023 12:07 Відповісти
Для Федора про "мінськ 3". Ви замість того, щоб підтримувати пропаганду кацапні уважно прочитайте протоколи "мінськ 1" і "мінськ 2", як їх назвали. Про "мінськ 3" вже писали багато разів, що їх підписав єлдак в Парижі. Чули про формулу штайнмайєра? Так якраз це і є "мінськ 3". А "мінськ 4" були в Омані, після чого активно відводилися наші війська із займаних, вигідних і облаштованих позицій. Потім була заборона стріляти і навіть вводили штрафи, а ворог спокійно займава "сіру зону". При "мінських" вся Українпа відпочивала на найкращих курортах світу, росла економіка і зарплати, а військові кожного дня рухалися вперед, відвойовуючи метри, десятки метрів території. А при "оманських" всі сидять по підвалах разом з коиами, а більше 6 мільйонів втекли за кордон і я так розумію, що більша половина з них вже ніколи не повернуться. Розбита вся економіка, всі міста і села, які будували ще наші прапрадіди. При 5-му Президенті розроблялися і дороблялися ракетні комплекси "Нептун""Грім 2",сапсан", "вільха М", "верба", "Стугна", САУ "Богдана", ППО ПРО СД-300 і "Кільчень", які 6-й президент заморозив, а всі гроші і в тому числі оборонні закатав в асфальт. Якби був Президент Попрошенко і його оточення робили ці ракетні комплекси, про які я написав(можливо були б ще і інші), то кацап точно міг би не напасти. Але дивлячись, як "зелене" стадо бігає по фронтанах, організовує дискотеки в Оманах і Буковелях, руйнуючи оборону, садячи на кічу найкращих генералів і директорів заводів, які працювали на оборону, то чому б не напасти? Кращого випадку і годі чекати.
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29.03.2023 08:49 Відповісти
Блін, навіть коли читаю текст, у вухах лунає гнусава озвучка..
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28.03.2023 22:33 Відповісти
іменно що читає,жодних емоцій чи інтонацій,відтаторив буденно,для галочки.
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28.03.2023 23:56 Відповісти
Ось не люблю я нашого Президента. І не подобався він мені з моменту його появи на політичній арені. Але слова, які йому написали сьогодні розумні люди, а він зачитав, мені сподобались. Дійсно, світ має бути більш швидчим і більш рішучим.
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28.03.2023 22:34 Відповісти
Я его не поддерживаю. Терплю. Нарід вибирав, мать його туди й сюди.
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28.03.2023 23:50 Відповісти
Я згоден. Наразі дійсний керманич України є її ситуативним другом. Може й дивно звучить, але так є насправді. Не було б війни, не було б цього "друга ". Війна затримала зріючі дійства по зміні керівництва країною, а дійсний Президент отримав тимчасову індульгенцію. Якось так.
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29.03.2023 00:06 Відповісти
І він був би набагато швидшим і рішучішим, якби не влада кремлівських щурів в Україні.
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29.03.2023 12:10 Відповісти
18.02.2020, 14:10
Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".

Ти ж війну вже закінчив. Нє?
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28.03.2023 22:39 Відповісти
Війна могла б закінчитися значно швидше, якби Нєлох готувався до війни іповиганяв Єрмака, Арахамію, Коломойського та інших.
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28.03.2023 22:43 Відповісти
ЗЕ, тебе бы молчать побольше, после всего того что ты натворил в 2019-2022 году. Уже когда западные авиакомпании решили не совершать полеты в Украину, из-за угрозы войны, надо было срочно работать над обороной. А твоя шайка воров решила иначе.....
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28.03.2023 22:47 Відповісти
зелений підоре, кацапська агресія могла б закінчитися значно раніше (і з меншими втратами!!), якби ти з твоїм дєрьмаком не роззброювали наше військо, якби ти не припинив ракетні програми, якби ти, ниций тупий ублюдок, закупив би бодай один снаряд, якби ти, зелена мерзото, не брав на себе зобов'язання по капітуляціїї перед кацапи в омані, якби... якби твій батечко в один трагічний день (чи ніч) надягнув гандон, то багато б людей зараз би жили...
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28.03.2023 22:48 Відповісти
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28.03.2023 22:48 Відповісти
Чего он хочет от світа?
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28.03.2023 22:50 Відповісти
Мда, інтерв'ю Хижака визиває більше поваги чим гундос цього. Тим паче,що Хижак на сьогодні лунає по усьому світу,як Герой, а цього запам'ятають,як .....чи і не запам'ятають
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28.03.2023 23:03 Відповісти
Запам'ятають..з його подачі стільки горя на наші голови..
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28.03.2023 23:25 Відповісти
Так, он ми щойно побачили який він швидкий та рішучий, он як швидко і рішуче на олімпіаду рашистів повернув. Ох довго нам цю скалу довбати.
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28.03.2023 23:15 Відповісти
Быстро и решительно развести войска и все разминировать. Очистить от войск Украины Крымский коридор и Гостомель. Быстро и решительно стать гауляйтером при царе Путине. Заподозрить, что Кадырка не в курсе планов и будет возить Бубочку по ярмаркам Раисси в железной клетке. Быстро и решительно стать патриотом и чегеварой.
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28.03.2023 23:35 Відповісти
Вони б діяли "Швидко й рішуче" але тоді вони не зможуть будувати дороги ..... та й паніка може початися.... ну ти знаєш Володимир Зеленський як воно буває...
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29.03.2023 00:01 Відповісти
кацапи з карофельними лушпайками підуть у наступ!
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29.03.2023 00:41 Відповісти
буба бронік!
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29.03.2023 00:43 Відповісти
Эго движет к быстрой победе одно,чтоб успеть стать героем в глазах западного мира)получить медалей больше чем гагарин)и гарантировать еще один срок для себя и ярмака,думаю по-большому на другое он положил болт,а быстрое наступление принесет не малые потери.По моему уже вляпались то луче дело довести до конца не спеша с малыми потерями.Чтоб праздник был праздником а не днем скорби
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29.03.2023 02:21 Відповісти
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29.03.2023 04:55 Відповісти
"Російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим", я тут не зрозумів, що мав на увазі Президент? Він закликає весь світ класти асфальт і готуватися на шашликів? Чи він мав на увазі заморозити всі ракетні програми і відвести війська своїх країн подали від кордонів?
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29.03.2023 07:46 Відповісти
Да як би не вибрали придурка і війни не було б.А якщо Ермака и Зелю нахер під сраку,раха втратить всю агентуру свою
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29.03.2023 08:23 Відповісти
Ще швидше закінчиться, якщо буде суд над Бакановим, Коломойського з Фірташем видадуть у США та проведуть дератизацію від московських щурів у Офісі президента та у владі
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29.03.2023 08:35 Відповісти
мені гидко дивитись на те ,що Захід нам щось винен після золотих яєць і яблук , гумдопомоги вагонами, шашликів і нашої кращої розвідки, чонгару. Володя перестань це ти боржник України до кінця життя.
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29.03.2023 08:40 Відповісти
Ку.ва, що це за набір слів: Але життя, наші люди сильніші за будь-які страхи?
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29.03.2023 10:24 Відповісти
Хто з зелебобів зможе відповісти - ось ці вечірні відосики_гундосики це піар на крові чи ще ні?
І хто тепер на вживається на війні?
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29.03.2023 12:26 Відповісти
російської агресії не було б якби ми у 19р не втворили чухні
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29.03.2023 14:37 Відповісти
 
 