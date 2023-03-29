Українські воїни з дрона знищили російський танк, скинувши гранату у відкритий люк. ВIДЕО
Українські військові з дрона скинули гранату у відкритий люк російського танка. Ворожий танк згорів вщент.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+41 18c49ed2
показати весь коментар29.03.2023 00:22
+22 Топ Ган
показати весь коментар29.03.2023 00:20
+22 Yuriy Karnaushenko
показати весь коментар29.03.2023 00:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вт, 28/03/2023 - 11:22
https://crime-ua.com/node/30566
ГУР МО заявило, что броневики захватчиков просто превысили скорость.
Ай маладца!
Ахмат сила, Чечня круто!