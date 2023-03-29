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Українські воїни з дрона знищили російський танк, скинувши гранату у відкритий люк. ВIДЕО

Українські військові з дрона скинули гранату у відкритий люк російського танка. Ворожий танк згорів вщент.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Український дрон-камікадзе залітає у відчинений люк російського танка Т-72Б3. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4158) танк (2067)


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Топ коментарі
+41
Неисправный - не значит подбитый и навсегда выведенный из строя. Пригонят орки ночью мотолыгу и оттянут на ремонт. А так уже навряка хлам.
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29.03.2023 00:22
+22
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29.03.2023 00:20
+22
Чи що ти не розумієш. У танка тільки гусянка злетіла, він навіть зі снарядами, чмобікам лінки самим вдягати гусянку, кинули для ремонтувальників...
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29.03.2023 00:26
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Навіщо переводити гранату на зламаний пустий танк? Чи шо я не розумію?
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29.03.2023 00:16 Відповісти
Неисправный - не значит подбитый и навсегда выведенный из строя. Пригонят орки ночью мотолыгу и оттянут на ремонт. А так уже навряка хлам.
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29.03.2023 00:22 Відповісти
Чи що ти не розумієш. У танка тільки гусянка злетіла, він навіть зі снарядами, чмобікам лінки самим вдягати гусянку, кинули для ремонтувальників...
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29.03.2023 00:26 Відповісти
Ремонтувальники будуть нам вдячні.
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29.03.2023 09:25 Відповісти
а якщо орки можуть його еакуювати ?
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29.03.2023 00:28 Відповісти
Бинго.
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29.03.2023 00:17 Відповісти
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29.03.2023 00:20 Відповісти
Русофашисти в танку
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29.03.2023 00:36 Відповісти
Якщо були в танку, то
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29.03.2023 06:11 Відповісти
Welcome to Ukraine, *****!
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29.03.2023 01:00 Відповісти
Мені нравиться як воно горить, люди бігають, суєтяться...
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29.03.2023 01:00 Відповісти
С полдня до ночи дрон снимал киношку и ждал когда орки прийдут погреться к єтому костру, но тщетно.
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29.03.2023 01:07 Відповісти
https://crime-ua.com/node/30566 Оккупанты «потеряли» на Крымском мосту пять бронемашин

Вт, 28/03/2023 - 11:22

https://crime-ua.com/node/30566

ГУР МО заявило, что броневики захватчиков просто превысили скорость.
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29.03.2023 01:29 Відповісти
Джігіти! 😂

Ай маладца!
Ахмат сила, Чечня круто!
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29.03.2023 09:07 Відповісти
С бк бросили видать, жирная добыча для дрона
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29.03.2023 03:13 Відповісти
Продивився кучу раз.Кайф.Почті як іпаться.Ги!
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29.03.2023 08:38 Відповісти
Управлять не научились а гоняют , при том страх и погубил ********.
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29.03.2023 08:53 Відповісти
Feuer frei!
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29.03.2023 16:09 Відповісти
Свинособакам повезло. Потрапили в пекло найкоротшим шляхом!
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29.03.2023 18:33 Відповісти
 
 