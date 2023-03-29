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Знищення захопленого окупантами будинку з прапором ПВК "Вагнер" на даху. ВIДЕО

У Бахмуті танкісти 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили захоплений окупантами будинок та збили прапор ПВК "Вагнер", який росіяни встановили на даху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Група вагнерівців зайняла будинок в Бахмуті та вивісила свою ганчірку. Танкісти 93-ї бригади знищили свинособак", - зазначають бійці у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка голосить на величезному кладовищі для "вагнерівців" у Краснодарському краї РФ: "Душа обливается кровью!". ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1560) 93 окрема механізована бригада (294) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+20
Одно дело намеренно и беспорядочно обстреливать дома с мирными жителями как это делают путлеровцы .Это тактика выжженой земли и военное преступление.Другое дело наносить точные удары по строениям занятыми путлеровцами.В этом ничего плохого нет.
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29.03.2023 10:07
+14
Це з розряду восємь лєт данбілі бамбас... В будинках сидить кривавий ворог, гвалтівник і мародер. І вмовляннями його звідти не вибити.
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29.03.2023 09:59
+11
у вас з головою все добре?це війна.
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29.03.2023 09:48
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29.03.2023 09:42 Відповісти
Він вже й так був напівзруйнований. Це добре видно.
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29.03.2023 09:45 Відповісти
11
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30.03.2023 00:37 Відповісти
у вас з головою все добре?це війна.
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29.03.2023 09:48 Відповісти
Тебе досі турбує що там думають і показують кацапи?
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29.03.2023 10:49 Відповісти
Правильно, нормальна людина думає як знищити кацапа, а не про те що у нього в голові.
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29.03.2023 20:32 Відповісти
Знаєте, там вже цілих будинків немає. Крім того, якщо є варіант закабздонити пару-вісім орків, то що таке напівзруйнована будівля?
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29.03.2023 09:49 Відповісти
йой це війна, і якщо йолопи вірять зомбоящику що то тільки злі укри будинки із землею рівняють, то нічого з тим не вдієш, це клініка.
у ниж же мирні снаряди та фронтові бомбардувальники.....
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29.03.2023 09:49 Відповісти
Коли такі бої йдуть,то не до збереження будинків
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29.03.2023 09:49 Відповісти
Це з розряду восємь лєт данбілі бамбас... В будинках сидить кривавий ворог, гвалтівник і мародер. І вмовляннями його звідти не вибити.
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29.03.2023 09:59 Відповісти
а хтось каже, що не треба знищувати?
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29.03.2023 10:07 Відповісти
Можете не хвилюватися, ці брехливі, як сатана криваві окупанти і самі для картинки будуть стріляти по своїм ганчіркам. Єдине про що треба пам'ятати - не було рашистських окупанті в Україні, ніхто і не стріляв.
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29.03.2023 10:13 Відповісти
Одно дело намеренно и беспорядочно обстреливать дома с мирными жителями как это делают путлеровцы .Это тактика выжженой земли и военное преступление.Другое дело наносить точные удары по строениям занятыми путлеровцами.В этом ничего плохого нет.
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29.03.2023 10:07 Відповісти
Особливо коли ти особисто в цей час частуєш там вагнерівців, так Пєтров?
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29.03.2023 12:18 Відповісти
В давнину перед війною будували фортеці чи замки, а не дороги, і воювали біля них.
Сама ідея перетворення міст на фортеці не є доброю.
А рік назад під Києвом та інших містах в таких обставинах опинилися ще й звичайні громадяни, які не встигли нікуди виїхати. І в одних орки по дворах ховали свою техніку, а інших для розваги ходили вбивати. Кому як повезло.
За перетворення міст у фортеці замість укріпрайонів в Україні проголосувало 73 відсотки виборів.
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29.03.2023 17:33 Відповісти
вас ботів що на наряд сюди загнали ?
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29.03.2023 09:51 Відповісти
В Дію напише
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29.03.2023 09:51 Відповісти
Обрадуется, поскольку дом похоронил оккупантов, пришедших грабить, убивать и насиловать.
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29.03.2023 10:11 Відповісти
жертви марнославства. сиділи б собі тихо в будинку, так ні - треба прапор поставити. што ш...
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29.03.2023 09:51 Відповісти
ну чому, повісили щоб свої братушки не розвалили будівлю.
або як варіант, щоб наші бк використали, будівля явно добротна раз витримала стільки прямих влучань.
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29.03.2023 09:55 Відповісти
все що завгодно може бути, наприклад помічено якийсь важливий об'экт для своїх (кацапів), як орієнтир. Або поруч з прапором може бути заховано склад ***********, чи командний пункт. Навряд чи це просто примха чи марнославство.
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29.03.2023 10:44 Відповісти
Якщо це руйнування тsльки заради прапора,то навіть незнаю,чи вартувало воно того.Не думаю що орки себе там відзначили. *********+людський труд...Якщо на небеса відправили пару лаптєногих то сенс був.
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29.03.2023 09:55 Відповісти
Дрон вирахував місце окупантів.
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29.03.2023 09:55 Відповісти
Валити треба фашистські штандарти, щоб не показували, що взяли територію. Доки валяться, місто тримається.
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29.03.2023 10:04 Відповісти
Танку на пару хвилин роботи.
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29.03.2023 10:11 Відповісти
Pravilno delajet unictozajet ruso fasistov,cel teper jest unictozit bojevyje casti kacapov gde oni nenoxodilis.Vsio ravno nado budet vsio otstrojit zanovo.
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29.03.2023 10:14 Відповісти
Бери вище мільйони.
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29.03.2023 10:49 Відповісти
Радянський снаряд - десь баксів 500, але наче їх дефіцит, тому обстріл було б доцільно вести лише якщо підтверджена наявність живої сили противника.
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29.03.2023 11:18 Відповісти
Хто бажає зберегти свій дім, повинен це робити до війни.
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29.03.2023 10:17 Відповісти
Слава Українцям які бронять свою землю !
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29.03.2023 10:17 Відповісти
Зовсім хахли знахабніли. Пручаються. Здалися б відразу - і будиночки цілі би були.
(Сарказм, якщо що)

https://www.cmw22.org/drone-for-72ombr/ua Потрібна допомога 72-ій бригаді

Якщо не можете задонати, допоможіть розповсюдити.
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29.03.2023 10:29 Відповісти
показують не знищення будинку, а знищення ворога. Це не одне й те саме.
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29.03.2023 10:39 Відповісти
а навіщо вагнери повісили прапор на будинок? На Україну працюють?)
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29.03.2023 10:38 Відповісти
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29.03.2023 12:49 Відповісти
Жизнь в эти районы вернётся еще очень не скоро, независмо от того, был бы цел этот конкретный дом или нет.
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29.03.2023 13:22 Відповісти
Коли ВСУ будуть вести подібні бої за Севастополь? А українські танки будуть розносити якісь імперські споруди у Криму. Тоді ніхто не жалкуватиме за тим, що перетворюється на хлам.
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29.03.2023 18:27 Відповісти
З Криму вони і так називають п'ятами, проте не дають поки що далекобійні ракети на 300 км, а крилаті на 2000 км Україна навіть і не просить чомусь....
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29.03.2023 18:41 Відповісти
Американці вміють все добре рахувати.
Наприклад, карпус корвета "Іван Мазепа" коштував Україні стільки ж, скільки і виробництво всіх Стугн для ВСУ разом з ракетами до них. І як тим корпусом можна було громити колони орків рік назад?
А стосовно ракет на 300 км писали, що скоріш за все США домовились з РФ, що вони не постачають нам ті ракети, а Росія не закуповує балістичні ракети у Ірану. Загалом для України - це добре.
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29.03.2023 19:28 Відповісти
Я не удивлюсь если вагнера намеренно этот флаг там притулили, чтобы спровоцировать обстрел и выявить откуда по ним стреляет арта. Вы не задавались вопросом, а был ли в том доме кто нибудь вообще ? И походу они не ошиблись, всу среагировало на тряпку, как бычьё тупое,а тик ток войска выложило это в сеть, вот они наверное насмеялись, а если там в подвалах ещё и мирные сидели,то и вообще праздник удался ???
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29.03.2023 20:05 Відповісти
Сам придумав версію, як зміг описав. Та може ти і є оте бичьо тупе. Звідки от така перхоть ********** береться. Де ти там побачив з монітору шо там нема рашистів. Це тобі, як і *****, так бажалося.
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29.03.2023 21:18 Відповісти
А я смотрю у быдла типа тебя, аналитическое мышление напрочь отсутствует. Ты рассматриваешь только те варианты где всё у тебя ******* складываеться, ну тогда мне тебя жаль подзеленская перхоть, ты ещё и подслеповатый совсем,тоже наверное шашлыки собирался на 1 мая 2022 делать. Имбицыл *****.
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30.03.2023 20:04 Відповісти
Тут Герой той, хто побудував цей будинок. Стільки прямих влучань із танка, а будинок стоїть! Це вам не ******* російська деревня. Будинок хтось будував на віки.
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29.03.2023 21:13 Відповісти
Ну і що? 8 снарядів по пустому будинку. Вісім. Не один, два, а цілих вісім і все одно не розвалили (а взагалі то навіщо було його валити). А потім плачуть, що нема снарядів. Вагнера ж не ідіоти, щоби сидіти в будинку на якому їх прапор. Це був просто "стьоб" зі ЗСУ (мовляв ідіоти реагують як бик на червону шмату). Ця історія дуже сумна.
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30.03.2023 03:09 Відповісти
 
 