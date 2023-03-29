Знищення захопленого окупантами будинку з прапором ПВК "Вагнер" на даху. ВIДЕО

У Бахмуті танкісти 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили захоплений окупантами будинок та збили прапор ПВК "Вагнер", який росіяни встановили на даху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Група вагнерівців зайняла будинок в Бахмуті та вивісила свою ганчірку. Танкісти 93-ї бригади знищили свинособак", - зазначають бійці у дописі до відео.

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