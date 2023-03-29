Знищення захопленого окупантами будинку з прапором ПВК "Вагнер" на даху. ВIДЕО
У Бахмуті танкісти 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили захоплений окупантами будинок та збили прапор ПВК "Вагнер", який росіяни встановили на даху.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
"Група вагнерівців зайняла будинок в Бахмуті та вивісила свою ганчірку. Танкісти 93-ї бригади знищили свинособак", - зазначають бійці у дописі до відео.
Топ коментарі
+20 Renatkz
показати весь коментар29.03.2023 10:07
+14 Petrov Viktor
показати весь коментар29.03.2023 09:59
+11 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар29.03.2023 09:48
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у ниж же мирні снаряди та фронтові бомбардувальники.....
Сама ідея перетворення міст на фортеці не є доброю.
А рік назад під Києвом та інших містах в таких обставинах опинилися ще й звичайні громадяни, які не встигли нікуди виїхати. І в одних орки по дворах ховали свою техніку, а інших для розваги ходили вбивати. Кому як повезло.
За перетворення міст у фортеці замість укріпрайонів в Україні проголосувало 73 відсотки виборів.
або як варіант, щоб наші бк використали, будівля явно добротна раз витримала стільки прямих влучань.
(Сарказм, якщо що)
https://www.cmw22.org/drone-for-72ombr/ua Потрібна допомога 72-ій бригаді
Якщо не можете задонати, допоможіть розповсюдити.
Наприклад, карпус корвета "Іван Мазепа" коштував Україні стільки ж, скільки і виробництво всіх Стугн для ВСУ разом з ракетами до них. І як тим корпусом можна було громити колони орків рік назад?
А стосовно ракет на 300 км писали, що скоріш за все США домовились з РФ, що вони не постачають нам ті ракети, а Росія не закуповує балістичні ракети у Ірану. Загалом для України - це добре.