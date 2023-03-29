Прикордонники за допомогою дрона коригують роботу артилерії ЗСУ на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українські прикордонники за допомогою дрона скоригували удар артилеристів та допомогли знищити групу ворожих піхотинців на лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис спільної бойової роботи українських підрозділів опублікований у соцмережах.
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И в воздух чепчики бросали..(с)
і їбется же як то...