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Прикордонники за допомогою дрона коригують роботу артилерії ЗСУ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські прикордонники за допомогою дрона скоригували удар артилеристів та допомогли знищити групу ворожих піхотинців на лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис спільної бойової роботи українських підрозділів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Лиман (229) артилерія (788)


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Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали..(с)
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29.03.2023 10:34 Відповісти
И в воздух без чепчиков взлетали...
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29.03.2023 11:29 Відповісти
в пана на 5му - таке табло?
і їбется же як то...
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29.03.2023 10:34 Відповісти
бач...курорт собі падлюки в хаті з верандою влаштували
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29.03.2023 10:42 Відповісти
Домик хороший, жалко, а свиней не жаль
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29.03.2023 11:08 Відповісти
 
 