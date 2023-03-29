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Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади 5 квітня 2022 року знищили два російські вертольоти Ка-52 з ПТРК українського виробництва "Скіф/Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше в мережі був опублікований коротший відеозапис.

Проте днями у Telegram оприлюднили повне відео успішних атак українських захисників.

"95-а ДШВ відпрацювала з установки "Скіф" 2 вертольоти Ка-52, які щодня нас кошмарили. Респект хлопцям! Від душі", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського вертольота Ка-52. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) вертоліт (878) Стугна (83) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+66
що там казали кацапи, що "ка-52 - то літаючий танк"? українські хлопці сприйняли це буквально
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29.03.2023 15:27
+64
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29.03.2023 15:26
+59
Алігатори не літають - сказав оператор ПТРК.
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29.03.2023 15:29
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Бінго!!! І бінго 2 ))
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29.03.2023 15:24 Відповісти
КРАСАВЧИКИ 👍✊‼️🍀🍀🍀
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29.03.2023 16:17 Відповісти
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29.03.2023 15:26 Відповісти
Кросивое.
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29.03.2023 15:48 Відповісти
раскинулось поле широко
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29.03.2023 16:32 Відповісти
"Правільний" кацап.
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29.03.2023 16:41 Відповісти
що там казали кацапи, що "ка-52 - то літаючий танк"? українські хлопці сприйняли це буквально
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29.03.2023 15:27 Відповісти
КА-52 то не танк,а літаюча х.ня Зависает и как мишень в тире висит чтоб отстреляться самому..Удивляюсь что их пачками не сбивают с ПТРК.Сегодняшнее видео-тому доказательство
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29.03.2023 15:35 Відповісти
Колись слухав пояснення спеціаліста по цій вундевафлі. Сильна вібрація при стрільбі, тому він вимушений "зависати", щоб поцілити. А не збивають пачками, на мою думку, тому що вони знають дальність пострілу ПЗРК і тримають дистанцію. Довелось бачити, так би мовити, дуель, коли два кацапських мі8, хвилин 20 висіли в небі за 3-4 км і пускали нурси, а наші тероборонівці пустили іглу. В результаті ніхто нікого не поцілив. В стугни дальність більша.
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29.03.2023 15:57 Відповісти
ну да, зависает, чтобы лазером подсветить свою цель. Сам Бог велел при этом по нему в******, чтобы не успел поразить свою цель. В обоих случаях экипаж не катапультировался, что есть очень приятно
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29.03.2023 21:28 Відповісти
👌👌👌
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29.03.2023 15:27 Відповісти
Це чергові справжні українські супергерої-респект...
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29.03.2023 15:28 Відповісти
дуже приємне видовище
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29.03.2023 15:28 Відповісти
Алігатори не літають - сказав оператор ПТРК.
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29.03.2023 15:29 Відповісти
Хтось мені вже казав що то скоріше гвинтокрили.
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29.03.2023 15:29 Відповісти
Гімнокрил. Москальня.
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29.03.2023 15:31 Відповісти
Або гелікоптери
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29.03.2023 15:32 Відповісти
Пентагон спросили
На сколько вы оцениваете действия украинской армии
По десятибальной системе?
На 12 - ответил Пентагон
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29.03.2023 15:33 Відповісти
Стугні ще проц АІ простий приліпити щоб тримала ціль візуально, є досить швидкі алгоритми ... краще б був чим натівські аналоги
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29.03.2023 15:38 Відповісти
Дуплет )) Слава ЗСУ!
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29.03.2023 15:40 Відповісти
Не знаю стосовно першого відео, а друге це взагалі тогорічне. Я так розумію, медальки підуть по другому колу.
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29.03.2023 15:44 Відповісти
перше відео - 1 травня 22го, друге відео - 5 квітня 22го. Це просто конствтвція досягнень 95-ї бригади. Це не представлення до нагороди
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29.03.2023 15:52 Відповісти
поддерживаю
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29.03.2023 16:13 Відповісти
Іди по медальки і 100к. Тебе ніхто не тримає. Як же це огидно, рахувати чужі досягнення. Це голіме плядство.
Ви так не вважаєте,"шановний"???
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29.03.2023 16:47 Відповісти
Так йди, чого сидиш в інтернеті і даєш поради кому що робити?
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29.03.2023 17:05 Відповісти
А статтю почитати. Там так і пише 2022 рік.
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29.03.2023 21:31 Відповісти
Статтю вже відредагували. Спочатку там не було ніяких дат.
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29.03.2023 22:01 Відповісти
Ух красені! Молодці 95ка!
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29.03.2023 15:49 Відповісти
Зробили пілотам сюрприз.
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29.03.2023 23:12 Відповісти
Відео річної давності. Для чого це публікувати? https://www.youtube.com/watch?v=0abXZxKCuTk&ab_channel=MILITARIST (1) Момент Уничтожения Вертолета К 52. АЛИГАТОР .ПТРК СТУГНА.WAR UKRAINE. - YouTube
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29.03.2023 15:49 Відповісти
Второй ми28. Но тоже супер цель
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29.03.2023 15:50 Відповісти
У мі один несучий гвинт, соосна схема двох несучих гвинтів у Камова
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29.03.2023 15:54 Відповісти
Мінус дві гравіцапи, які звикли в Сирії до безкарності. Катапультування військових злочинців не замічено, утилізація "все включено".
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29.03.2023 15:50 Відповісти
Правильніше пєпєлаци ))
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30.03.2023 08:56 Відповісти
Цеж було вже. Навіщо ви показуєте те що було?
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29.03.2023 15:58 Відповісти
Видать нового ничего нет показать . Ну или видеоподтверждения сбития нету вот и взяли прошлогоднее видео
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29.03.2023 16:55 Відповісти
Для особо одаренных -
Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади Джерело:

Тебя кто-то пытался обмануть?
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29.03.2023 18:40 Відповісти
R-E-S-P-E-C-T.
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29.03.2023 16:00 Відповісти
АналоГовнетів тепер точно нема. І головне - ніяких шансів вижити проклятим оркам.
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29.03.2023 16:09 Відповісти
Стугнонька
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29.03.2023 16:27 Відповісти
краще так було писати

Десантники 95-ї бригади знищили з ПТРК "Стугна-П" два ворожі вертольоти Ка-52
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29.03.2023 16:28 Відповісти
В НАТО до такого не додумаються. Нема такої інструкції.
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29.03.2023 16:37 Відповісти
Назвался танком - получи в бочину.
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29.03.2023 16:57 Відповісти
ну что сказать, просто красавцы
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29.03.2023 17:20 Відповісти
Це відео річної давності. Навіщо його публікувати ?
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29.03.2023 17:20 Відповісти
Просто боги!
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29.03.2023 17:39 Відповісти
Честь и слава вам, героические украинские воины, вы самые лучшие в мире и это правда!
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29.03.2023 20:01 Відповісти
Через год ещё раз можно показать
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29.03.2023 21:33 Відповісти
 
 