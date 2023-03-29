Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади
Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади 5 квітня 2022 року знищили два російські вертольоти Ка-52 з ПТРК українського виробництва "Скіф/Стугна-П".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше в мережі був опублікований коротший відеозапис.
Проте днями у Telegram оприлюднили повне відео успішних атак українських захисників.
"95-а ДШВ відпрацювала з установки "Скіф" 2 вертольоти Ка-52, які щодня нас кошмарили. Респект хлопцям! Від душі", - йдеться у коментарі до публікації.
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Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади Джерело:
Тебя кто-то пытался обмануть?
Десантники 95-ї бригади знищили з ПТРК "Стугна-П" два ворожі вертольоти Ка-52