Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади 5 квітня 2022 року знищили два російські вертольоти Ка-52 з ПТРК українського виробництва "Скіф/Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше в мережі був опублікований коротший відеозапис.

Проте днями у Telegram оприлюднили повне відео успішних атак українських захисників.

"95-а ДШВ відпрацювала з установки "Скіф" 2 вертольоти Ка-52, які щодня нас кошмарили. Респект хлопцям! Від душі", - йдеться у коментарі до публікації.

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